Tamberi infortunato, salta le Olimpiadi?/ “Dolore nel bicipite femorale, non ho parole… ” (9 luglio 2024)

TAMBERI INFORTUNATO, SALTA LE OLIMPIADI?

Gianmarco Tamberi si è infortunato, salta le Olimpiadi? Questa è la grande domande che attanaglia i tifosi azzurri in vista dei Giochi Olimpici a Parigi. L’allarme lanciato su Instagram dal 32enne è relativo ad un dolore avvertito nel bicipite femorale durante il riscaldamento il riscaldamento pre gara.

Ci sarà bisogno di ulteriori esami per capire la reale entità dello stop fisico da parte dell’oro olimpico a Tokyo che dice di starsi logorando l’anima per un infortunio arrivato a 30 giorni dall’Olimpiadi, in particolar modo dopo che quest’anno è riuscito a giocare solamente una volta nel 2024.

TAMBERI INFORTUNATO: NON CI SARÀ ALLA DIAMOND LEAGUE

Gianmarco Tamberi quasi sicuramente salterà la Diamond League. Infatti, il 12 luglio, farà tappa a Montecarlo e la presenza del nativo di Civitanova Marche, stando a quanto detto da lui stesso, è a rischio dato che in tre giorni è molto complicato pensare che Tamberi si rimetta in sesto.

Potrebbe comunque essere una buona occasione per riposare, in modo tale da tornare in piena forma al torneo dei Cinque Cerchi. Oggi invece l’atleta azzurro avrebbe dovuto prendere parte al “Gyulai Istvan Memorial” di Szekesfehervar, in Ungheria. Dunque incrociamo le dita.

