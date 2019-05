Diretta Juve Stabia Virtus Francavilla/ Streaming video e tv: è festa! (Serie C)

Juve Stabia Virtus Francavilla verrà diretta dal signor Davide Moriconi, e si gioca alle ore 18:30 di domenica 5 maggio: al Romeo Menti, nella 38^ e ultima giornata del girone C della Serie C 2018-2019, le Vespe festeggiano la promozione davanti ai loro tifosi e danno loro appuntamento alla prossima stagione, in Serie B. Un anno straordinario quello della squadra di Fabio Caserta, che domenica scorsa ha riposato (avrebbe dovuto sfidare il Matera) e ora cercherà di chiudere il campionato con l’imbattibilità casalinga, mentre l’unica sconfitta in termini generali rimane per il momento quella di Catania. La Virtus Francavilla ha vinto tre delle ultime quattro partite, ha blindato dunque il suo posto ai playoff e, sicura di non perdere la sesta posizione, può ancora strappare la quinta al Potenza, che però dovrebbe perdere a fronte di una vittoria dei pugliesi contro una squadra che, se pure ha chiuso il discorso, non vuole certo fare brutta figura in casa nel giorno della festa. Vediamo allora in che modo si potrebbero disporre le due squadre sul terreno di gioco, aspettando la diretta di Juve Stabia Virtus Francavilla.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Juve Stabia Virtus Francavilla: l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA

Spazio ai titolari in Juve Stabia Virtus Francavilla? Probabilmente sì per Fabio Caserta, anche se qualcuno potrebbe avere il meritato riposo. Per esempio Paponi, che può essere sostituito da El Ouazni o Sinani, eventualmente anche Carlini in mezzo al campo con Lionetti e Castellano pronti. Potrebbero invece giocare ancora Melara ed Elia nel tridente offensivo, Mezavilla davanti alla difesa e Calò sull’altra mezzala; in difesa Troest e Marzorati sono insidiati da Dumancic, a destra Pio Schiavi può ottenere la maglia da Vitiello con Germoni confermato a sinistra. La Virtus Francavilla ha squalificato Folorunsho: meglio così per Bruno Trocini che rischiava di perderlo per i playoff. A centrocampo gioca allora Vrdoljak, possibile e probabile riposo per Partipilo e Sarao che saranno sostituiti da Cavaliere e Puntoriere, a sinistra a centrocampo si prepara Pastore con Pino invece possibile esterno destro, a completare il centrocampo potrebbero essere Mastropietro e Tchetchoua. Difesa con Tiritiello, Marino e Sirri a protezione del portiere che potrebbe essere De Luca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA