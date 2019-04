Diretta Frosinone Parma/ Streaming video DAZN: ultime speranze ciociare (Serie A)

Frosinone Parma sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello: in programma alle ore 21:00 di mercoledì 3 aprile, è una delle partite che rientrano nel programma della 30^ giornata per il campionato di Serie A 2018-2019. Situazione quasi disperata per i ciociari, che non riescono a risollevarsi: la grande occasione di una partita interna contro la Spal è stata sprecata perdendo di misura, in più la vittoria del Bologna ha contribuito ad aumentare la distanza rispetto al quartultimo posto e di conseguenza la salvezza appare sempre più lontana, anche se mancano nove giornate da giocare e i miracoli sono sempre possibili. Il trend però è negativo e non dà adito a troppe speranze; per il Parma questo finale di campionato non è semplice dal punto di vista dalle motivazioni. Bisogna ancora salvarsi, ma il più è senza dubbio fatto e la corsa all’Europa League è fuori portata. Senza obiettivi concreti, i ducali vivono sostanzialmente alla giornata: domenica scorsa hanno perso in casa contro l’Atalanta, oggi potrebbero essere in grado di raccogliere un successo in trasferta e migliorare la loro posizione in classifica. Vedremo quello che succederà nella diretta di Frosinone Parma; intanto possiamo leggere le scelte potenziali dei due allenatori nelle probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Parma non è disponibile sui canali tradizionali: dovrete infatti affidarvi alla piattaforma DAZN (alla quale è necessario abbonarsi) e seguire così questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Due alternative alla tradizionale diretta streaming video sono un collegamento tramite Chromecast dei vostri dispositivi al televisore oppure, sfruttando una smart tv con connessione a internet, l’installazione diretta dell’applicazione DAZN sul vostro schermo.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PARMA

Marco Baroni dovrebbe affrontare Frosinone Parma con Ciano da riferimento offensivo; al suo fianco Daniel Ciofani si gioca il posto con Pinamonti, mentre sulle corsie esterne dovrebbero essere fatte le scelte che prevedono Paganini e Molinaro, dunque una fascia destra dalla quale si proverà ad attaccare di più. Maiello il riferimento centrale, ai suoi lati Chibsah è sicuro del posto mentre Cassata sgomita per avere una maglia da titolare; in difesa, a protezione del portiere Sportiello, si vedono Goldaniga e Marco Capuano che dovrebbero agire come supporto di Salamon. Nel Parma invece è sempre ai box Inglese, ma anche Gervinho rischia il posto: Sprocati allora va verso una maglia da titolare, come esterno destro di un tridente nel quale Ceravolo sarà la prima punta (ma attenzione a Schiappacasse) e Siligardi l’altro laterale. Acciaccato anche Iacoponi che è insidiato da Gazzola, a sinistra invece spazio a Dimarco con Bruno Alves e Gagliolo come sempre a protezione di Sepe. Centrocampo con Scozzarella che sarà il playmaker, da mezzali invece dovrebbero agire senza sorprese Kucka e Barillà.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Frosinone Parma abbiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: a sorpresa sono favoriti i ciociari, con una quota di 2,40 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che identifica la loro vittoria. L’ipotesi del pareggio è identificata dal segno X e vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,15 volte quello che avrete deciso di investire, mentre per quanto riguarda il successo esterno dei ducali dovrete scommettere sul segno 2 e potreste vincere 3,05 volte la puntata.



