Diretta/ Virtus Bologna Cremona (risultato finale 66-84) streaming video e tv: vittoria per la Vanoli!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CREMONA (66-84)

Cremona non si fa sfuggire il successo e va a vincere in casa della Virtus Bologna con il risultato di 84-66 nella quarta giornata del campionato di Serie A1. La Vanoli quindi non perde concentrazione e sangue freddo dopo la bella prova messa a segno nel terzo parziale di gioco. Anche nell’ultimo quarto sono i lombardi a tenere le redini e fissano il parziale di 21-12 contro gli emiliani, ormai sconfitti. Dando ora un occhio ai numeri va detto che in casa di Cremona si sono messi in luce come migliori marcatori Ricci e Aldridge con 16 punti a testa e con rispettivamente 7 e 10 rimbalzi totali. Numeri più bassi ovviamente per la Virtus Bologna: qua è stato Aradori il miglior in campo, con un tabellino di 16 punti e 6 rimbalzi totali. (agg Michela Colombo)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CREMONA (54-63) ULTIMO QUARTO

Si è appena chiuso il terzo parziale del match di basket di Serie A1 tra Virtus Bologna e Cremona: il tabellone del risultato è quindi fissato sul 54-63 a favore della compagine lombarda, che però dovrà fare molta attenzione nel quartiere quarto per non lasciarsi sfuggire una vittoria già chiara. Quando fatto dalla compagine ospita poi nel terzo parziale della partita basket è impressionate: il tabellino parziale infatti ci racconta del vantaggio sul 25-167 fissato dopo questi primi dieci minuti di gioco in seguito all’intervallo. Dando ora un occhio veloce ai numeri vediamo che dopo questi trenta minuti di gioco in casa della Vanoli sono Aldridge con Ricci i miglior in campo con 12 punti a testa: per la Virtus Bologna spicca Aradori, fermo a quota 14 punti finora. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CREMONA (37-38): 3^ QUARTO

Virtus Bologna Cremona 37-38: siamo arrivati all’intervallo lungo al PalaDozza, dove il vantaggio nel lunch match di Serie A1 è della Vanoli che, partita forte nel primo quarto (17-22), è stata ripresa da una Segafredo che però nel finale del secondo periodo è stata sorpassata da una tripla sulla sirena di Tre Demps, che sta tirando con l 75% dal campo. Spicca la prova a tutto tondo di Pietro Aradori, ma anche Amath M’Baye sta facendo piuttosto bene; i due al momento sopperiscono alla carenza offensiva di un Kevin Punter stranamente partito con le polveri bagnate (0/4 dall’arco) e ancora incapace di sbloccarsi. Dall’altra parte ha già raggiunto la doppia cifra Peyton Aldridge, che attenta anche alla doppia doppia. Va segnalato che Cremona sta andando molto bene a rimbalzo: ce ne sono 8 per Wesley Saunders e questo potrebbe essere il dato importante alla fine della partita, da vedere però come si svolgerà il secondo tempo di una sfida ancora tutta da giocare. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CREMONA (0-0): PALLA A DUE!

Virtus Bologna Cremona sta finalmente per prendere il via: uno dei grandi protagonisti nel buon avvio di stagione della Segafredo è il ventinovenne Kelvin Martin, che è anche un ex avendo giocato lo scorso anno con la maglia della Vanoli, infilando una media 13,8 punti. Ad Avellino l’ala piccola di Adel, in Georgia, ha chiuso con 13 punti e 11 rimbalzi, tirando con un ottimo 6/8 dal campo; in questa stagione ha 12,8 punti e 5,5 rimbalzi e un ottimo 37,9% dal perimetro, dunque sta dimostrando di poter ripetere quanto fatto vedere in Lombardia. La partita di oggi sarà chiaramente speciale per lui, ma oggi Martin – che in Italia aveva giocato anche con la Fortitudo Agrigento, prima di passare a Ludwigsburg per la definitiva maturazione – veste la maglia della Vanoli e dunque si concentrerà esclusivamente sulla sua nuova realtà; a noi non resta che metterci comodi, dare la parola al parquet del PalaDozza e stare a vedere come andranno le cose in questa sfida molto interessante tra due squadre in salute, la palla a due su Virtus Bologna si sta per alzare! (agg. di Claudio Franceschini)

