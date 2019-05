Diretta Entella Carrarese/ Streaming video e tv: liguri, Serie B o playoff? (Serie C)

Entella Carrarese, che sarà diretta dal signor Daniel Amabile e si gioca sabato 4 maggio alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Ultima chiamata per i liguri che devono sperare in una vittoria e in una contemporanea caduta del Piacenza sul campo del Siena per ottenere la promozione in Serie B; una stagione travagliatissima, iniziata praticamente a novembre per l’Entella che dopo aver perso il ripescaggio, rischia di mancare il salto di categoria diretto a causa del ko nello scontro diretto contro i piacentini, che soltanto 11 giorni fa nella sfida di recupero (ancora per il girone di andata) hanno ottenuto il sorpasso tanto atteso e adesso sono padroni del loro destino, pur se la squadra di Roberto Boscaglia può crederci per la trasferta complicata che attende i lupi. Dall’altra parte la Carrarese, che ha avuto tantissimi alti e bassi nell’arco del campionato, punta a mantenere il quinto posto, ma l’obiettivo dei marmiferi è ormai teso verso i play off da vivere da protagonisti; dopo la roboante vittoria sul Cuneo i gialloblu potrebbero anche chiudere in quarta posizione, scavalcando la Pro Vercelli.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Carrarese non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Comunale di Chiavari, come quasi tutti i match di Serie C, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma elevensports.it e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CARRARESE

Le probabili formazioni di Entella Carrarese, match che andrà in scena presso lo stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa, schierati dal tecnico Boscaglia con un 4-3-1-2, giocheranno con Paroni; Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Iocolano; Mota Carvalho, Mancosu . Risponderà con un 4-2-3-1 il Lecce allenato da Liverani, schierato con Mazzini; Rosaia, L. Ricci, Karkalis, G. Ricci; Varone, Cardoselli; Bentivegna, Biasci, Tavano; Maccarone.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi all’Entella nella sfida casalinga contro la Carrarese. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 1.40, il pareggio viene quotato 3.65 da Eurobet mentre William Hill propone a 5.65 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 1.80 e 1.95.



