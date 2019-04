Diretta Inter Atalanta/ Streaming video e tv: grande derby lombardo (Serie A)

Inter Atalanta, diretta dall’arbitro Irrati, è una delle partite di cartello della trentunesima giornata di Serie A: appuntamento alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 aprile 2019, naturalmente presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Il derby lombardo tra le due squadre nerazzurre è una partita sempre interessante e mai banale, a maggior ragione oggi perché Inter Atalanta è una sfida di lusso nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Inter e Atalanta sono le due formazioni uscite meglio dal turno infrasettimanale: i nerazzurri di Luciano Spalletti hanno vinto 0-4 sul campo del Genoa nella partita che ha visto l’ottimo ritorno di Mauro Icardi, quelli dell’ex Gian Piero Gasperini hanno invece liquidato il Bologna per 4-1 in una partita durata praticamente un solo quarto d’ora. In classifica 56 punti e terzo posto per l’Inter, che punta a consolidare questo piazzamento, quinto posto a quota 51 per l’Atalanta, a questo punto autorevole candidata ai posti che porteranno alla prossima Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Atalanta sarà una esclusiva di Sky. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il match dello stadio Giuseppe Meazza sui canali Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 252, oppure in alternativa potranno anche avvalersi della diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

Parlando adesso delle probabili formazioni di Inter Atalanta, possiamo prevedere che sia Luciano Spalletti sia Gian Piero Gasperini vogliano modificare il meno possibili le squadre che tanto bene hanno fatto pochi giorni fa. Nell’Inter è comunque possibile un ballottaggio Asamoah-Dalbert, mentre a centrocampo l’ex Gagliardini è favorito per una maglia da titolare dopo la doppietta a Marassi. Possibile infine un ballottaggio Nainggolan-Joao Mario sulla trequarti, anche perché il belga è da poco tornato da un infortunio e ha già giocato 90 minuti contro il Genoa. Nell’Atalanta la notizia principale è l’assenza per squalifica di Duvan Zapata, che dovrebbe essere sostituito da Barrow a meno che Gasperini punti su Pasalic per un reparto offensivo senza attaccanti puri, con Gomez ed Ilicic. In difesa possibile ballottaggio fra Djimsiti e Masiello, sulla fascia si contendono invece il posto Castagne e Gosens.

PRONOSTICO E QUOTE

Padroni di casa favoriti, ma il derby nerazzurro Inter Atalanta si annuncia comunque come una sfida equilibrata. L’agenzia di scommesse Snai ci propone il segno 1 in favore dell’Inter a 2,10, ecco poi quote molto simili in caso di vittoria esterna dell’Atalanta oppure di pareggio, infatti il segno 2 è quotato a 3,40 mentre il segno X varrebbe 3,50 volte la posta in palio.



