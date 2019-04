Diretta Milano Marathon 2019/ Streaming video tv: orarie e percorso (oggi 7 aprile)

La diretta della Milano Marathon 2019 sarà sicuramente uno dei pezzi forti dello sport in Italia oggi, domenica 7 aprile. Una giornata di inizio primavera vedrà dunque scendere in strada a Milano per affrontare i 42,195 km della maratona i grandi campioni che cercheranno la vittoria ma anche podisti che per mesi si preparano alla dura fatica e oggi si metteranno finalmente alla prova nella Milano Marathon, ognuno con il proprio obiettivo, che sia migliorare il personale o battere il compagno di allenamento. Il meteo si annuncia favorevole, nuvoloso ma senza pioggia, e la risposta degli appassionati notevole, dal momento che si stima la presenza di circa 7600 partecipanti per l’edizione numero 19 della Maratona di Milano, con partenza alle ore 9.00 in Corso Venezia. Dal punto di vista strettamente agonistico, i favoriti sono sempre gli africani: nel 2018 vinse l’etiope Abdiwak Tura Siefu, mentre nel 2017 fece festa il Kenya con Edwin Kipgenetich Koech.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA MILANO MARATHON

Sarà visibile anche in diretta tv la Milano Marathon 2019, almeno parzialmente. Infatti ci sarà un collegamento a partire dalle ore 10.00 su Sky Sport Arena, il canale numero 204 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati. La telecronaca sarà a cura di Nicola Roggero, con il commento tecnico di Stefano Baldini e Lucilla Andreucci e conduzione dello studio di Lia Capizzi. Per gli abbonati che non potessero mettersi davanti al televisore ma volessero comunque seguire la Milano Marathon, ricordiamo la diretta streaming video che sarà garantita tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA MILANO MARATHON: ORARI E PERCORSO

Vediamo dunque adesso alcune informazioni fondamentali circa la diretta della Milano Marathon 2019. Abbiamo accennato già alla partenza, alle ore 9.00 in Corso Venezia, dove sarà collocato anche l’arrivo. Il percorso dell’edizione 2019 della Maratona di Milano è caratterizzato da quasi 18 chilometri all’interno della cerchia dei Bastioni e da quasi 28 chilometri all’interno della circonvallazione filoviaria, dunque toccherà tutti i punti più significativi del centro storico, senza però trascurare pure alcuni quartieri più periferici. Si passerà in Piazza Duomo, si sfilerà accanto al Teatro alla Scala e in Piazza Castello, poi il lungo tratto al limitare del Parco di Trenno correndo nei pressi dello Stadio San Siro, non mancheranno anche un passaggio a Citylife e vicino all’Arco della Pace. Detto che la partenza della maratona vera e propria sarà appunto alle 9.00, dunque con l’arrivo dei big atteso poco dopo le 11.00, bisogna ricordare pure che alle ore 9.45 prenderanno il via le 3700 staffette con squadre composte da quattro persone e frazioni di 13,4, 10, 7 e 11,8 km. Il ricavato dall’iscrizione di tutte le staffette viene donato a oltre 100 Onlus: la Milano Marathon è occasione anche per fare del bene.



© RIPRODUZIONE RISERVATA