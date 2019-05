Diretta Catanzaro Trapani/ Streaming video e tv: big match al Ceravolo (Serie C)

Catanzaro Trapani, partita diretta dall’arbitro Daniele Paterna, vale per la 38^ e ultima giornata nel girone C della Serie C 2018-2019: si gioca alle ore 18:30 di domenica 5 maggio, tra due squadre che ritroveremo ai playoff e da grandi protagoniste. Fino a qualche settimana fa questa sfida sarebbe stata importantissima, visto che parliamo di seconda e terza della classifica; tuttavia il Trapani, grazie al tre vittorie consecutive, è già sicuro di chiudere al secondo posto e dunque di partire dal secondo turno della fase nazionale dei playoff, con la delusione per aver perso una volata contro la Juve Stabia che si era incredibilmente riaperta. Il Catanzaro invece vuole prendersi il terzo posto per andare a sua volta alla fase nazionale (ma al primo turno): i calabresi hanno sprecato il match point perdendo a Siracusa, ma la vittoria nel recupero contro la Viterbese (e il pareggio del Catania a Cava de’ Tirreni) ha consentito loro di restare davanti per la doppia sfida diretta. Dunque con una vittoria sarebbe obiettivo centrato, in caso contrario bisognerebbe invece sperare che gli etnei non ottengano un risultato migliore. Aspettando dunque che le due squadre scendano sul terreno di gioco per la diretta di Catanzaro Trapani, andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Catanzaro Trapani: l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO TRAPANI

Auteri dovrà fare a meno di De Risio per Catanzaro Trapani: al suo posto gioca Eklu, mentre Maita potrebbe affiancarlo in una mediana che può essere completata dagli esterni Statella e Favalli, sempre che l’allenatore non decida per il turnover. Questa partita però è importante e dunque giocheranno i titolari: Bianchimano torna titolare nel tridente completato da D’Ursi e Fischnaller (anche se Gammone potrebbe avere una possibilità dal primo minuto), mentre Riggio, Celiento e Figliomeni saranno i tre difensori centrali che proteggeranno Furlan. Il Trapani è senza Aloi, ma soprattutto Vincenzo Italiano penserà già ai playoff: dunque sono possibili alcuni cambi, con una difesa nella quale Joao Silva dovrebbe affiancare Mulè davanti a Dini, sulle corsie attenzione a Scrugli (destra) e Lomolino che sarebbe confermato a sinistra. In mezzo al campo Girasole può prendere il posto di Toscano, Tolomello potrebbe sostituire Corapi mentre nel tridente offensivo sperano Fedato, Golfo e Mastaj, due di loro possono avere le maglie da esterni con Nzola in competizione con Evacuo per il ruolo di prima punta.



