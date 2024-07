DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 LONDRA/ Streaming video Rai: gli italiani in gara (oggi 20 luglio)

Grande giornata di sport quella di oggi, soprattutto per gli amanti dell’atletica, visto che alle ore 13:50 prenderà il via in diretta streaming la Diamond League 2024 in quel di Londra. Si tratta dell’ultimo grande evento prima delle Olimpiadi di Parigi che scatteranno fra sei giorni e che vedrà la partecipazione anche di alcuni atleti italiani, che sfrutteranno questa ultima vetrina per mettersi in mostra e mandare un messaggio agli avversari.

Ma vediamoli i nomi degli azzurri impegnati in vista della diretta video streaming della Diamond League 2024, a cominciare da Larissa Iapichino, una delle atlete più attese in assoluto, avendo ottenuto la medaglia d’argento nel salto in lungo agli Europei di quest’anno, e avendo vinto la Diamond League di Parigi. Spazio a Leonardo Fabbri, vice campione del mondo nel lancio del peso. A completare la line up tricolore, spazio a Roberta Bruni, che parteciperà alla gara del salto con l’asta e ad Elena Bellò, in gara per gli 800 metri. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 LONDRA, STREAMING VIDEO RAI: ORARIO, PROGRAMMA E FINALI (OGGI 20 LUGLIO)

Siamo in vista delle Olimpiadi, ma prima assisteremo alla diretta della Diamond League 2024 Londra: è quello di sabato 20 luglio 2024 l’ultimo grande appuntamento con l’atletica mondiale prima di trasferirci a Parigi, dunque una tappa della Diamond League da seguire con vivo interesse anche per la presenza di alcuni italiani che, salvo ingressi dell’ultima ora o al contrario forfait, saranno di fatto quattro. Larissa Iapichino è forse la grande osservata speciale: due settimane fa la figlia di Fiona May ha infatti vinto la gara di salto in lungo nella kermesse di Parigi, ottimo modo per lanciarsi verso i Giochi.

Avremo poi in pedana o in pista altri tre azzurri e sarà molto interessante vederli all’opera, soprattutto in un periodo nel quale l’atletica di casa nostra sta facendo un bel salto di qualità come dimostrato dagli ottimi risultati che abbiamo centrato agli Europei di Roma. Adesso comunque andiamo a scoprire in che modo si svolgerà la diretta della Diamond League 2024 Londra, parlando innanzitutto del programma di questo kermesse e concentrandoci poi sugli italiani che saranno protagonisti nella capitale inglese.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 LONDRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

L’appuntamento con la diretta tv della Diamond League 2024 Londra sarà sulla televisione di stato, dunque ci sarà la possibilità di assistere in chiaro alle varie gare di questa kermesse e il canale di riferimento sarà Rai Sport, che trovate al numero 57 del digitale terrestre, naturalmente con la possibilità di alta definizione e la diretta streaming video che sarà garantita dal sito di Rai Play o dalla relativa applicazione. Ricordiamo poi che gli abbonati al satellite potranno assistere alla Diamond League 2024 Londra sui canali del decoder dedicati, qui con diretta streaming video senza costi aggiuntivi attivando l’applicazione Sky Go sui vostri dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, DIAMOND LEAGUE 2024 LONDRA

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 LONDRA: IL PROGRAMMA

La diretta della Diamond League 2024 Londra porta in dote un programma molto interessante, inaugurato alle 13:50 italiane dal lancio del giavellotto femminile. Bisogna dire che forse le due gare regine della kermesse sono la 4×100 e i 100 metri, in entrambi i casi maschili: purtroppo non ci sono italiani ed è un peccato, perché sia la nostra staffetta che Marcell Jacobs hanno ripetuto agli Europei gli straordinari risultati centrati tre anni fa alle Olimpiadi, hanno messo l’oro al collo e sarebbe stato interessante vederli ancora all’opera prima dei Giochi di Parigi.

Segnaliamo comunque che il primo a scendere in pedana sarà Leonardo Fabbri nel getto del peso maschile, una gara che l’azzurro potrebbe anche provare a vincere; poi sarà la volta di Roberta Bruni nel salto con l’asta femminile, mentre a seguire la diretta della Diamond League 2024 Londra ci presenterà la già citata Larissa Iapichino e, per chiudere con gli atleti di casa nostra, Elena Bellò negli 800 metri. Stasera ci sarà anche la gara del salto in alto maschile: è presente Mutaz Barshim, purtroppo non Gianmarco Tamberi che a Roma si è laureato campione europeo della specialità.











