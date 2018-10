Video/ Brescia Avellino (74-77) highlights della partita (Serie A1, 4^ giornata)

Avellino vince a Brescia 74-77. Nella peggiore serata al tiro, specialmente dalla carità dove i biancoverdi collezionano un misero 10/23 contro il 17/22 di Brescia, la Sidigas torna alla vittoria dopo due sconfitte di fila in campionato. Mattatore dell’incontro del PalaLeonessa è Sykes, che con 18 punti e 7 rimbalzi si prende il titolo di Mvp del match. Bene anche i soliti Cole (19 e 6 assist) e Costello (9+10 rimbalzi). Nella Germani da segnalare i 18 punti di Vitali e i 13 di Sacchetti.

LA PARTITA

Brescia parte molto bene trovando subito una serie di 7-0 che preoccupa Avellino. La Sidigas prova a reagire con Costello e Filloy riuscendo ben presto a ridurre sensibilmente lo svantaggio. Tuttavia i padroni di casa sembrano avere una marcia in più in questo avvio di gara. Allen e Vitali colpiscono in maniera costante mettendo fuori causa gli avversari, che mostrano qualche lacuna di troppo in difesa. Il primo quarto si chiude sul parziale di 20-13. La reazione campana tarda ad arrivare e Brescia ne approfitta, a inizio secondo quarto, per allungare. Sacchetti insacca e trova il 32-19. Avellino si sveglia a metà quarto e riesce, in parte, a risollevare la situazione. Cole e Sykes trovano dei punti preziosi che spingono la Sidigas a crederci. Brescia ringrazia il suono della sirena. Squadre a riposo per l’intervallo sul parziale di 39-34.

INTERVALLO

L’Avellino parte bene nel terzo quarto e riesce in poco tempo ad agguantare gli avversari. Filloy firma il 41 pari. Hamilton chiama la tripla e la trova ma subito Cole pareggia, anche lui con un tiro da fuori. Il match si fa estremamente avvincente e ricco di colpi di scena sia da una parte che dall’altra. Le due squadre giocano in maniera offensiva non badando a difendersi. A dieci minuti dal termina il risultato vede la Sidigas avanti 54-55. Nell’ultimo periodo Avellino continua a macinare gioco mostrando maggior freschezza nelle giocate rispetto a Brescia, poca precisa in più occasioni. Sykes sfreccia in area avversaria e va a segno: 59-62. Il numero 28 sale in cattedra e guida i compagni verso la vittoria. I lombardi ci provano a resistere ma ormai il dado è tratto. Avellino vince 74-77.