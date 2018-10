DIRETTA/ Cantù Reggio Emilia (risultato finale 101-95) streaming video e tv: vince Cantu (Serie A basket)

DIRETTA CANTU’ REGGIO EMILIA (RISULTATO FINALE 101-95): VINCE CANTU

Siamo nel corso dell’ultimo quarto tra Cantu e Reggio Emilia, si sta giocando punto a punto. Gaines realizza da tre! Una bomba importantissima per i padroni di casa. Jefferson da due, sorpasso dei padroni di casa avanti di un punto. Tassone! Bomba da tre punti, siamo 83-77, Cantu sta ora prendendo le redini del gioco in mano. Elonu da due, continua a macinare punti Cantu con Reggio Emilia che non riesce a reagire. Mitchell mette dentro il punto numero trenta di una gara mostruosa, meglio sta facendo Ledo Riccardo con 33 punti complessivi. Butterfield da tre! Reggio Emilia rientra prepotentemente in partita, siamo ora 88-85. Manca un minuto alla fine di un match davvero equilibrato. Termina sul 101 a 95 per i padroni di casa una partita ricca di emozioni. Ledo Riccardo, 41 punti totali, non basta per la compagine ospite. (agg. Umberto Tessier)

FINE TERZO QUARTO

Siamo nel corso del terzo quarto tra Cantu e Reggio Emilia, stiamo assistendo ad una gara ricca di emozioni ed equilibrio. Termina il terzo quarto sul 70-72 con Reggio Emilia che ha disputato davvero un grande quarto. Andiamo a scoprire i realizzatori delle due squadre. Cantu: Blakes 2, Gaines 13, Jefferson 11, Mitchell 27, Udanoh 9, Davis 2, Tavernari 6. Reggio Emilia: Candi 3, Ledo Riccardo 28, Cervi 4, Llompart 4, Butterfield 8, De Vico 6, Elonu 9, Griffin 10. Ci attende un ultimo quarto ricco di emozioni visto il risultato in bilico, i padroni di casa proveranno il controsorpasso contro Reggio Emilia che sta disputando davvero un grande match. Ledo Riccardo mostruoso fino ad ora. (agg. Umberto Tessier)

INTERVALLO LUNGO

Siamo nel corso del secondo quarto di gara tra Cantu e Reggio Emilia, i padroni di casa sono avanti sul 42-28 con la forbice che quindi si allarga. Mithcell, sedici i punti messi a referto, sta disputando una grande gara, per Reggio Emilia Elonu, sette punti, è il miglior realizzatore. Reggio Emilia si riporta sotto quando mancano una manciata di minuti prima della fine del secondo quarto, siamo sul 47-40. Termina il secondo quarto sul 49-45, andiamo a scoprire i protagonisti andati a punti. Cantu: Mitchell 21, Davis 2, Jefferson 5, Udanoh 6, Gaines 10, Blakes 2, Tavernari 3. Reggio Emilia: Butterfield 5, Ledo Riccardo 10, Griffin 8, De Vico 6, Candi 3, Llompart 2, Elonu 7, Cervi 4. Andiamo quindi all’intervallo lungo con i padroni di casa avanti. (agg. Umberto Tessier)

FINE PRIMO QUARTO

Inizia la gara tra Cantu e Reggio Emilia. Siamo otto pari dopo tre minuti di gara, partita molto piacevole. Termina il primo quarto tra Cantu e Reggio Emilia con i padroni di casa avanti sul 29-25. Andiamo a scoprire tutti i realizzatori. Cantu: Mitchell 8, Tavernari 3, Udanoh 2, Gaines 7, Davis 2, Jefferson 5, Blakes 2. Reggio Emilia: Butterlied 5, Leo Riccardo 4, Llompart 2, Elonu 7, De Vico 3, Mussini 4. Vediamo se nel secondo quarto Reggio Emilia riuscirà ad avvicinarsi ulteriormente ai padroni di casa che stanno disputando davvero una bella gara. In fase difensive entrambe le compagini si stanno comunque comportando in maniera egregia limitando i vari attacchi avversari. Mitchell, otto punti, è al momento il miglior realizzatore sul parquet. (agg. Umberto Tessier)

