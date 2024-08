Il mondo della pallacanestro italiana e non solo piange oggi uno dei suoi massimi rappresentati oltre che uomo simbolo: è morto quest’oggi Sergio Datome, padre del fuoriclasse Gigi e fondatore della Santa Croce Olbia Basket di cui è stato per anni presidente. Proprio da qui – come racconta Il Mattino – sono partite le gesta del figlio prima di trasferirsi prima alla Mens Sana Siena e poi in Nba dove con le maglie dei Detroit Pistons e Boston Celtics ha impreziosito la sua carriera.

Sergio Datome lascia un vuoto pesante e duro da digerire, tanto per gli affetti quanto per gli appassionati di sport, in particolare del basket. La sua storia parte da lontano, dalla carriera nel commercio del padre alla gestione di un hotel prima che proprio la pallacanestro facesse breccia tra le sue passioni diventandone un pioniere. I primi passi coincidono con la fondazione della Santa Croce Olbia, squadra che per anni ha gestito in maniera pregevole in qualità di presidente.

Sergio Datome, le toccanti condoglianze di Salvatore Serra: “Era una splendida persona…”

Sergio Datome – padre di Gigi Datome – viene a mancare oggi – 14 agosto 2024 – dopo aver vissuto, come racconta Il Mattino, gli ultimi anni alle prese con la malattia. Un dolore immenso e ben rappresentato dal commosso cordoglio che in queste ore sta unendo uomini di sport e non solo. E’ stato Salvatore Serra – presidente del comitato sardo della Fip – a dare per primo l’annuncio: “Una splendida persona, è un giorno triste per la pallacanestro isolana e per me in particolare. Conoscevo Sergio da tanto tempo ed era una persona davvero speciale; grande amante del basket… A nome mio e dei consiglieri, del delegato provinciale di Nuoro e del responsabile regionale del CNA e del CIA, di tutte le componenti e collaboratori del Comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro e di tutto il mondo del basket isolano porgo le condoglianze alla famiglia e un particolare abbraccio alla moglie Antonella e ai figli Luigi e Tullio”.