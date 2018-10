DIRETTA / Trento Venezia (risultato finale 64-87) streaming video e tv: dominio Reyer! (Serie A basket)

DIRETTA TRENTO VENEZIA (RISULTATO FINALE 64-87)

Trento Venezia 64-87: il risultato finale non ha bisogno di molti commenti, è stato netto il dominio della Umana Reyer sulla Dolomiti Energia, sepolta sotto un passivo di ben 23 punti alla sirena. Dopo la netta supremazia di Venezia nel primo tempo, Trento ha tentato quanto meno di rimanere in corsa nel terzo quarto, che ha visto l’Aquila prevalere per 23-21, rimanendo comunque dietro (53-64). Poteva comunque essere un accenno di rimonta in grado di rendere interessante il finale, invece nell’ultimo quarto Venezia è tornata ad essere travolgente, ha segnato 23 punti contro gli 11 di Trento e così è calato il sipario sulla meritatissima vittoria dei veneti. Per la Reyer 21 punti di Daye, 17 per Watt e 12 a testa per Bramos e Tonut, per Trento invece il migliore è stato Marble con 13 punti, seguito da Radicevic e Flaccadori a quota 10: anche a livello individuale è stato dunque un dominio totale di Venezia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTERVALLO

Trento Venezia 30-43: giunti all’intervallo lungo dell’anticipo di lusso della Serie A di basket, si deve descrivere la netta superiorità dimostrata fino a questo momento dalla Umana Reyer sui padroni di casa della Dolomiti Energia, a conferma del fatto che in questa prima parte di stagione Venezia sta facendo decisamente meglio rispetto a Trento. I veneti hanno preso un certo margine di vantaggio già nel primo quarto, nel quale si è segnato molto e che la Reyer ha chiuso sul punteggio di 18-26 in proprio favore; nel secondo quarto gli ospiti hanno allungato fino al +18 sul 20-38, poi c’è stato un piccolo recupero da parte di Trento, che comunque va al riposo sotto di 13 lunghezze e dopo avere perso anche il parziale del secondo quarto (12-17). A livello individuale spiccano naturalmente i 16 punti di Daye, mentre il migliore di Trento è stato Marble con 10 punti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI GIOCA

Trento Venezia sta per cominciare: pochi minuti ormai ci separano dalla palla a due di questo anticipo molto atteso nella quarta giornata della Serie A di basket. Abbiamo ampiamente descritto il momento molto diverso delle due squadre, nella breve attesa della partita dunque adesso si può fare un tuffo nel recente passato, ricordo dolcissimo sia per Trento sia per Venezia. Il riferimento è naturalmente alla finale scudetto dei playoff 2017, che vide protagoniste proprio la Dolomiti Energia e l’Umana Reyer. L’impresa più bella era stata quella di Trento, capace di eliminare in semifinale l’Olimpia Milano per arrivare all’ultimo atto e giocarsi il tricolore con Venezia, che però in finale ebbe la meglio in sei partite. Trento espugnò il Taliercio in gara-1, ma Venezia restituì il favore in gara-3 e così dopo le prime quattro partite la situazione era di 2-2, poi i veneti imposero il fattore campo in gara-5 per portarsi sul 3-2 ed avere il primo match point in gara-6 a Trento il 20 giugno, occasione subito sfruttata vincendo per 78-81 in casa dell’Aquila. Adesso però dobbiamo tornare all’attualità: Trento Venezia infatti sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARLA BUSCAGLIA

In avvicinamento a Trento Venezia, è doveroso concentrarsi sul pessimo momento che sta vivendo l’Aquila, considerato che la Dolomiti Energia in questo momento è ultima sia in campionato sia nel proprio girone di Eurocup, con una sola vittoria su un totale di sette partite disputate fra le due competizioni. Ecco dunque l’analisi di coach Maurizio Buscaglia al termine della partita persa martedì da Trento al cospetto di Ankara in Eurocup: “Abbiamo avuto un brutto impatto sulla partita, quell’inizio terribile è il motivo per cui non abbiamo vinto stasera. Siamo stati capaci di reagire, mostrando atteggiamento, carattere e forza di volontà, e facendo vedere anche dei passi avanti, in difesa soprattutto, in alcuni momenti del match che non dobbiamo dimenticare solo perché alla fine abbiamo perso. Non abbiamo ancora esperienza di alcuni “momenti” delle partite e quello è un aspetto in cui possiamo crescere solo giocando”, è il commento di Buscaglia che si può leggere sul sito Internet ufficiale dell’Aquila Basket. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Trento Venezia, diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Lorenzo Baldini e Martino Galasso, si gioca alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, sabato 27 ottobre 2018, e sarà il primo anticipo nel programma della quarta giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. L’appuntamento con la sfida tra la Dolomiti Energia Trentino e la Umana Reyer Venezia sarà presso la BLM Group Arena di Trento, naturalmente sede delle partite casalinghe dell’Aquila. L’attesa è grandissima per la sfida fra due squadre che nelle ultime stagioni sono sempre state protagoniste (due finali scudetto per Trento, un titolo per Venezia), ma che adesso vivono momenti diametralmente opposti. La Dolomiti Energia finora ha raccolto tre sconfitte su tre ed è tristemente ultima, molto lontana dagli standard del recente passato, pur ricordando che Trento ci ha sempre abituati a partenze lente e grande crescita del rendimento nel corso della stagione; la Reyer invece ha tre vittorie su tre giornate finora, l’inizio ideale per chi si vuole candidare a prima rivale dell’Olimpia Milano in Italia.

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già descritto gli opposti inizi di stagione delle due squadre, si deve però aggiungere che il rendimento di Trento e Venezia è agli antipodi anche nelle Coppe europee: per Venezia tre vittorie su tre anche in Champions League, Trento invece è già nei guai in Eurocup, dove finora vanta una vittoria e tre sconfitte su quattro giornate del girone già disputate. La morale è semplice da cogliere: Trento avrebbe bisogno come il pane di una vittoria di prestigio per invertire subito un trend fin qui disastroso per gli uomini di coach Maurizio Buscaglia, ma una Venezia reduce da sei vittorie consecutive fra il campionato e la Champions League non è di certo l’avversario ideale, anche perché la squadra di Walter De Raffaele non vorrà di certo fermarsi proprio a Trento, il luogo che ai lagunari ricorda il trionfo nella finale scudetto del 2017, vetta più alta della storia del basket a Venezia negli ultimi 70 anni.