Video/ Inter Atalanta (0-0): gli highlights della partita, nessun gol! (Serie A)

Analizziamo il video di Inter Atalanta: la partita finisce 0-0 per la 31^ giornata di Serie A, risultato che fa più contenti i padroni di casa che in questo modo avvicinano la qualificazione alla prossima Champions League. Il match parte di fatto con l’ammonizione al portiere atalantino Gollini e con un gol annullato a Vecino per una ravvisata posizione di fuorigioco di D’Ambrosio. Al 9’ e al 10’ arrivano, da una parte e dall’altra, le prime occasioni da gol della partita: Gollini alza sopra la traversa un beffardo spiovente di Vecino, quindi Skriniar mura dentro l’area un tentativo del vivace Ilicic, che è una vera spina nel fianco per la difesa interista. Al 21’ Spalletti è costretto alla sostituzione, con Brozovic ko dopo uno scatto: problema muscolare, entra Radja Nainggolan. Il match è equilibrato e l’Atalanta gioca con coraggio, provando a sfruttare i cross di Gomez e Castagne. Al 31’ però Gollini è provvidenziale per gli orobici nell’anticipare Icardi in uscita bassa. Ritmi alti ma poche occasioni nella parte conclusiva della prima frazione di gioco, che si chiude con Palomino che ribatte una conclusione di Politano all’interno dell’area di rigore.

VIDEO INTER ATALANTA: IL SECONDO TEMPO

Il match supertattico di scena a San Siro continua anche nella ripresa, basti pensare che per una conclusione a rete bisogna attendere addirittura il 27’, con Nainggolan che impegna Gollini. Nel frattempo, l’Atalanta chiude tutti gli spazi e riparte con efficacia. Entrambe le squadre cercano molto i cross e anche l’Inter lavora molto sulla fascia con Asamoah, ma nell’ultimo quarto d’ora il match si spegne definitivamente, con il punto a testa che in prospettiva soddisfa entrambe le squadre. Al 40’ l’ultimo guizzo di Icardi trova la ribattuta di Castagne, né gli ingressi di Barrow da una parte e di Keita dall’altra regalano freschezza ai rispettivi attacchi: Inter-Atalanta finisce 0-0, con Spalletti che consolida il terzo posto e Gasperini che aggancia il Milan in quarta piazza.





