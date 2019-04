Fiorentina, Stefano Pioli si è dimesso: Frosinone fatale/ Squadra affidata a Bigica

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, si è dimesso. La notizia è giunta pochi minuti fa, a testimonianza di una crisi che la Viola sta vivendo da qualche settimana a questa parte. L’allenatore, come riferisce il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha deciso di prendere tale decisione dopo aver meditato questa notte, e dopo che nella giornata di ieri si era riunito al Campini il massimo direttivo della Viola, leggasi il patron Andrea Della Valle, il presidente Mario Cognigni, il resposnsabile dell’aera tecnica, Pantaleo Corvino, con l’aggiunta del collegamento di Giancarlo Antognoni e di Diego Della Valle. Il tecnico dei toscani ha evidentemente capito che non vi erano più le condizioni per proseguire il lavoro iniziato nell’estate del 2017, ed ha così ben pensato di fare un passo indietro. Fatale è stata la sconfitta interna contro il Frosinone avvenuta lo scorso weekend, gara che ha definitivamente confermato la crisi che sta vivendo la compagine toscana in queste settimane. Basti pensare che fra campionato e Coppa Italia, nelle ultime nove gare la Fiorentina ha perso cinque partite pareggiando le restanti quattro.

FIORENTINA, STEFANO PIOLI SI È DIMESSO

La vittoria non arriva per la Viola da quasi due mesi, precisamente dal 17 febbraio scorso, quattro a uno esterno a Ferrara contro la Spal. E pensare che la Fiorentina fino al successo contro i ferraresi stava dando vita ad un campionato di tutto rispetto, per poi scivolare inesorabilmente verso metà classifica. Al momento la squadra si trova in decima posizione a quota 39 punti, solo tre in più di Sassuolo e Cagliari, due squadre senza dubbio meno attrezzate rispetto alla Viola. Una decisione che comunque lascia sorpresi quella di Pioli anche perché il prossimo 25 aprile si terrà la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, semifinale di ritorno, una gara che potrebbe permettere alla Viola di giocarsi la finalissima del trofeo nazionale. La squadra verrà affidata a Bigica, allenatore della Primavera, in attesa di un nuovo tecnico che possa traghettare la squadra fino a maggio. Atteso a breve il comunicato ufficiale del club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA