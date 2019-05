Frosinone in Serie B se…/ I risultati che condannano i ciociari alla retrocessione

Frosinone in Serie B se… ciociari ad un passo dalla retrocessione: l’addio alla Serie A potrebbe arrivare già oggi, sabato 4 maggio 2019. Promosso la scorsa stagione grazie alla vittoria ai playoff, il club di proprietà Stirpe ha riscontrato grandi difficoltà alla sua seconda partecipazione alla massima serie e neanche il cambio di allenatore è riuscito a imprimere la svolta: attualmente i gialloblu sono situati al penultimo posto con 23 punti raccolti in 34 partite. Il quart’ultimo posto, detenuto dall’Udinese, è distante dieci punti e a quattro turni dalla fine del campionato è pressoché impossibile agguantare la salvezza. E la retrocessione potrebbe arrivare senza che i ciociari mettano piede in campo: in caso di vittoria della formazione friulana allenata da Igor Tudor contro l’Inter, il ritorno nella serie cadetta sarebbe automatico…

La partita di domenica in programma contro il Sassuolo potrebbe già risultare inutile, dunque, per il Frosinone: la retrocessione potrebbe arrivare “in albergo”, molto dipenderà dal risultato finale di Udinese-Inter. Nonostante le due vittorie ottenute contro Parma e Fiorentina, i ciociari sono reduci da un periodo nero che hanno segnato la corsa alla salvezza: tre sconfitte consecutive contro Inter, Cagliari e Napoli hanno assestato un brutto colpo alle speranze della formazione allenata da Baroni. E in società si inizia a pensare al prossimo campionato, con la dirigenza che ha intenzione di provare subito a tornare nella massima divisione: difficilmente l’ex mister di Lanciano e Pescara resterà sulla panchina ciociara, con il team mercato di Stirpe che sta monitorando diversi profili. Ed è previsto un grande restyling anche per quanto riguarda la rosa: non ci resta ora che aspettare e vedere se la retrocessione sarà ufficiale già in questo weekend o meno…

