Classifica Giro d’Italia 2019/ Maglia rosa Valerio Conti, tre graduatorie “azzurre”

La classifica del Giro d’Italia 2019 è molto “italiana” dopo la magnifica fuga di ieri che a San Giovanni Rotondo ha ribaltato le gerarchie della Corsa Rosa. Infatti in maglia rosa adesso c’è Valerio Conti, corridore romano classe 1993 della UAE Team Emirates che è il nuovo leader della classifica generale del Giro d’Italia davanti a Giovanni Carboni, altro fuggitivo di giornata che accusa un ritardo di 1’41” da Conti. Ricordata naturalmente anche la vittoria di tappa di Fausto Masnada, in questa sede dobbiamo notare che le prime dieci posizioni della generale adesso sono occupate tutte da fuggitivi della frazione di ieri, con l’ex leader Primoz Roglic che da maglia rosa è passato a undicesimo a 5’24”. Quella che ad un primo sguardo sembra una vera e propria rivoluzione, in realtà non dovrebbe cambiare molto per i big, che sono arrivati tutti insieme. Di conseguenza ad esempio Roglic ha sempre 35” di vantaggio su Simon Yates e 39” su Vincenzo Nibali. Per qualche giorno però i protagonisti principali sono altri, e la curiosità è tutta per scoprire per quanti giorni potrà rimanere in maglia rosa Valerio Conti.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando anche delle altre graduatorie del Giro d’Italia 2019, abbiamo già accennato a Giovanni Carboni. L’atleta della Bardiani-CSF infatti, oltre ad essere secondo in classifica generale, è pure il nuovo leader della classifica dei giovani e di conseguenza oggi lo vedremo in corsa con una meravigliosa maglia bianca davanti a numerosi altri fuggitivi di ieri (naturalmente tutti quelli nati dal 1994 in poi), tanto che Miguel Angel Lopez adesso è sesto. Non sono invece cambiate le altre due classifiche. Naturalmente la fuga ha permesso di “congelare” le prime posizioni della classifica a punti. Ecco dunque Pascal Ackermann sempre saldamente in maglia ciclamino, premio meritato per il velocista tedesco della Bora-Hansgrohe che ha già vinto ben due tappe. La maglia azzurra è altrettanto saldamente sulle spalle di Giulio Ciccone, uno dei grandi protagonisti del primo scorcio della Corsa Rosa: l’abruzzese della Trek Segafredo a dire il vero adesso nella apposita classifica Gpm è insidiato da Fausto Masnada. Ieri infatti il bergamasco oltre al successo di tappa si è preso il Gran Premio della Montagna di seconda categoria di Coppa Casarinelle e adesso insegue Ciccone.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA DOPO LA 6^ TAPPA

1 Valerio Conti, UAE 25h22’00”

2 Giovanni Carboni, Bardiani-CSF, + 1’41”

3 Nans Peters, Ag2R + 2’09”

4 José Rojas, Movistar + 2’12”

5 Valentin Madouas, Groupama-FDJ + 2’19”

6 Amaro Antunes, CCC + 2’45”

7 Fausto Masnada, Androni-Sidermec + 3’14”

8 Pieter Serry, Deceuninck-Quick Step + 3’25”

9 Andrey Amador, Movistar + 3’27”

10 Sam Oomen, Sunweb + 4’57”



