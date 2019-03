Diretta Roma Napoli/ Streaming video e tv: che sfida all’Olimpico! (Serie A)

Roma Napoli, diretta dall’arbitro Calvarese, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 31 marzo 2019. Lo stadio Olimpico della Capitale ospiterà dunque il big-match della ventinovesima giornata di Serie A, una sfida di enorme tradizione che oggi dovrebbe essere importante soprattutto per i giallorossi. Roma Napoli infatti sarà l’ennesimo esame di una stagione molto complicata per la squadra ora affidata a Claudio Ranieri, che prima della sosta ha perso sul campo della Spal, è quinta a quota 47 punti e di conseguenza al momento sarebbe fuori dalla zona Champions League per la prossima stagione. Partita dunque da non sbagliare per la Roma, mentre il Napoli di Carlo Ancelotti potrà scendere in campo più sereno. I partenopei dopo il successo sull’Udinese hanno 60 punti in classifica, un posto fra le prime quattro è praticamente certo mentre lo scudetto è di fatto irraggiungibile: la priorità è ormai l’Europa League, ma Roma Napoli non può mai essere snobbata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Napoli sarà disponibile in esclusiva sui canali di Sky, per la precisione i punti di riferimento saranno Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 252. In alternativa ci sarà anche la diretta streaming video garantita da Sky Go, ma naturalmente anche in questo caso riservata solamente agli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

Adesso osserviamo le probabili formazioni per Roma Napoli. Claudio Ranieri deve fare i conti con una continua emergenza: per alcuni giocatori giallorossi la sosta è stata utile, tuttavia Florenzi ed El Shaarawy sono stati vittime di problemi muscolari proprio in Nazionale. Ecco perché in casa Roma ci sono ancora diversi nodi da sciogliere: tra le certezze, Zaniolo titolare a centrocampo e la coppia d’attacco formata da Schick e Dzeko. La situazione in questo momento non è molto migliore per Carlo Ancelotti che però vive una situazione più serena con il Napoli: a centrocampo si dovrà tenere conto pure della squalifica di Zielinski, praticamente certa la coppia centrale Allan-Fabian Ruiz, in difesa invece ecco i tradizionali ballottaggi sulle fasce mentre come centrali restano disponibili Koulibaly e Maksimovic. In attacco saranno titolari Milik e Mertens, anche se Insigne sta recuperando più velocemente del previsto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo ai pronostici su Roma Napoli: potrebbero essere favoriti gli ospiti partenopei secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Infatti il segno 2 per la vittoria esterna del Napoli è quotato a 2,35, mentre poi si sale esattamente a quota 3,00 con il segno 1 e dunque un successo casalingo della Roma, infine ecco che in caso di pareggio (naturalmente segno X) gli scommettitori vincerebbero 3,45 volte la posta in palio se avranno puntato sulla divisione della posta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA