Video/ Nanterre Virtus Bologna (83-75): highlights (andata quarti Champions League)

Il video di Nanterre Virtus Bologna ci racconta di una partita che lascia aperto il discorso qualificazione nei quarti di Champions League. La Virtus Bologna era impegnata in Francia per l’andata e ha perso di 8 punti per 83-75, ma il divario non è incolmabile e tutto si deciderà mercoledì prossimo al PalaDozza, con in palio un posto nella Final Four di Champions League, la massima competizione FIBA nel basket europeo per club. Nanterre parte subito forte e sale sul 12-5, la Virtus però non si scompone e così le due squadre danno vita a una partita che va avanti punto a punto per i primi tre quarti. Purtroppo Bologna cede proprio nel finale, sbagliando in attacco e concedendo troppi rimbalzi in difesa ma riuscendo comunque a limitare il passivo sul -8, che al ritorno potrebbe anche essere ribaltato.

VIDEO NANTERRE VIRTUS BOLOGNA: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Nanterre Virtus Bologna, questo è stato il commento a caldo di coach Sasha Djordjevic in sala stampa sulla sconfitta dei suoi ragazzi in Francia: “Di fronte avevamo una squadra molto fisica, alla fine abbiamo perso con un divario di otto punti, sbagliando anche alcuni tiri facili. Sapevamo che avremmo giocato su un campo difficile, contro una squadra che gioca insieme, collaudata, che sa trovare buoni tiri. Abbiamo tenuto in quanto a fisicità, ma loro si sono guadagnati tanti rimbalzi offensivi, e qui dobbiamo migliorare, concederne meno. Alcuni dei nostri giocatori hanno avuto momenti bui, e questo è da rivedere. Ma questa sera ci è mancato molto Kelvin Martin, ci sono mancati la sua fisicità e il suo atletismo. Per partite come questa servono a volte una grande esperienza, a volte una grande voglia. Nanterre ha avuto dalla sua il pubblico, ma sono sicuro che a piazza Azzarita ci saranno i nostri tifosi a riempire il palazzo, ci aiuteranno e noi saremo più precisi. La partita dura ottanta minuti, non è finita”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA