Diretta/ Pistoia Brindisi (risultato finale 74-90) streaming video tv Rai: vince Brindisi (basket Serie A1)

DIRETTA PISTOIA BRINDISI (RISULTATO FINALE 74-90): VINCE BRINDISI

Siamo nel corso dell’ultimo quarto della contesa tra Pistoia e Brindisi, la compagine ospite è avanti sul 57-66, Clark, 14 punti messi a referto, è al momento il miglior realizzatore della gara. Moraschini mette la bomba da tre, Brindisi sta dominando quando mancano cinque minuti alla fine. Termina la gara tra Pistoia e Brindisi con la compagine ospite che porta a casa la vittoria vincendo 74-90. Di seguito riportiamo tutti i realizzatori. Pistoia: Bolpin 10, Krubally 13, D. Johnson 13, Peak 13, K.Johnson 16, Martini 3, Auda 6. Brindisi: Banks 10, Brown 20, Rush 6, Clark 17, Moraschini 9, Wojciechowoski 11, Cahappell Jeremy 9, Zanelli 3, Gaffney 5. Vittoria meritata per Brindisi che ha disputato un’ottima gara, Pistoia ha deluso nella fase difensiva. (agg. Umberto Tessier)

INTERVALLO LUNGO

Siamo nel corso del secondo quarto della contesa tra Pistoia e Brindisi, la compagine ospite è avanti di dieci, sul 27-37, Krubally, undici punti, è il migliore per i padroni di casa, mentre Brown, otto punti, brilla per Brindisi. Il secondo quarto termina sul 38-49 con Brindisi che quindi mantiene il vantaggio sui padroni di casa. Andiamo a scopire i realizzatori della contesa. Pistoia: Martini 3, Peak 7, Krubally 13, Bolpin 6, Johnson 2, D. Johnson 4, Auda 3. Brindisi: Banks 7, Brown 8, Gaffney 5, Clark 12, Moraschini 2, Wojciechowski 4, Chappell Jeremy 6, Zanelli 3, Rush 2. Andiamo quindi all’intervallo lungo con Brindisi avanti, vedremo se alla ripresa i padroni di casa torneranno sul parquet con maggiore convizione per poterla ribaltarla. (agg. Umberto Tessier)

FINE PRIMO QUARTO

Siamo nel corso del primo quarto tra Pistoia e Brindisi, la compagine ospite è avanti sul 12-15. Brown, con sei punti messi a referto, è al momento il migliore realizzatore sul parquet. Il primo quarto termina sul 16-28, questi i realizzatori. Pistoia: Peak 4, Krubally 7, Johnson 2, Auda 3. Brindisi: Banks 6, Gaffney 3, Clark 5, Brown 8, Chappell Jeremy 6. Gara abbastanza equilibrata con Brindisi che sta giocando meglio nella fase offensiva mentre Pistoia sta faticando nel proporre un buon ritmo. Vedremo cosa accadrà nel secondo quarto di gara con i padroni di casa che proveranno a riequilibrare la contesa, anche se Brindisi sembra davvero in forma stasera, ma mancano ancora tre quarti e tutto può accadere. (agg. Umberto Tessier)

PALLA A DUE

Siamo all’inizio di Pistoia Brindisi: a presentare la partita del PalaCarrara è stato Matteo Martini (4 punti con 1/4 dal campo, 4 rimbalzi contro Milano), protagonista in conferenza stampa di alcune dichiarazioni con le quali ha provato a scuotere l’ambiente. “Siamo consapevoli di avere le qualità per vincere la partita” ha detto la ventiseienne guardia “sappiamo di avere tanta pressione addosso ma l’adrenalina che devi avere ogni volta che scendi in campo è anche positiva”. Martini ha voluto rivolgere un appello ad un pubblico cui chiede sostegno e tifo “come ha sempre fatto”, e ha parlato di ottime cose fatte vedere al Mediolanum Forum, dove a suo dire la squadra è rimasta in partita pienamente fino al 35’. Riuscirà dunque la Oriora a ripartire da questi temi e prendersi, finalmente, la prima vittoria di questo campionato? Lo scopriremo insieme: finalmente ci siamo, la palla a due di Pistoia Brindisi finalmente comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pistoia Brindisi è la partita che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti, vale a dire su Rai Sport e dunque con la possibilità di seguirla in mobilità anche sul sito www.raiplay.it; inoltre però il grande appuntamento con le gare di Serie A1 rimane quello di Eurosport Player: sarà necessario pagare una quota per abbonarsi alla piattaforma, che fornisce la visione di tutte le gare del torneo in diretta streaming video, dunque attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Naturalmente sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sulla partita, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