L’ANNO SCORSO

Virtus Bologna Cremona rappresenta dunque una sfida tra due squadre che avevano chiuso in maniera diversa il loro campionato, a causa di un girone di ritorno non all’altezza di quanto mostrato in precedenza da parte degli emiliani: infatti, sia la Segafredo che la Vanoli avevano centrato il pass per la Final Eight di Coppa Italia, rispettivamente con la settima e ottava piazza del seeding, e questo significa che al termine del girone d’andata erano in zona post season. Cremona era anche riuscita a qualificarsi per la semifinale battendo la numero 1 Avellino, e al ritorno aveva tenuto botta resistendo alla rimonta di Sassari e lasciando alle spalle Torino e, appunto, la Virtus Bologna che era sensibilmente calata. Alla fine, tre squadre avevano chiuso con il 50% di vittorie ma per la classifica avulsa la Vanoli aveva avuto la meglio sulla Virtus e Sassari, centrando i playoff per la seconda volta nelle ultime tre stagioni; contro Venezia però la serie dei quarti di finale si era chiusa immediatamente, con tre partite perse rispettivamente di 10, 32 e 25 punti e un’eliminazione senza appelli. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Virtus Bologna Cremona, diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Fabrizio Paglialunga e Andrea Bongiorni, è il lunch match nella quarta giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: si gioca infatti alle ore 12:00 di domenica 28 ottobre presso il PalaDozza. Una sfida che mette a confronto due squadre partite molto bene: se la stagione regolare finisse oggi sia la Segafredo che la Vanoli sarebbero ai playoff, ma ovviamente si sono disputate appena tre partite e la classifica è decisamente compressa, dovendosi ancora sviluppare secondo i vari rapporti di forza. Di sicuro Bologna e Cremona hanno già mostrato di avere ottimi argomenti per centrare l’obiettivo, e proveranno a prendersi quella che per entrambe rappresenterebbe la terza vittoria del loro campionato.

RISULTATI E PRECEDENTI

Fino a questo momento la Virtus Bologna non è mai riuscita a rispettare il fattore campo, che fosse in positivo o in negativo: le due vittorie sono arrivate in trasferta contro Trieste e Avellino, il ko è quello del PalaDozza contro l’Olimpia Milano. La squadra affidata a Stefano Sacripanti però sta facendo molto bene: il coach si è anche permesso di andare a vincere nella “sua” Avellino, una partita ad alto punteggio che la Segafredo ha svoltato con un quarto periodo da 30 punti segnati, una gara che ancora una volta ha messo in luce il talento di Kevin Punter (23 punti con il 50% dal campo) e nella quale questa volta il migliore è stato Tony Taylor, autore di 22 punti tirando 3/6 dall’arco e catturando 5 rimbalzi con 5 assist. Il colpo al PalaDelMauro ha certificato la bontà del progetto, ma ora Bologna deve stare attenta perchè anche l’anno scorso era partita molto bene, salvo crollare nel girone di ritorno. La Vanoli invece è partita con due vittorie, espugnando la BLM Group Arena contro i finalisti dell’ultimo campionato e poi imponendosi al PalaRadi sulla stessa Scandone; settimana scorsa però è arrivato un brusco risveglio con il -17 interno subito da Cantù, una partita che già all’intervallo lungo vedeva i brianzoli in vantaggio 51-29 e che non è più stata ripresa, nonostante i 21 punti e 7 rimbalzi di Andrew Crawford. Anche la Vanoli comunque ha tutto per giocare quei playoff che ha disputato anche lo scorso anno; Meo Sacchetti non risente del doppio impegno di allenatore di club e coach della nazionale, e la squadra sembra avere ottime risorse anche se qualche giocatore deve ancora salire di colpi.