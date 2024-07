DIRETTA DIAMOND LEAGUE MONACO 2024/ Video streaming Rai: i record del Mondo all’Herculis! (oggi 12 luglio)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE MONACO 2024: I RECORD DEL MONDO

Mentre aspettiamo che prenda il via la diretta Diamond League Monaco 2024, dobbiamo ricordare che il meeting Herculis è diventato davvero prestigioso in epoca recente, con ben sei record del Mondo stabiliti nel Principato a partire dal 2008, quando Monaco fu sede di uno dei tanti record di Yelena Isinbayeva nel salto con l’asta femminile, in quel caso con la misura di 5,04 metri. In anni recenti invece sono diventate centrali le gare sulle medio-lunghe distanze, a cominciare dal 3’50”07 di Genzebe Dibaba nei 1500 metri femminili nel 2015, seguiti nel 2018 dal record del Mondo nei 3000 siepi femminili in 8’44”32 da parte di Beatrice Chepkoech ad aprire una tripletta consecutiva.

Infatti nel 2019 ci fu il record del Mondo del miglio femminile in 4’12”33 da parte di Sifan Hassan e nel 2020 ecco pure un record maschile, per merito di Joshua Cheptegei e del suo tempo di 12’35”36 nei 5000 metri. Infine, è storia dell’anno scorso un altro record mondiale a Monaco, di nuovo nel miglio femminile, stavolta grazie a Faith Kipyegon che ha portato il limite a 4’07”64. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE MONACO 2024 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL MEETING

Potremo vivere una bella serata in compagnia della diretta tv della Diamond League Monaco 2024, che sarà trasmessa in chiaro almeno a partire dalle ore 20.00 e con la ribalta di un canale generalista, cioè su Rai 3, che ci proporrà quindi tutte le fasi salienti del meeting di Montecarlo con la telecronaca di Franco Bragagna. In alternativa, gli abbonati potranno seguire tutto anche sui canali di Sky Sport, mentre la diretta streaming video della Diamond League Monaco 2024 sarà garantita sia tramite sito e app di Rai Play per tutti, sia su Sky Go e Now TV, ma solo per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DIAMOND LEAGUE 2024 MONACO SU RAIPLAY

LE OLIMPIADI SONO SEMPRE PIÙ VICINE

Ci attende una serata ricchissima di grande atletica leggera oggi, venerdì 12 luglio, con la diretta della Diamond League 2024 a Monaco, tradizionale appuntamento nel Principato che diventa naturalmente ancora più speciale a sole due settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, anche se poi per il programma dell’atletica bisognerà aspettare ancora circa un’altra settimana in più. C’è grande tradizione per il meeting Herculis, che stasera ospiterà presso lo Stade Louis II davvero tante stelle dell’atletica internazionale, per cui sarà imperdibile la diretta Diamond League Monaco 2024.

Appena pochi giorni fa la Diamond League 2024 era di scena proprio a Parigi, dove l’aria dei Giochi si respirava in maniera particolare, oggi però a Monaco ci sarà ancora più interesse, anche in ottica italiana, perché avremo Azzurri in gara in ben otto gare diverse, quindi dal Principato potranno anche arrivare indicazioni significative sullo stato di forma della nostra Nazionale di atletica leggera, che da Tokyo in poi ci sta esaltando, come abbiamo visto anche ai recenti Europei di Roma. Andiamo allora adesso a scoprire tutto quello che serve per seguire la diretta della Diamond League Monaco 2024…

DIRETTA DIAMOND LEAGUE MONACO 2024: IL PROGRAMMA E GLI ITALIANI

L’appuntamento con la diretta Diamond League Monaco 2024 sarà dalle ore 19.00 e già 10 minuti più tardi comincerà la gara del salto con l’asta femminile, che vedrà impegnata anche la nostra Roberta Bruni, poi si entrerà decisamente nel vivo del meeting dalle ore 20.00 in poi e, come si accennava, ci sarà davvero tanto da seguire anche in ottica italiana, ad esempio alle ore 20.23 gli 800 metri maschili con il bronzo europeo Catalin Tecuceanu e dalle ore 20.30 anche il salto in alto maschile con Stefano Sottile, anche se naturalmente parlando di questa specialità tengono banco le condizioni fisiche di Gianmarco Tamberi.

Alle ore 20.33 sarà invece la volta di Luca Sito nei 400 metri maschili, seguito alle ore 20.58 dai 110 hs ovviamente al maschile, con Lorenzo Simonelli tra i nomi di spicco. Insomma, è facile capire perché ci divertiremo parecchio con la diretta Diamond League Monaco 2024, ma non sarà ancora finita perché dalle ore 21.05 avremo i 5000 metri femminili con Nadia Battocletti, mentre nel gran finale ecco i 200 metri maschili con Filippo Tortu, fissati alle ore 21.27, ma anche Pietro Arese in azione nei 1500 metri sempre al maschile, gara che sarà in calendario alle ore 21.34.











