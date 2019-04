Diretta Roma Fiorentina/ Streaming video e tv: momento delicato per Ranieri (Serie A)

Roma Fiorentina verrà diretta dal signor Davide Massa: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 3 aprile presso lo stadio Olimpico, dove si gioca per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Situazione delicata per i giallorossi, che arrivano dalla pesante sconfitta interna contro il Napoli: una partita che avrebbe potuto rilanciare le loro ambizioni e invece li ha allontanati ancor più dalla prossima Champions League, visto il sorpasso operato da Atalanta e Lazio (che ha anche una partita in meno). Se non altro entrambe le milanesi hanno perso, lasciando le distanze da terzo e quarto posto invariate; tuttavia la squadra di Claudio Ranieri ha bisogno di risalire immediatamente la china. Non sarà semplice avere ragione della Fiorentina: visti i trascorsi biancocelesti è quasi un derby per Stefano Pioli, esonerato dalla Lazio proprio dopo una sconfitta contro la Roma. I suoi viola hanno qualità e hanno disputato ottime partite nel corso della stagione, ma non sono mai riusciti a essere continui, hanno fatto male in trasferta e hanno ormai un margine da recuperare su sesta e settima posizione che non dà troppe speranze circa il pass per l’Europa League. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Roma Fiorentina; nel frattempo possiamo analizzare nel dettaglio quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per lo stadio Olimpico, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

La diretta tv di Roma Fiorentina sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare su Sky Sport Uno (201) oppure Sky Sport 252, con la possibilità consueta di attivare l’applicazione Sky Go (su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) per seguire la partita in diretta streaming video. Ricordiamo anche che su Sky Sport 251 va in onda Diretta Gol Serie A, la trasmissione che in tempo reale fornisce highlights e gol da tutti i campi collegati per le partite che si giocano in contemporanea nella giornata del campionato.

Nelle probabili formazioni di Roma Fiorentina, i giallorossi devono fare ancora a meno di Florenzi ed El Shaarawy: verso la conferma Karsdorp e Perotti, da valutare invece la possibile titolarità di Santon a sinistra per far rifiatare Kolarov. In mezzo mancherà Manolas per squalifica, dunque al fianco di Fazio e davanti a Olsen si posizionerà Marcano che è favorito su Juan Jesus; a centrocampo Zaniolo potrebbe fare la mezzala insieme a Cristante con Nzonzi da perno centrale, il modulo allora può restare il 4-3-3 con Cengiz Under, ormai recuperato, che corre per una maglia a destra dove però l’ipotesi è quella di lanciare Schick insieme a Dzeko, che stringerà i denti perchè non al meglio. Tridente offensivo anche per la Fiorentina, con Mirallas e Muriel che dovrebbero affiancare Giovanni Simeone; ancora fuori Edmilson Fernandes e Federico Chiesa, in mediana spazio all’ex Gerson con Benassi da mezzala, il regista sarà naturalmente Veretout. In difesa si rivede German Pezzella, che ha scontato la squalifica: l’argentino agirà da centrale al fianco di Vitor Hugo che può strappare la maglia a Ceccherini, dunque Milenkovic sarà allargato sulla corsia destra con Biraghi che invece agirà sull’altro lato, il portiere ovviamente sarà Lafont.

Roma Fiorentina è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: giallorossi favoriti anche se il loro vantaggio non è così ampio. Infatti il segno 1 che identifica la loro vittoria ha un valore corrispondente a 2,00 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo a una quota di 3,70 volte la puntata per l’eventualità del successo esterno dei viola (segno 2). L’ipotesi del pareggio è quella per la quale dovrete scommettere sul segno X, andando eventualmente a guadagnare un valore pari a 3,50 volte la cifra puntata.



