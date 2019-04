Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (31^ giornata)

La Serie A vive da sabato 6 aprile a lunedì 8 aprile la 31^ giornata, dunque dopo l’infrasettimanale si torna immediatamente in campo. Scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni di Serie A in questa trentunesima giornata del massimo campionato che ci terrà compagnia da oggi pomeriggio fino a lunedì sera.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA TORINO

Situazione critica per il Parma: Roberto D’Aversa è sempre in emergenza in attacco, dove dovremmo vedere all’azione il tridente di riserva formato da Sprocati, Ceravolo e Siligardi. Problemi anche in difesa, dove Bruno Alves è alle prese con un risentimento muscolare al polpaccio e potrebbe dunque tornare titolare Bastoni. Un’annotazione infine anche sul centrocampo, dove sono in ballottaggio Scozzarella e Rigoni. Il Torino di Walter Mazzarri invece ci proporrà il 3-5-2: resta da capire soprattutto chi affiancherà Belotti in attacco, di sicuro peserà l’assenza di Iago Falque. Squalificati Ola Aina e Lukic, da segnalare un ballottaggio tra Parigini e De Silvestri, perché quest’ultimo non è al top.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

Molte assenze caratterizzeranno il big-match Juventus Milan: Allegri dovrebbe proporci un tridente con Bernardeschi, Mandzukic e Kean anche se sta recuperando pure Dybala, vedremo se Gattuso confermerà l’attacco a due punte con Cutrone al fianco di Piatek o se tornerà al 4-3-3. In base a questa scelta dipenderà anche la posizione di Suso, se esterno oppure trequartista. In mediana un minimo di cautela per Kessie e Calhanoglu, in entrambi i casi è in preallarme Biglia, in difesa invece non dovremmo avere novità. Per la Juventus è recuperato Spinazzola, che entra con Alex Sandro e De Sciglio in un ballottaggio a tre per il posto da terzino sinistro, un dubbio anche a centrocampo dove Allegri deve ancora scegliere fra Bentancur ed Emre Can.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

In casa Sampdoria spicca l’ormai tradizionale doppio ballottaggio Saponara-Ramirez come trequartista e Gabbiadini-Defrel come seconda punta al fianco di Quagliarella. Squalificato Bereszynski, giocherà Sala come terzino destro, mentre Tonelli dovrebbe avere la meglio sull’acciaccato Colley. Da valutare l’eventuale recupero di Ekdal, a centrocampo Vieira è in pole su Jankto per affiancare Praet e Linetty. Rebus in casa Roma: problemi sugli esterni, i terzini dovrebbero essere Karsdorp a destra e Kolarov a sinistra. In mediana dovrebbe tornare titolare, ma c’è da scegliere fra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, scelta che dipenderà anche dalle condizioni di molti giocatori ancora in bilico. Il discorso coinvolge anche l’attacco, a partire da Dzeko e Schick, che dovrebbero dare vita a un altro ballottaggio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA FROSINONE

Il principale tema d’interesse riguarda Chiesa: dopo uno spezzone a Roma, lo rivedremo titolare nel lunch match? Il dubbio per Stefano Pioli è ancora da risolvere e condizionerà molte scelte nel reparto offensivo, dove la certezza è Muriel perché sono in ballottaggio anche Mirallas e Simeone. Tutto definito a centrocampo, nella difesa viola invece ci sono ben due dubbi, uno tra Milenkovic e Laurini, l’altro fra Vitor Hugo e Ceccherini. Nel Frosinone invece dovremmo rivedere Goldaniga al fianco di Salamon e Capuano. Doppio ballottaggio sulle fasce, con Paganini e Molinaro favoriti su Ghiglione e Beghetto. In mezzo al campo conferma per Valzania, in attacco i favoriti per una maglia da titolare sono invece Ciano e Pinamonti.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SPAL