PISTOIA BRINDISI, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

IL PROTAGONISTA

Possiamo individuare il protagonista potenziale di Pistoia Brindisi in Kerron Johnson: il ventisettenne playmaker al momento è una delle poche note positive della Oriora ancora a caccia della prima vittoria stagionale, in tre partite ha medie da 18,7 punti e 3,3 assist con anche 5 rimbalzi, tirando in maniera pazzesca dall’arco (58,3%). Un giocatore che anche contro l’Olimpia Milano, pur nella disfatta del Forum, si è fatto valere; Pistoia lo ha pescato da Ludwigsburg, squadra nella quale è tornato per la terza volta e cui aveva garantito un ottimo anno nel 2014-2015 realizzando 14,37 punti a partita. Nella sua carriera c’è stato anche il campionato polacco (con il Dabrowa Gornicza) e quello francese a Rouen, giocando però poco; in coppia con l’omonimo Dominique Johnson, visto nelle ultime due stagioni a Varese e Venezia, il playmaker spera ora di condurre Pistoia alla prima vittoria della stagione, iniziando finalmente la lunga e per nulla semplice marcia verso la salvezza. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Pistoia Brindisi viene diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Guido Federico Di Francesco e Alessandro Percivalle: alle ore 20:45 di domenica 28 ottobre questa partita chiude il programma della quarta giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. Incrocio delicatissimo al PalaPentassuglia: le due squadre infatti sono in lotta per la salvezza, un discorso che naturalmente non può essere concretizzato dopo appena tre partite ma che potrebbe rispecchiare l’andamento della stagione. Di sicuro al PalaCarrara la Oriora non può più sbagliare: deve ancora vincere la sua prima partita di questo campionato e trovarsi sul fondo e staccata rispetto alla concorrenza non sarebbe un bel segnale, soprattutto se dovesse arrivare una sconfitta contro una squadra che non partiva certo tra le favorite per arrivare ai playoff, e che finora ha perso due volte su tre per iniziare il torneo.

RISULTATI E PRECEDENTI

La stagione di Pistoia non decolla: si era capito fin dalla prima giornata, quando i toscani hanno perso all’Adriatic Arena contro Pesaro e hanno subito lasciato per strada due punti fondamentali per la salvezza. Poi è arrivato il ko interno contro Venezia e quindi la sconfitta di Milano; sicuramente il calendario non ha aiutato ma è anche vero che la Oriora è caduta senza opporre resistenza, giocando bene il primo tempo al Mediolanum Forum ma incassando poi 24 punti di scarto, appena meno rispetto ai 28 che aveva subito dalla Reyer. La situazione per il nuovo coach Alessandro Ramagli inizia a diventare pesante: adesso dunque serve una svolta, e questa può passare soltanto attraverso un successo contro una Brindisi che arriva dalla prima vittoria della stagione, ottenuta in maniera netta contro la già citata Pesaro. Nella sfida del PalaPentassuglia finalmente si è espresso il potenziale della squadra di Frank Vitucci, che ha mandato quattro giocatori in doppia cifra e trovato la grande prestazione di Jeremy Chappell e John Brown, autori di 35 punti, 15 rimbalzi e 6 assist combinati. E’ soprattutto da loro che passano le fortune della squadra, e da come Adrian Banks riuscirà a essere utile a una causa che aveva già sposato qualche anno fa.