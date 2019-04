Juventus campione d’Italia se/ Serie A, scudetto: risultati utili con la Fiorentina

La Juventus sarà campione d’Italia oggi? Sabato 20 aprile alle ore 18:00 i bianconeri affrontano la Fiorentina all’Allianz Stadium e hanno sulla racchetta il terzo match point per vincere l’ottavo scudetto consecutivo. I primi due sono stati sprecati, soprattutto quello di una settimana fa: i bianconeri sono stati sconfitti sul campo della Spal e, con la vittoria del Napoli sul campo del Chievo, non hanno ottenuto quel punto che anche oggi permetterebbe loro di festeggiare. Al Mazza la Juventus si era presentata in campo con una formazione largamente rimaneggiata, con due Primavera (o Under 23) titolari e altri due entrati nel secondo tempo; di mezzo c’era l’importantissima partita contro l’Ajax per un posto nella semifinale di Champions League. sfida che la Juventus ha perso, lasciando strada ai Lancieri e avendo ora solo nello scudetto una “consolazione”: serve allora un pareggio interno contro la Fiorentina, grande rivale, per avere la matematica certezza di avere raggiunto l’obiettivo.

JUVENTUS CAMPIONE D’ITALIA SE… SERVE UN PAREGGIO

La Juventus, per essere campione d’Italia con cinque giornate di anticipo, deve pareggiare in casa contro la Fiorentina: i viola hanno appena salutato il ritorno di Vincenzo Montella in panchina dopo le dimissioni di Stefano Pioli, che ha lasciato la squadra viola con effetto quasi immediato a seguito di un comunicato della società nel quale, a suo dire, veniva messa in dubbio la sua professionalità. Nella prima Montella ha pareggiato in casa contro il Bologna, confermando in qualche modo le difficoltà della squadra viola; adesso l’Europa League è una missione impossibile e si tratta di chiudere il campionato nel migliore dei modi, il che può significare vincere all’Allianz Stadium, un risultato che in senso assoluto sarebbe accolto con grande entusiasmo in città. La Juventus però è pronta a chiudere i conti: per l’occasione Cristiano Ronaldo tornerà titolare e anche con una formazione raffazzonata Massimiliano Allegri vuole centrare l’obiettivo per non doverselo poi trascinare più in là, sapendo anche di avere un calendario non esattamente favoloso e che potrebbe in qualche modo favorire il Napoli. Staremo a vedere come andranno le cose oggi…