Squalificato Sana, al suo posto dovrebbe rientrare Cacciatore come terzino destro del Cagliari. In regia Bradaric potrebbe dare un turno di riposo a Cigarini, in attacco invece Joao Pedro è insidiato da Birsa per affiancare Pavoletti, ipotizzando un posto sulla trequarti per l’avanzato Barella. La Spal deve fare invece i conti con la squalifica di Lazzari, dunque Leonardo Semplici potrebbe schierare un 4-4-2 con Kurtic sulla fascia destra. A centrocampo spazio per Valoti, mentre in difesa dovrebbe tornare titolare Felipe a causa dell’infortunio di Regini. Davanti Antenucci appare favorito su Floccari e Paloschi per fare coppia con Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE EMPOLI

Udinese pronta a un altro cambio di modulo, infatti questa volta Igor Tudor potrebbe proporre il 4-3-3: in difesa riecco Troost Ekong e Larsen, reduce dalla squalifica. In mezzo al campo Sandro con Fofana e Mandragora, fuori causa Behrami per la frattura del perone. In attacco ci sarà il consueto ballottaggio Lasagna-Okaka, le due ali saranno invece Pussetto e De Paul. Diversi giocatori acciaccati per l’Empoli, la situazione più critica è quella di Krunic. In compenso in difesa rientra Dell’Orco, mentre in attacco la certezza è la coppia Caputo-Farias.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

Icardi sarà titolare per la seconda partita consecutiva così come probabilmente Nainggolan (in alternativa ci sarebbe Joao Mario), in difesa straordinari per Miranda a causa dell’assenza di De Vrij mentre è da tenere in considerazione il ballottaggio fra Asamoah e Dalbert come terzino sinistro. Infine, in mediana dovrebbe essere confermato Gagliardini a discapito di Vecino. Nell’Atalanta, a causa della squalifica di Zapata, dovremmo vedere Barrow prima punta, appoggiato naturalmente da Ilicic e Gomez. Un ballottaggio in difesa, dove Djimsiti e Masiello si giocano una maglia al fianco di Palomino e Mancini.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SASSUOLO

Luis Alberto, Lucas Leiva e Lulic sono tutti a rischio anche perché diffidati (nella prossima giornata ci sarà il Milan per la Lazio), in preallarme ci sono rispettivamente Parolo, Badelj e Durmisi, che sono alternative di livello comunque più che buono: Simone Inzaghi ci penserà fino a ridosso del match. In attacco è sulla via del recupero Correa, che potrebbe di conseguenza scalzare Caicedo al fianco di Immobile. Nella difesa del Sassuolo potrebbe invece rivedersi Rogerio mentre è intoccabile Demiral, reduce dalla doppietta con il Chievo. A centrocampo rientra Duncan, in attacco invece si profila un ballottaggio fra Babacar e Djuricic.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

Insigne è sulla via del recupero, tuttavia Carlo Ancelotti domenica dovrebbe preferirgli Mertens e Milik in attacco. A centrocampo riecco Fabian Ruiz dal primo minuto e si rivedrà anche Maksimovic al fianco di Koulibaly, in difesa cerca posto anche Hysaj come terzino, in ballottaggio con Malcuit e Mario Rui sulle due fasce. Nel Genoa invece mister Cesare Prandelli deve ovviare alle assenze per squalifica di Zukanovic e Romero, spazio per Biraschi e Gunter e si rivedrà Criscito, che ha scontato il turno di stop. A centrocampo ci sono ancora diversi dubbi da sciogliere, mentre davanti Sanabria sarà accompagnato da Kouamè.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CHIEVO

Sinisa Mihajlovic cambierà molto dopo la disfatta di Bergamo: Danilo tornerà a guidare la difesa, con Mbaye e Dijks terzini. In mezzo al campo Poli e Pulgar appaiono favoriti su Dzemaili, di certo ci saranno molte novità. Ci attendiamo trequartista Soriano alle spalle di Palacio, ma è recuperato Santander e pure Orsolini punta alla maglia da titolare. Nel Chievo tornano Depaoli e Meggiorini, che hanno scontato il turno di squalifica e dovrebbero essere entrambi titolari lunedì sera. A centrocampo si segnala un ballottaggio tra Hetemaj e Rigoni, in attacco invece se la giocano Stepinski e Djordjevic.



