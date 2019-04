Diretta Lazio Sassuolo/ Streaming video e tv: quote, Inzaghi favorito (Serie A)

Lazio Sassuolo, diretta dall’arbitro Abisso, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 aprile 2019, naturalmente presso lo stadio Olimpico della capitale, per la trentunesima giornata di Serie A. Arriviamo a questo incontro con risultati opposti nel turno infrasettimanale: per la Lazio una dolorosa sconfitta sul campo della Spal, il Sassuolo invece ha travolto per 4-0 il Chievo. Questo però significa che adesso la posta in palio in Lazio Sassuolo sarà molto più importante per i biancocelesti: la corsa di Simone Inzaghi al quarto posto ha subito una frenata, la Lazio ha 48 punti (ma una partita da recuperare) e di conseguenza adesso non può permettersi altri passi falsi se vuole puntare davvero ad un posto nella prossima Champions League. Il Sassuolo invece ha 35 punti: gli uomini di Roberto De Zerbi potranno scendere in campo con la serenità di chi è molto vicino alla salvezza, pur non ancora del tutto certa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Sassuolo sarà una esclusiva di Sky. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il match dello stadio Olimpico sul canale Sky Sport 253, oppure in alternativa potranno anche avvalersi della diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SASSUOLO

Vediamo adesso le probabili formazioni per Lazio Sassuolo. Radu è ancora acciaccato, dunque nella difesa biancocelesti dovremmo vedere Patric, Acerbi e uno fra Bastos e Wallace davanti a Strakosha. Qualche dubbio poi su entrambe le fasce, con Marusic a destra e Lulic a sinistra che sono comunque i favoriti per giocare dal primo minuto rispettivamente su Romulo e Durmisi, infine in attacco potremmo vedere il tandem “pesante” con Caicedo al fianco di Immobile. Nel Sassuolo invece Roberto De Zerbi si affiderà senza dubbio al modulo 4-3-3, ma resta qualche dubbio sugli interpreti, ad esempio scalpitano per trovare spazio dal primo minuto Duncan a centrocampo e Di Francesco nel tridente d’attacco, mentre in difesa potrebbe esserci un ballottaggio fra Peluso e Rogerio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Lazio Sassuolo, basato sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai. I padroni di casa sono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è proposto a 1,35, mentre poi si sale già a quota 5,25 in caso di pareggio, naturalmente segno X. Infine, un clamoroso colpaccio del Sassuolo varrebbe 8,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



