Juventus, i numeri da record dello scudetto 2019/ In Europa nessuno come la Signora

Sono numeri da record quelli della Juventus vincitrice ieri dello scudetto 2018-2019, l’ottavo di fila per la compagine bianconera. La squadra allenata da Massimiliano Allegri è stata la prima in Europa ad aver vinto per otto volte il trofeo, nonché la quarta nella storia della Serie A ad alzare al cielo il tricolore con ben cinque turni d’anticipo. Sono numerosi i record della Vecchia Signora formato 2018-2019, a cominciare dal fatto che il successo è giunto con la miglior difesa e il miglior attacco: 67 reti segnate, di cui 19 del solo Cristiano Ronaldo, con sole 23 subite. Sono invece 87 i punti fino ad ora totalizzati, con 28 vittorie (altro record stagionale), tre pareggi e due sole sconfitte, quelle con il Genoa e quella di due sabati fa contro la Spal. Come detto sopra, nessuno in Europa nei cinque campionati principali (Italia, Francia, Inghilterra, Spagna e Germania), aveva mai vinto 8 scudetti di fila, e solo il Lione ci era andato vicino vincendone sette dal 2002 al 2008. Ci sono comunque riusciti l’Olympiakos in Grecia, dal 1996 al 2003, e gli svizzeri del Basilea, dal 2010 al 2016.

JUVENTUS, I NUMERI DA RECORD DELLO SCUDETTO 2019

Il record assoluto europeo appartiene al Lincoln di Gibilterra e allo Skonto Riga in Lettonia, con 14 campionati consecutivi, anche se si tratta ovviamente di un altro calcio, ben lontano dagli sfarzi dell’Europa che conta. A livello mondiale spicca su tutti invece il Tafea di Vanuatu, stato dell’oceano pacifico meridionale, che sulle 19 edizioni del campionato ne ha vinte 15 di fila fra il ’94 e il 2009. Lo scudetto vinto con cinque giornate d’anticipo non è un record assoluto, visto che ci erano già riuscite Inter, Fiorentina e Torino. Il record assoluto del Vecchio Continente spetta però al Paris Saint Germain formato 2015-2016, che vinse la Ligue 1 con addirittura otto turni di anticipo, tra l’altro in maniera roboante con una vittoria per 9 reti a zero sul povero Troyes, con tripletta di Zlatan Ibrahimovic e doppietta dell’ex Napoli Edinson Cavani.

