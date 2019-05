Diretta Diamond league 2019/ Streaming video e tv: programma e vincitore (Doha)

Si accende a oggi venerdi 3 maggio a Doha il circuito Iaaf della Diamond league: si apre quindi come ormai accade da 10 anni nella città del Qatar il meeting interazione di atletica, che porterà, da oggi fino a settembre, le miglior star dei questo sport in giro per il mondo. La tappa di oggi è poi particolarmente prestigiosa e non solo perchè si tratta della prima e a cui tutti i grandi nomi dell’atletica leggera vorranno presentarsi al meglio: non va infatti dimenticato che proprio questo grandioso impianto di Doha a fine settembre ospiterà i Mondiali, che per la prima volta nella loro storia non verrano disputati in estate ma in autunno. Si parte quindi alla grande oggi in Qatar e non sono poche le star presenti, non ultimo pure gli azzurri: spicca infatti il nome di Elena Vallortigara, impegnata nel salto in alto, e quello di Yadisleldis Pedroso, primatista italiana nei 400 metri ostacoli.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MEETING DI DOHA

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire in diretta tv gran parte del programma del Diamante per l’evento a Doha della Diamond league 2019. Le imprese del big dell’atletica saranno visibili quindi dalle ore 18,00 su Sky Sport Uno, al canale 201: diretta streaming video assicurata per tutti gli abbonati tramite la ben nota app Sky Go.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019: IL PROGRAMMA DI DOHA

Come è facile immaginare il programma della prima tappa della Diamond League 2019 a Doha è fittissima e come al solito le gare caratterizzate dal diamantino saranno intervallate, almeno nella prima parte del pomeriggio, con prove di livello internazionale. Ecco quindi che facendo il giusto conto con il fuso orario tra Italia e Qatar, la prima gara del diamante si accenderà alle ore 17,20 e sarà il salto con l’asta maschile: a seguire ma non prima delle 17.35 assisteremo al lancio del disco maschile. Dalle ore 17,55 poi i riflettori saranno esclusivamente per le prove valide per la classifica finale della Diamond league: si comincerà quindi con il salto in alto femminile (dove vi sarà l’azzurra Vallortigara), per poi di fila il salto in lungo e i 400 m ostacoli donne, dove l’attenzione sarà tutta per l’italiana Pedroso. Alle ore 18,15 avranno luogo le prime prove maschili e quindi gli 800 m, 100 m ostacoli, i 3000 siepi e la prova dei 200 metri. Alle ore 19,00 invece attenzione alla gara del diamante per il getto del peso maschile oltre che per la gara su pista dei 1500 metri, che si intervalleranno con le prove femminili dei 8000 m, 200 m e 3000 metri.



