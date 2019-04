Video/ Fiorentina Frosinone (0-1): highlights, il gol di Daniel Ciofani (Serie A)

Nel video di Fiorentina Frosinone analizziamo la vittoria per 0-1 della squadra ciociara: per la 31^ giornata di Serie arrivano tre punti fondamentali per Marco Baroni, che con questo risultato continua a credere nella salvezza. Male invece i viola, sconfitti in una partita che invece avrebbe potuto rappresentare l’avvicinamento all’Europa e che veniva considerata scontata alla vigilia; ancora una volta invece la formazione di Stefano Pioli ha mostrato evidenti limiti caratteriali, creando buone occasioni ma non riuscendo mai a essere incisiva e a segnare quella rete che avrebbe potuto cambiare le cose. La Fiorentina ci è andata vicina con Federico Chiesa, che ha colpito un incredibile palo e già in precedenza aveva sfiorato il montante della porta difesa da Sportiello con un bel colpo di testa in tuffo; poi però il Frosinone ha trovato il gol partita con Daniel Ciofani, ancora decisivo per le sorti dei suoi. Bella conclusione sul passaggio di Pinamonti e palla all’angolino: la Fiorentina nel finale non è riuscita a operare il forcing nell’area avversaria, e ha perso anche meritatamente. Non tanto a livello di volume di gioco sviluppato, ma appunto per l’atteggiamento: pur facendo meno il Frosinone ha saputo essere cinico, avendo altre opportunità nel corso dei 90 minuti di gioco.

VIDEO FIORENTINA FROSINONE: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Fiorentina Frosinone, Stefano Pioli ha analizzato la sconfitta interna utilizzando parole senza troppi doppi sensi: “Vincere oggi ci avrebbe permesso di arrivare in una posizione migliore di classifica, invece non troviamo un successo in casa da troppo tempo”. L’allenatore dei viola ha comunque negato che il ko sia dovuto alla concentrazione che la squadra ha messo sulla semifinale di Coppa Italia, e non è caduto nella provocazione di additare il pubblico: “I tifosi ci hanno sempre sostenuto, e per la prestazione fatta è anche difficile chiedere un atteggiamento diverso. Siamo responsabili delle nostre partite” ha detto Pioli, che ha poi spiegato come Federico Chiesa lo abbia rassicurato sulle condizioni fisiche al termine del primo tempo, motivo per cui è rimasto in campo lui e non Luis Muriel sostituito al 79’ minuto.

Decisamente soddisfatto Marco Baroni, che ha commentato Fiorentina Frosinone parlando di una vittoria “che ci dà fiducia, siamo una squadra che può essere aggressiva e aspettando la Fiorentina siamo stati bravi e pericolosi”. Per l’allenatore dei ciociari naturalmente i tre punti sono la medicina migliore, ma secondo il suo giudizio erano arrivate ottime prestazioni anche in partite perse, per esempio quella contro la Spal. “C’è ancora molto da fare, dobbiamo metterci impegno e dedizione e non mollare niente”. Baroni ha voluto fare i complimenti ai suoi giocatori e detto a chiare lettere di credere nella salvezza: “Non costa nulla crederci e noi ci crediamo, non vedo motivi per fare passi indietro o abbassare la guardia proprio adesso”.





