Diretta Pistoiese Carrarese/ Streaming video e tv: quote del derby toscano (Serie C)

Pistoiese Carrarese sarà diretta dal signor Marco Monaldi, e si gioca alle ore 18:30 di sabato 6 aprile: è la 34^ giornata del girone A per il campionato di Serie C 2018-2019. Nell’ultimo turno i gialloblu non hanno giocato, prendendosi però i tre punti a tavolino avendo dovuto incrociare la Pro Piacenza; sono così saliti a quota 53 agganciando il Siena, ma non sono più quelli di inizio stagione e, anche se virtualmente possono ancora prendersi la fase nazionale dei playoff, verosimilmente si dovranno accontentare di una posizione tra la quarta e l’ottava, per poi giocarsi tutto negli spareggi avendo la squadra per farlo. La Pistoiese ha fatto un netto passo avanti verso la salvezza: il rotondo 4-0 sul campo della Juventus U23 ha spezzato una serie di due sconfitte e, pur essendo stata solo la seconda vittoria nelle ultime dieci partite, ha portato gli arancioni in una posizione decisamente tranquilla. Giocare i playoff è ormai fuori portata, ma se non altro si proverà a chiudere in ascesa questa stagione. Aspettiamo allora la diretta di Pistoiese Carrarese, nel frattempo possiamo analizzare le potenziali scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Carrarese non è disponibile: come per tutte le partite di Serie C – compresa la Coppa Italia – anche questa è mandata in onda dal portale elevensports.it, che ancora una volta ha acquisito i diritti per la terza divisione e fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio (in modo gratuito per chi rinnovasse dalla scorsa stagione) oppure acquistando la singola partita ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE CARRARESE

E’ del tutto logico che, per Pistoiese Carrarese, Antonino Asta vada a confermare il 3-4-1-2 che ha sbancato il Moccagatta: dunque El Kaouakibi, Luca Ceccarelli e Dossena a protezione del portiere Pagnini, con due esterni come Fanucchi e Cagnano che agiranno sulla linea dei centrocampisti che saranno Petermann (reduce da una doppietta) e il cannoniere della squadra Luperini, mentre davanti a loro dovrebbe esserci nuovamente Fantacci come trequartista in appoggio alle due punte, verosimilmente Momenté e Piu anche se Riccardo Forte reclama una maglia dal primo minuto. Nella Carrarese tante potenziali soluzioni offensive: potrebbe esserci spazio per Piscopo a sinistra con Tavano riportato da prima punta, poi Biasci e Bentivegna a completare la linea dei trequartisti a supporto. A centrocampo può tornare titolare Rosaia al posto di Cardoselli o Varone, in ogni caso ci sarà una cerniera mediana composta da due giocatori che agiranno davanti a Luca Ricci e Carissoni, Giacomo Ricci può prendere il posto di Scaglia come terzino sinistro con Karkalis confermato a destra, il portiere sarà invece Borra.

QUOTE E SCOMMESSE

In Pistoiese Carrarese è la squadra ospite a essere favorita, almeno secondo il quadro proposto dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 2 regola l’ipotesi del successo esterno e vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,30 volte la somma messa sul piatto, mentre arriviamo ad un valore di 3,15 volte la puntata per il segno 1, da giocare ovviamente per il successo interno degli arancioni. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita di 3,00 volte la giocata con questo bookmaker.