PALLA A DUE

Tutto è pronto per Cantù Reggio Emilia: in attesa della palla a due di questa partita della Serie A di basket, dopo avere letto le parole di Pashutin diamo naturalmente spazio anche alle dichiarazioni di Devis Cagnardi relative alla scorsa giornata dei campionato, anche se all’allenatore di Reggio Emilia è toccato commentare una sconfitta, quella contro Torino: “Al netto della buona prova di Torino, abbiamo avuto mancanze in fase difensiva e nelle reazioni ai break subiti, impiegando troppi minuti per ritornare sotto – è stata l’analisi del coach della Grissin Bon. L’inizio ci ha condizionato, lasciando fiducia a loro; una volta sotto nel punteggio, abbiamo arrancato anche per difficoltà tecniche, cercando più di rimanere attaccati al match che provare a comandarla dal punto di vista tattico. Nell’ultimo quarto ci siamo avvicinati, ma gli errori nostri e la precisione loro hanno chiuso definitivamente la gara. Dobbiamo lavorare sull’approccio nervoso e sulla continuità all’interno dei 40′, avendo bisogno che tutti gli effettivi abbiano una presenza costante nella gara, visto che stasera ci sono stati diversi giocatori fuori dalla partita” Adesso però non è più tempo per le parole: Cantù Reggio Emilia infatti sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PARLA PASHUTIN

In avvicinamento a Cantù Reggio Emilia, sembra doveroso un passo indietro a settimana scorsa per ricordare la perentoria vittoria (79-96) ottenuta dalla Red October Cantù sul parquet della Vanoli Cremona in un derby lombardo sostanzialmente dominato dai brianzoli. Andiamo allora a leggere il commento di coach Evgeny Pashutin al termine di quella eccellente prestazione, riportato dal sito ufficiale della Pallacanestro Cantù: “Mi complimento con la mia squadra, è stata una grande vittoria. I ragazzi hanno seguito perfettamente il piano partita, non concedendo contropiedi facili a Cremona, una squadra molto veloce e molto brava in transizione. Inoltre, non abbiamo concesso spazio ai loro tiratori, riuscendo a fermare giocatori come Diener e Saunders che nelle precedenti partite avevano segnato tanti punti. Ci eravamo concentrati sui tiratori di Cremona, riuscendo poi in partita a limitarli proprio come avevamo preparato. Mi è piaciuto vedere la mia squadra solida in difesa per tutti i 40’ e, soprattutto, vedere che ognuno aveva voglia di sacrificarsi per il compagno. L’obiettivo di Cantù è e sarà sempre quello di pensare partita per partita, cercando ogni volta di correggere gli errori fatti per evitare di ripeterli nella gara successiva. Quindi stiamo già pensando alla prossima sfida”. Cosa succederà dunque contro Reggio Emilia? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Cantù Reggio Emilia, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Denny Borgioni e Marco Vita, si gioca alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 ottobre 2018, e sarà una partita in programma per la quarta giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. L’appuntamento con la sfida tra la Red October Cantù e la Grissin Bon Reggio Emilia sarà presso il PalaBancoDesio, naturalmente a Desio, città poco lontana da Cantù che è sede delle partite casalinghe della squadra lombarda. Dopo tre giornate può essere complicato fare bilanci, possiamo però definire migliore l’impatto di Cantù con la nuova stagione: due vittorie su tre, che hanno naturalmente portato 4 punti, con la perla della nettissima vittoria sul parquet di Cremona settimana scorsa. Reggio Emilia invece ha ottenuto finora una vittoria e due sconfitte, dunque 2 punti, ed è reduce da una sconfitta onestamente meritata contro Torino. Oggi saranno confermate le indicazioni emerse settimana scorsa oppure Reggio Emilia saprà regalarci una sorpresa?

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo detto dell’inizio di stagione che finora sorride più a Cantù piuttosto che a Reggio Emilia. I dati statistici, sia pure relativi a tre sole partite giocate, corroborano questa sensazione. La Red October Cantù viaggia infatti a una media di 87 punti segnati e 83 subiti per partita (261-249), mentre la Grissin Bon Reggio Emilia segna di meno e subisce di più (249-258), siamo a una media per partita di 83 punti segnati e 86 subiti nel caso degli emiliani. Cantù ha vinto l’unica partita giocata in casa finora e vanta poi una vittoria e una sconfitta in trasferta, mentre Reggio Emilia fa esattamente l’opposto avendo un bilancio di 1-1 in casa ed avendo perso l’unica partita giocata finora in trasferta. Cantù tra l’altro è reduce da due vittorie consecutive, mentre Reggio Emilia ha debuttato con una vittoria ma in seguito ha raccolto due sconfitte. Questo dicono i numeri, ma alla quarta giornata sono poco più che tendenze…