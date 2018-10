DIRETTA / Brescia Avellino (risultato finale 74-77) streaming video e tv: è finita! (Serie A basket)

DIRETTA BRESCIA AVELLINO (74-77): SECONDO TEMPO

L’Avellino parte bene nel terzo quarto e riesce in poco tempo ad agguantare gli avversari. Filloy firma il 41 pari. Hamilton chiama la tripla e la trova ma subito Cole pareggia, anche lui con un tiro da fuori. Il match si fa estremamente avvincente e ricco di colpi di scena sia da una parte che dall’altra. Le due squadre giocano in maniera offensiva non badando a difendersi. A dieci minuti dal termina il risultato vede la Sidigas avanti 54-55. Nell’ultimo periodo Avellino continua a macinare gioco mostrando maggior freschezza nelle giocate rispetto a Brescia, poca precisa in più occasioni. Sykes sfreccia in area avversaria e va a segno: 59-62. Il numero 28 sale in cattedra e guida i compagni verso la vittoria. I lombardi ci provano a resistere ma ormai il dado è tratto. Avellino vince 74-77.

PRIMO TEMPO

Brescia parte molto bene trovando subito una serie di 7-0 che preoccupa Avellino. La Sidigas prova a reagire con Costello e Filloy riuscendo ben presto a ridurre sensibilmente lo svantaggio. Tuttavia i padroni di casa sembrano avere una marcia in più in questo avvio di gara. Allen e Vitali colpiscono in maniera costante mettendo fuori causa gli avversari, che mostrano qualche lacuna di troppo in difesa. Il primo quarto si chiude sul parziale di 20-13. La reazione campana tarda ad arrivare e Brescia ne approfitta, a inizio secondo quarto, per allungare. Sacchetti insacca e trova il 32-19. Avellino si sveglia a metà quarto e riesce, in parte, a risollevare la situazione. Cole e Sykes trovano dei punti preziosi che spingono la Sidigas a crederci. Brescia ringrazia il suono della sirena. Squadre a riposo per l’intervallo sul parziale di 39-34.

SI GIOCA

Tutto è pronto per Brescia Avellino: fra pochi minuti avrà luogo la palla a due di questa interessante partita della Serie A di basket tra due squadre che sperano di ripetere quanto di buono avevano fatto vedere nella passata stagione. Brescia stupì tutti con un cammino fantastico, culminato con la finale di Coppa Italia (persa contro Torino) e il terzo posto nella classifica finale della stagione regolare, arrivando poi alla semifinale playoff dove la Leonessa fu eliminata dalla Olimpia Milano poi campione d’Italia. Quanto ad Avellino, possiamo invece sottolineare il quarto posto in stagione regolare e la finale di FIBA Europe Cup, persa nel derby italiano con Venezia, anche se il cammino ai playoff si era fermato già ai quarti contro Trento, poi finalista. Ricordi ancora abbastanza vicini e che fanno bene a squadre che in questo momento sono un po’ in difficoltà: la parola adesso deve davvero passare al campo, Brescia Avellino infatti sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita fra Brescia e Avellino non sarà trasmessa in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati sarà comunque garantito tramite la diretta streaming video fornita dal portale Eurosport Player, che anche in questa nuova stagione sarà la “casa” del basket, con la fornitura di tutte le partite della Serie A e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaLeonessa.

PARLA VUCINIC

In avvicinamento a Brescia Avellino, facciamo un passo indietro alle Coppe europee. Per la Sidigas in questo periodo le buone notizie arrivano proprio dalla Champions League, dove martedì è arrivata la terza vittoria in altrettante partite disputate, sia pure dopo un tempo supplementare contro i polacchi dell’Anwil Wloclawek. Ecco dunque come aveva commentato coach Nenad Vucinic la vittoria in extremis dei propri ragazzi nella sfida di Coppa: “Vittoria importante contro un team solido come l’Anwil – sono le parole di Vucinic riportate sul sito della Scandone -. Abbiamo molte cose su cui lavorare difensivamente ma siamo sulla strada giusta. In Champions abbiamo tre partite vinte e zero perse e vogliamo fare di tutto per assicurarci la seconda fase: stiamo cercando di distribuire al meglio i minutaggi dei nostri giocatori e credo che ci siamo riusciti anche stasera, nonostante l’overtime. Adesso ci concentreremo per dare il meglio nel prossimo match di Serie A contro Brescia”. Il momento è quasi arrivato: cosa saprà fare la Sidigas in terra di Lombardia? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Brescia Avellino, diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Christian Borgo e Alessandro Nicolini, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 27 ottobre 2018, e sarà il secondo anticipo nel programma della quarta giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. L’appuntamento con la sfida tra la Germani Basket Brescia e la Sidigas Avellino sarà presso il PalaLeonessa di Brescia, naturalmente sede delle partite casalinghe della squadra lombarda. Entrambe ottime protagoniste della passata stagione, Brescia e Avellino non hanno iniziato altrettanto bene il nuovo campionato, tanto che dopo le prime tre giornate hanno entrambe un bilancio di una vittoria e due sconfitte. Naturalmente è ancora presto per parlare di crisi, ma la partita di oggi si annuncia già delicata, perché chi uscirà sconfitto dal campo del PalaLeonessa si ritroverà 1-3: tornare alla vittoria sarebbe fondamentale sia per Brescia sia per Avellino dunque, ma chi riuscirà ad ottenere l’agognato obiettivo?

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo detto del complicato inizio di stagione che accomuna Brescia e Avellino. La Sidigas si può almeno consolare con l’ottimo rendimento in Champions League, mentre più difficile è il cammino di Brescia in Eurocup, competizione il cui livello è d’altronde più alto. Resta il fatto che questa partita sarà già un primo bivio stagionale per i lombardi e gli irpini: chi vince si rimette in linea di galleggiamento pareggiando il numero delle vittorie e delle sconfitte, invece chi perderà si ritroverebbe ad affrontare una situazione che comincerebbe ad essere davvero critica, in relazione alle speranze di inizio stagione che vedevano Brescia e Avellino chiamate a confermarsi ai vertici del basket italiano. In ogni caso, va tenuto presente che siamo appena ad ottobre: questa partita può cambiare il momento psicologico di almeno una delle due squadre, ma non emetterà alcuna sentenza definitiva su Germani e Sidigas…