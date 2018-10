DIRETTA / Sassari Torino (risultato finale 96-82): Petteway guida la Dinamo al successo! (Serie A1)

DIRETTA SASSARI TORINO (RISULTATO FINALE 96-82)

Sassari Torino 96-82: al PalaSerradimigni arriva la terza vittoria in campionato per la Dinamo, che grazie a un secondo tempo sontuoso batte la Fiat e ottiene così il terzo squillo consecutivo, dopo la sconfitta nella prima giornata. Per Sassari il successo diventa certo nei primi minuti del quarto periodo: Petteway e Cooley lanciano il parzialone con il quale la squadra di Vincenzo Esposito arriva oltre i 20 punti di vantaggio, schiantando un’Auxilium che ha retto di fatto fino agli ultimi istanti del primo tempo. Lì, il parziale di 6-0 a favore dei padroni di casa ha definitivamente girato la partita: il Banco di Sardegna ha iniziato a produrre punti, sorpassando i 20 anche nel terzo quarto e ottenendo un +15 di margine che ha posto la parola fine, nonostante gli sforzi prodotti da Tekele Cotton per provare a far rimanere Torino quantomeno a una distanza utile per tentare il tutto per tutto. Male Victor Rudd e Tony Carr nella seconda parte, Sassari vince con pieno merito e si lancia verso le zone alte della classifica, facendo parte del gruppetto che insegue la coppia Milano-Venezia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSARI TORINO (72-57): 4^ QUARTO

Sassari Torino 72-57: il terzo quarto della partita del PalaSerradimigni si conclude con un allungo importante da parte della Dinamo, che torna a mettere le mani sulla sfida grazie agli sforzi prodotti soprattutto da Thomas e Achille Polonara, cui si aggiunge anche un Petteway attento a rimbalzo e bravo anche a distribuire il gioco. La Fiat invece ha perso leggermente la bussola, anche se certamente non ha demeritato; la sensazione però è che il parziale messo a segno da Sassari al termine del secondo periodo (6-0) abbia in qualche modo condizionato la squadra di Larry Brown, che non è più riuscita a essere fluida e di fatto è rimasta agganciata alla partita per il solo talento di Tekele Cotton, e se vogliamo per la crescita di Taylor Jamal che ha saputo costruire punti importanti pur a fronte di qualche imprecisione. In casa Torino soprattutto le palle perse rischiano di fare un’enorme differenza: su una di queste Dyshawn Pierre punisce sulla sirena e scava un +15 che a questo punto potrebbe risultare determinante. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassari Torino non è una delle partite che vengono trasmesse in diretta tv per questa giornata; come sempre però il grande appuntamento con le gare di Serie A1 rimane quello di Eurosport Player: sarà necessario pagare una quota per abbonarsi alla piattaforma, che fornisce la visione di tutte le gare del torneo in diretta streaming video, dunque attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Naturalmente sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sulla partita, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA SASSARI TORINO (49-42): 3^ QUARTO

Sassari Torino 49-42: partita totalmente riaperta dalla Fiat nel secondo quarto, all’intervallo lungo troviamo una situazione in equilibrio al PalaSerradimigni. Tekele Cotton guida la riscossa degli ospiti, che punto dopo punto si avvicinano alla Dinamo e con due tiri liberi di Victor Rudd arrivano addirittura ad un punto di distanza; l’Auxilium avrebbe anche la palla per il sorpasso, ma Tony Carr sbaglia la scelta e Achille Polonata recupera con tanto di fallo da parte di Giuseppe Poeta. Rientrati dal timeout Scott Bamforth trova il primo canestro dal campo al sesto tentativo, e il Banco di Sardegna respira, trovando anche un nuovo allungo nel finale; partita spezzettata tantissimo, soprattutto in un secondo periodo nel quale gli arbitri hanno fischiato falli a ripetizione impedendo alle squadre di prendere ritmo. Adesso, non ci resta che stabilire in che modo andrà a finire questa sfida che sembrava segnata e invece può ancora regalarci tante sorprese. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSARI TORINO (27-18): 2^ QUARTO

Sassari Torino 27-18: allungo importante del Banco di Sardegna nel primo quarto, la squadra di Vincenzo Esposito sembra star bene e fa risultati, almeno per il momento. Thomas, Cooley e Petteway guidano la Dinamo che sorprende la Fiat e, dopo qualche minuto in equilibrio, strappa andando a prendersi un vantaggio che raggiunge anche i 9 punti; gli ospiti dimostrano di essere vivi e con le conclusioni dall’arco di Rudd e Carr riescono in qualche modo a rintuzzare e rimanere a galla, ma Sassari sta tirando benissimo dal perimetro. Arriva infatti anche Achille Polonara a iscriversi alla partita; Torino replica con una schiacciata di Marco Cusin, ma in questo primo periodo del PalaSerradimigni i padroni di casa sembrano averne di più. Un punteggio che dunque verrà confermato anche nel prosieguo di questa bella sfida? Lo scopriremo insieme, a cominciare ovviamente dal secondo quarto che sta ormai per cominciare. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSARI TORINO (0-0): PALLA A DUE!

