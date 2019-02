Diretta Trapani Siena/ Streaming video e tv: sfida delicata per la salvezza (basket A2 Ovest)

Trapani Siena si gioca alle ore 18:00 di domenica 10 febbraio, presso il PalaConad: nella città siciliana va in scena la sfida valida per la ventunesima giornata nel girone Ovest del campionato di basket Serie A2 2018-2019. E’ una partita che mette a confronto due squadre che in questo momento della stagione devono pensare soprattutto a salvarsi: la Mens Sana, che si porta dietro i tre punti di penalizzazione, ne ha anche tre di margine sulla zona playout (rappresentata dalla deludente Tortona) e si trova a -5 dai playoff, che per adesso non può ancora contemplare avendo anche davanti due squadre che ne resterebbero fuori. Una di queste è proprio la 2B Control, che ha un punto in più: operazione sorpasso dunque per una Siena che nell’ultima giornata aveva battuto di misura Cassino allontanando se non altro lo spettro della retrocessione. Va anche detto che la partita di andata era stata vinta dai toscani; siccome però la Mens Sana ha punteggio dispari, in ogni caso la differenza canestri e l’esito della doppia sfida non dovrebbero contare a meno che non venga tolta la penalizzazione. Sia come sia, vedremo come andranno le cose nella diretta di Trapani Siena, che attendiamo con trepidazione.

Inizia tra poche ore Trapani Siena, ma noi possiamo dire che non sarà nemmeno questa la stagione del ritorno in Serie A1 della Mens Sana: perchè sia così la squadra toscana dovrebbe innanzitutto qualificarsi ai playoff e poi superare tutti i turni arrivando ad essere l’unica squadra rimasta. Certo le grandi imprese nello sport accadono, ma questo roster non sembra avere il quid giusto per avere ragione di avversarie che rispondono ai nomi, solo per citare qualche esempio, di Treviso, Montegranaro, Bergamo o Verona. Per di più la ON Sharing ha problemi in trasferta: vincere due partite su nove lontano dal PalaEstra non è esattamente un buon biglietto da visita per serie playoff nelle quali bisognerebbe girare il fattore campo. Anche Trapani fa male fuori casa (due vittorie e otto sconfitte), ma al PalaConad è 7-3; nell’ultimo turno ha però sprecato una grande occasione a Tortona, perdendo contro una squadra in grande difficoltà nonostante i 22 punti e 4 assist di Rotnei Clarke, il grande trascinatore della squadra. Anche per questo motivo la 2B Control ha bisogno di tornare a vincere per archiviare quanto prima la salvezza, per poi eventualmente andare all’assalto della zona playoff. Una partita importante per entrambe: tra poco la palla a due, vedremo quello che succederà.



