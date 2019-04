Maratona di Roma al via/ In 10mila sotto la pioggia, etiopi grandi favoriti

E’ scattata come da programma la Maratona di Roma, nonostante pioggia battente. La 25esima Acea Maratona Internazionale della capitale, con partenza e arrivo ai Fori Imperiali, ha preso il via poco fa, un percorso di poco più di 42 chilometri (la lunghezza standard delle maratone), abbinata alla stracittadina non competitiva di cinque chilometri, con partenza sempre dai Fori Imperiali ma che terminerà al Circo Massimo. Come ricorda Quotidiano.net, sono diecimili i podisti che stanno correndo per le vie della Città Eterna, e fra i favoriti vi sono come da copione i professionisti etiopi, che a Roma vincono ininterrottamente dal 2014 (le donne), mentre gli uomini cercheranno di riprendersi il successo dopo la vittoria dello scorso anno del keniota Birech. Fra i tanti in gara anche l’italiano Daniele Meucci, campione europeo di categoria nel 2014, e ritornato fra le strade di Roma a nove anni dalla prima ed ultima partecipazione: «Ho quasi sempre gareggiato all’estero sulla distanza – le parole del 33enne atleta pisano – e stavolta non volevo mancare. Una prova sotto le 2h10? Vedremo cosa accadrà…».

MARATONA DI ROMA AL VIA

In corsa anche Laila Soufyane, che come Meucci è portacolori dell’Esercito, e che torna a gareggiare dopo la nascita della figlioletta Malika: «Roma mi è sempre piaciuta – le parole della 35enne prima del via – sto rientrando dalla maternità e ho corso due mezze maratone che hanno dato esito positivo anche nell’ultimo periodo ho avuto buone sensazioni, quindi cercherò di correre sui ritmi del personale (2h32:29), sperando che il meteo tenga e le temperature siano favorevoli». Massiccio dispiego delle forze della Protezione Civile di Roma Capitale, presenti per le vie del centro con 180 unità. In campo anche Ama, con 170 operatori e 60 mezzi di pulizia. Da segnalare, infine, l’avvio di un progetto sperimentale su dieci podisti amatori, che utilizzeranno degli speciali software e sensori con l’obiettivo di ricavare dei dati particolari di modo da migliorare le loro performance.