Siamo finalmente pronti alla palla a due di Sassari Torino: se la Fiat sta facendo male in campo internazionale, la Dinamo ha vinto entrambe le partite di Europe Cup (competizione certamente meno probante rispetto alla Eurocup) e viaggia dunque verso la qualificazione. In settimana però non è stato scontato il successo contro lo Szolnoki Olai, come dimostra il risultato finale: 98-94, e una rimonta fantastica del Banco di Sardegna nel quarto periodo che era iniziato con un vantaggio di 11 punti da parte degli avversari. Alla fine Scott Bamforth è risultato come spesso accade il migliore dei suoi, segnando 28 punti con 8/13 dal campo, con anche 4 rimbalzi e 5 assist; benissimo anche Jack Cooley autore di 17 punti e 6 rimbalzi tirando 8/10, a dare un buon contributo è stato anche Terran Petteway (21 punti e il 50% al tiro) ed è stato lui, entrando dalla panchina, a dare energia alle seconde linee che in generale hanno prodotto poco (10 punti di Achille Polonara, 4 di Daniele Magro). Ora ci siamo: la parola passa al parquet del PalaSerradimigni, perchè finalmente Sassari Torino prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DISASTRO EUROPEO PER LA FIAT

Come già anticipato, in Sassari Torino la Fiat cercherà di riscattare la quarta sconfitta in Eurocup, dove la situazione assume i contorni del disastro: sconfitta anche dal Rytas Vilnius, la squadra piemontese è scivolata all’ultimo posto della classifica con zero vittorie e quattro ko. Sono due le partite da recuperare ai lituani, mentre Unics Kazan, Unicaja Malaga e Skyliners Francoforte hanno vinto tre gare a testa: adesso rimontare diventa complicato, anche con un girone di ritorno perfetto la qualificazione potrebbe sfuggire. Mercoledì Torino è partita malissimo, ed è stato il 12-22 del primo quarto a condizionare tutta una partita che per il resto si è giocata in totale equilibrio; la squadra ha tirato molto male dall’area (44,4%) e ha perso nettamente lo scontro a rimbalzo (28-48), trovando una buona serata di Tony Carr (20 punti con 6/14 dal campo, 5 rimbalzi e 3 assist) ma poco altro dagli altri, anche se almeno Tyshawn Taylor ha provato a dare una scossa. La prossima sfida europea per l’Auxilium sarà quella casalinga contro l’Unicaja: decisiva, come del resto tutte le altre. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Sassari Torino verrà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Gianluca Sardella e Mauro Belfiore; si gioca alle ore 19:00 di domenica 28 ottobre ed è una delle partite che rientrano nel programma della quarta giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019. Stiamo parlando di due squadre che stanno decisamente bene: entrambe sono infatti reduci da due vittorie consecutive, chiaramente oggi una si dovrà fermare ma, in termini generali, la speranza è quella di continuare su questa falsariga, con l’obiettivo intermedio di qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia e poi di arrivare fino ai playoff. Un traguardo che rappresenterebbe anche un riscatto: nessuna delle due società infatti ha strappato il pass per la post season nell’ultima stagione, pur essendo assolutamente nel gruppo delle contendenti.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il buon rendimento che la Fiat è riuscita a trovare in campionato non coincide purtroppo con quanto fatto in Europa: in settimana è arrivata la quarta sconfitta in altrettante partite, maturata sul campo del Rytas Vilnius, e adesso la qualificazione alla Top 16 di Eurocup si fa davvero ostica se non semi-impossibile. In patria se non altro Torino sembra aver svoltato: aveva già sfiorato la vittoria all’esordio costringendo Venezia all’overtime, poi ha battuto Trieste e domenica scorsa è andata a prendersi i due punti sul difficile parquet di Reggio Emilia. Il progetto è ambizioso, come dimostra il fatto di aver chiamato Larry Brown ad allenare; anche lo scorso anno però la squadra aveva grandi valori e poi aveva mancato i playoff, ma forse ai tempi i problemi erano soprattutto di natura societaria e si erano riflettuti sul roster. Quest’anno anche Sassari deve farsi perdonare la prima mancata qualificazione alla post season; il Banco dI Sardegna, rinnovato nel look e con un nuovo allenatore, ha aperto male la sua stagione cadendo al PalaBigi ma in seguito si è rifatta battendo Varese, e ha tenuto fede al pronostico imponendosi a Brindisi. Vincenzo Esposito aveva già dimostrato di poter fare bene a Pistoia; adesso, con un roster sulla carta più forte e con una società più ambiziosa, spera di prendersi i playoff e magari di riportare Sassari a disputare la semifinale scudetto.