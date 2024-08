DIRETTA FRANCIA USA FINALE BASKET STREAMING (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 10 AGOSTO)

È sempre uno degli eventi più attesi, la diretta Francia Usa sarà la finale di basket alle Olimpiadi Parigi 2024, in programma alle ore 21.30 di stasera alla Bercy Arena naturalmente di Parigi, dove i padroni di casa sfideranno Team Usa in quella che sarà la stessa finale olimpica del basket maschile di tre anni fa. A Tokyo vinsero gli Stati Uniti, ma soffrendo non poco, come dimostra il punteggio finale di 87-82, stavolta la Francia proverà a scrivere una pagina di storia, puntando su una squadra davvero eccellente ma anche sulla spinta del pubblico, bramoso di vivere una serata storica.

La diretta Francia Usa era forse la finale più prevedibile per questo torneo di basket maschile purtroppo privo dell’Italia alle Olimpiadi Parigi 2024, ma non è stato affatto banale arrivarci, perché entrambe le semifinali hanno avuto uno scarto di soli quattro punti, con la Francia che ha piegato per 73-69 i campioni del Mondo della Germania e gli Usa che se la sono vista clamorosamente brutta contro la Serbia, praticamente perfetta per oltre tre quarti e infine piegata 95-91 dagli Stati Uniti solo grazie a una rimonta nel finale. La certezza è che da spettatori neutrali ci divertiremo parecchio con la diretta Francia Usa…

FRANCIA USA FINALE BASKET IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Evento di grande spessore ma che potrebbe soffrire la concorrenza di altre finali o gare con italiani, sicuramente ci saranno almeno finestre in chiaro sui canali Rai per la diretta tv Francia Usa, ma il punto di riferimento più sicuro saranno i canali di Eurosport. Questa situazione si ripeterà nella diretta streaming video, garantita a tutti nei limiti del possibile su Rai Play oppure integrale ma tramite abbonamento su Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI FRANCIA USA

DIRETTA FRANCIA USA FINALE BASKET: RISULTATI E CONFRONTO

Abbiamo già capito che tutto è possibile nella diretta Francia Usa. Gli americani possono contare su una ottima Nazionale, con Stephen Curry e LeBron James che sono naturalmente le stelle, però dando spesso la sensazione di non essere del tutto una squadra, fosse anche solo perché sono molto meno abituati a giocare insieme, dal momento che molti dei big rispondono alla chiamata di Team Usa solamente in occasione dei Giochi Olimpici. La Serbia ha sfiorato l’impresa e la Francia potrebbe essere ancora più pericolosa…

I Bleus di Vincenti Collet possono essere un esempio da questo punto di vista: non mancano le stelle NBA come Wembanyama e Gobert, ma c’è anche la capacità di adattarsi, di cambiare metodo di gioco e magari di concedere il palcoscenico ad altri, come Cordinier che è stato MVP nei quarti e in semifinale, oppure Yabusele che contro la Germania ha messo a referto ben 17 punti in una partita dal punteggio basso. Lo spettacolo è assicurato, non ci resta che scoprire chi avrà la meglio nella diretta Francia Usa…