Diretta Fortitudo Bologna Roseto/ Streaming video e tv: la festa dell’Aquila (A2 Est)

Fortitudo Bologna Roseto si gioca al PalaDozza con palla a due alle ore 20:30 di sabato 20 aprile, e rappresenta una delle partite nell’ultima giornata del girone Est del campionato di basket Serie A2 2018-2019. La Lavoropiù fa festa con i suoi tifosi: archiviata da qualche settimana la promozione diretta e il ritorno nella massima serie dopo dieci anni, i biancoblu hanno come ultimo obiettivo quello di non farsi raggiungere (solo come punti) da Treviso e Montegranaro e centrare dunque quota 50, vendicando anche le ultime sconfitte che comunque sono state ovviamente indolori. La partita di oggi è importante solo per la Cimorosi, che è già sicura di giocare i playoff ma deve difendere il suo sesto posto dagli assalti della concorrenza, sapendo che in ogni caso dovrà vedersela nel primo turno contro una squadra che avrà il vantaggio del fattore campo. Staremo allora a vedere quello che succederà tra qualche ora nella diretta di Fortitudo Bologna Roseto, della quale intanto possiamo andare a presentare i temi principali aspettandone l’inizio.

La diretta tv di Fortitudo Bologna Roseto non sarà disponibile nel nostro Paese, salvo variazioni di palinsesto; non sarà possibile nemmeno attivare una diretta streaming video per seguire la partita, ma gli appassionati potranno comunque consultare il sito ufficiale della Lega all’indirizzo www.legapallacanestro.com per avere informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo. I rispettivi account sui social network sono invece agli indirizzi facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

Fortitudo Bologna Roseto rappresenta il felice congedo dell’Aquila dal campionato di Serie A2: la prossima partita ufficiale della squadra emiliana sarà al piano di sopra, dove tornerà il grande derby con la Virtus (giocato nel 2016-2017 in questo campionato) che potrà nuovamente essere disputato in grandi scenari. Quella della squadra di Antimo Martino è stata una grande cavalcata: di fatto la promozione diretta non è mai stata davvero in discussione, la doppia vittoria contro Treviso ha certificato la superiorità di un roster costruito per il salto di categoria e pazienza se nel frattempo la finale di Coppa Italia è stata persa contro la stessa De’ Longhi, si è trattato di uno stop indolore se paragonato alla possibilità di chiudere i conti in anticipo in campionato. Adesso inizia idealmente il lavoro di ricostruzione: le stesse V nere – ma anche Torino, Trieste e comunque Brescia, per non parlare di Trento – hanno dimostrato che con progetti solidi e oculatezza si può restare in alto a lungo e togliersi enormi soddisfazioni, naturalmente la Virtus ha dalla sua parte la tradizione e una tifoseria straordinaria ma questo da solo non basta per fare la differenza. In ogni caso adesso lasciamo che la squadra faccia festa con i tifosi, si goda la promozione staccando la spina e poi si rimetta al lavoro – con chi resterà e chi arriverà – per la salvezza in Serie A1, magari già con uno sguardo sui playoff.



