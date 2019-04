Video/ Lazio Sassuolo (2-2): highlights e gol, spettacolo all’Olimpico! (Serie A)

Ecco il video di Lazio Sassuolo, partita terminata 2-2 nella 31^ giornata della Serie A. Il primo tempo vede la Lazio attaccare costantemente e rendersi pericolosa al 4’ con una punizione di Luis Alberto pennellata per la testa di Acerbi, ma la risposta di Gollini è prontissima. All’8’ reclama un rigore Immobile per una trattenuta in area di Demiral, l’arbitro Abisso lascia proseguire, confortato anche dal silent check. Il Sassuolo difende con grande attenzione ma fatica a ripartire, la Lazio si rivede in avanti al 25’ con un colpo di testa di Parolo, col centrocampista laziale che si fa ammonire alla mezz’ora per un fallo su Peluso. Proprio Peluso al 33’ spazza l’area colpendo in pieno Immobile, il pallone finisce di poco fuori. Così come al 41’ finisce fuori d’un niente un colpo da biliardo di Luis Alberto, che piazza il pallone di un nulla fuori dopo una mischia in area portata avanti da Immobile e Caicedo. Il primo tempo si chiude con il Sassuolo per la prima volta in proiezione offensiva, Boga non chiude per poco una pericolosa triangolazione con Locatelli.

VIDEO LAZIO SASSUOLO: IL SECONDO TEMPO

I fuochi d’artificio arrivano però nella ripresa: dopo 3’ su un cross di Patric arriva il fallo di mano di Locatelli: lunga review al VAR ma Abisso conferma il penalty, Immobile lo trasforma all’8’. 4’ dopo la Lazio cade vittima di una delle sue solite amnesie, e un affondo di Duncan, dopo un rinvio mancato di Radu, si trasforma nel pari di Rogerio. La Lazio si riversa in avanti, con Correa al posto di Caicedo. Consigli dice di no all’argentino, poi al 32’ Luis Alberto pesca Immobile che divora il vantaggio solo in area, anche se in sospetto fuorigioco. Quindi, Consigli vola ancora su un colpo di testa di Milinkovic-Savic. Il Sassuolo, sornione, attende e al 44’ trova il contropiede micidiale con Sensi che lancia il neo-entrato Berardi tutto solo sulla destra. Gol e partita chiusa? Neanche per sogno perché nei 6’ di recupero Immobile al 50’ ha la forza di sfondare sulla destra e di mettere in mezzo il pallone che Lulic spinge in rete per il 2-2 finale: Europa complicata, ma ancora possibile per la Lazio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA