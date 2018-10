DIRETTA / Cento Treviso (risultato finale 85-76) streaming video e tv: Cento sfrutta il fattore casa

DIRETTA CENTO TREVISO (85-76): CENTO SFRUTTA IL FATTORE CASA

E’ appena terminato l’incontro tra Cento e Treviso sul punteggio di 85-76, gli emiliani riescono così a rispettare per la terza volta consecutiva il fattore campo sconfiggendo Treviso grazie ad uno strepitoso terzo periodo che ha di fatto permesso l’allungo decisivo che i padroni di casa hanno difeso senza eccessivi affanni nell’ultimo quarto che è stato iniziato meglio da Cento che grazie all’ispirato Reati erano riusciti a raggiungere il massimo vantaggio sul 71-58. L’ampio margine ha permesso al tecnico di casa di poter aumentare la rotazione concedendo qualche minuto in più ai giocatori che normalmente vengono utilizzati meno permettendo però così ai veneti di avvicinarsi grazie al positivo Antoniutti che è riuscito a portare lo score fino al 79-72 quando però mancava ormai troppo poco per sperare in una improbabile rimonta. Il match si è poi concluso con due tiri messi a segno da Burnett che ha chiuso il match definitivamente sull’85-76. (agg. Guido Marco)

CENTO PROVA AD ALLUNGARE

Si è appena concluso il terzo periodo della sfida tra Cento e Treviso sul risultato di . Dopo l’intervallo ripartono meglio i padroni di casa che, trascinati da un ispiratissimo White che riescono ad allungare ulteriormente portandosi poco dopo la ripartenza sul 48-40. Il match è poi proseguito all’insegna di qualche errore di troppo commesso da ambo le formazioni che hanno così impedito al punteggio di decollare. Reati e Mays da una parte e Wayns e Burnett dall’altra hanno in pratica segnato regolarmente fino a quando il neo-entrato Ba ha segnato il canestro del massimo vantaggio di Cento sul 61-49. Una tripla proprio a fil di sirena di Antonutti ha permesso ai veneti di chiudere sul 64-52 (agg. Guido Marco)

PRIMA META DI GARA EQUILIBRATA

Quando siamo giunti all’intervallo dell’incontro tra Cento e Treviso il risultato è di 41-37. Il parziale si apre ancora una volta all’insegna dell’equilibrio fino a quando i due americani di Treviso Wayns e Burnett prendono il controllo delle azioni sotto canestro riuscendo a portare avanti la De Longhi fino al 23-30. Gli emiliani però non mollano e aggrappandosi al talendo di White riescono a ridurre la distanza avvicinandosi fino al 29-30; la partita è poi proseguita all’insegna dell’equilibrio fino al canestro finale messo a segno da Mays che fissato il punteggio sul conclusivo 41-37. (agg. Guido Marco)

AVVIO EQUILIBRATO AL PALAHRCOS

Al PalaAhrcos di Cento i padroni di casa della Baltur stanno affrontando Treviso nella sfida valida per la 5^ giornata di Serie A2 Est ed primo quarto si è appena concluso sul punteggio di . Gli emiliani finora sono riusciti a vincere entrambe le partite disputate davanti al pubblico amico, perdendo però le due giocate in trasferta; i veneti invece hanno vinto tre match subendo una sconfitta interna solamente contro la Fortitudo Bologna. Dopo un avvio molto equilibrato durato quasi otto minuti, ci ha pensato Alviti a salire in cattedra e realizzando due canestri consecutivi ha firmato il primo allungo degli ospiti fino al 15-21. Dopo il time out Cento riparte alzando l’intensità difensiva e chiudendo in rimonta sul 19-21 grazie al canestro sul fil di sirena realizzto da Gasparini. (agg. Guido Marco)

PALLA A DUE!

Sta per cominciare Cento Treviso: pochi minuti infatti ormai ci separano dalla palla a due di questa partita per la Serie A2 di basket. Secondo impegno in trasferta consecutivo per la De’ Longhi Treviso Basket che, dopo la vittoria di mercoledì a Cagliari nel turno infrasettimanale, sarà impegnata oggi sul parquet della Baltur Cento per sfidare la neopromossa squadra emiliana che può fare affidamento su uno dei giocatori di maggiore spicco dell’intero campionato della Serie A2, James White, i cui numeri in questo primo scorcio del campionato sono 23.7 punti di media a gara con il 58% da due, il 36% da tre e anche la bellezza di 9.5 rimbalzi medi per partita. Potrebbe dunque essere lui uno dei giocatori di spicco per il match odierno, il cui pronostico non sarà così scontato: per scoprire che cosa succederà la parola deve adesso passare al campo, perché Cento Treviso sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cento Treviso non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

PARLA ANTONUTTI

In avvicinamento a Cento Treviso, diamo adesso spazio alle parole di Michele Antonutti. Il capitano della De’ Longhi Treviso infatti nei giorni scorsi ha parlato della partita che ci attende fra poche ore facendo il punto della situazione per il sito Internet della sua società, tra la vittoria a Cagliari e la sfida che attende oggi Treviso in Emilia Romagna: “Dobbiamo essere tutti concentrati perché a ogni partita c’è qualcuno che può indossare i panni del protagonista e questa dovrà essere la nostra forza, una grande amalgama e la capacità di tutti di mettersi a disposizione e di fare quello che serve per vincere le partite, senza pensare all’individualità – è l’opinione del capitano -. A Cagliari ci siamo riusciti, giocando una buona partita contro un’avversaria non facile, ma non ci accontentiamo e abbiamo ancora tanto margine di miglioramento su cui lavorare. A Cento come ha detto il coach sarà un’altra gara difficile, per noi è come giocare il secondo tempo visto che abbiamo due trasferte di seguito e vogliamo vincerle entrambe per completare il lavoro. Quindi dobbiamo restare sul pezzo ed essere pronti per quest’altra impegnativa trasferta”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Cento Treviso, diretta dagli arbitri Boscolo, Salustri e Nuara, sarà una partita che si gioca presso il PalaSavena di San Lazzaro di Savona, in provincia di Bologna, questa sera domenica 28 ottobre alle ore 18.00 ed è valida per la quinta giornata del campionato 2018-2019 della Serie A2 di basket, nel girone Est. Si affronteranno dunque questa sera i padroni di casa della Baltur Cento e la De’ Longhi Treviso che è una delle formazioni più attese di questo campionato cadetto della pallacanestro. Questa è una settimana decisamente intensa, perché siamo reduci dal turno infrasettimanale: la situazione in classifica ci dice che finora ha fatto meglio Treviso, che ha 6 punti frutto di tre vittorie e una sola sconfitta fin qui. Cento comunque naviga a metà classifica con 4 punti, arrivati grazie a due vittorie e altrettante sconfitte. Il cammino comunque è naturalmente ancora molto lungo, a maggior ragione nella stagione in cui la Serie A2 promuoverà nel massimo campionato ben tre squadre, a causa del previsto allargamento a 18 squadre della Serie A. Ci attende dunque una partita significativa, che dirà di più sulla forza di Cento e Treviso, pur tenendo naturalmente presente che siamo solamente alla quinta giornata d’andata.

RISULTATI E CONTESTO

Come detto, la De’ Longhi ha iniziato un po’ meglio la stagione rispetto a Cento, anche se su Treviso pesa la delusione della sconfitta casalinga di domenica scorsa nel primo big-match contro la Fortitudo Bologna, riscattata però mercoledì andando a vincere a Cagliari. Adesso i veneti devono completare questo doppio impegno in trasferta, ottenere un’altra vittoria sarebbe molto importante anche dal punto di vista psicologico per una delle squadre più attese verso l’obiettivo della promozione, che sarebbe certamente da dedicare a Gilberto Benetton, colui che ha fatto grande il basket (e non solo) a Treviso. Dall’altra parte, ecco la Baltur Cento che magari ha ambizioni meno importanti ma punta comunque a una stagione di buon livello. Per ora gli emiliani stanno tenendo un passo molto regolare: due vittorie in casa e due sconfitte fuori. Treviso dunque è avvisata: fare risultato al PalaSavena non è affatto facile, per informazioni chiedere a Bakery Piacenza e Roseto.