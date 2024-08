RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: COMINCIA LA QUARTA GIORNATA

Dopo il turno infrasettimanale che ci ha fatto compagnia fra martedì e mercoledì, è già tempo di tornare a seguire i risultati Serie B, perché la quarta giornata del nuovo campionato cadetto inizierà con ben cinque partite oggi, sabato 31 agosto 2024. Naturalmente si cerca di non sottoporre le squadre a sforzi drastici nella prima parte della stagione e allora le cinque partite di oggi coinvolgeranno esclusivamente formazioni che avevano giocato martedì sera e che oggi chiuderanno il primo scorcio della loro stagione ufficiale, dal momento che poi avremo la sosta per le nazionali.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: vola la Juve Stabia! (3^ giornata, 28 agosto 2024)

Tutto questo premesso, possiamo allora scoprire che cosa ci riserveranno nelle prossime ore i risultati Serie B per la quarta giornata, che avrà inizio alle ore 18.00 con l’anticipo di lusso Sampdoria Bari, per poi proporci altri quattro incontri in contemporanea alle ore 20.30, quando potremo seguire Modena Cittadella, Pisa Reggiana, Sassuolo Cremonese e Sudtirol Brescia, per avere anche indicazioni significative sulla classifica di Serie B in attesa delle cinque partite in programma invece domani sera.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Reggiana in vetta solitaria! (oggi 27 agosto 2024)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL BIG-MATCH DELICATO

Sampdoria Bari si può prendere la copertina per i risultati Serie B – e non solamente perché sarà la prima partita in ordine cronologico. Il blasone di blucerchiati e pugliesi non è in discussione, ma la partita di oggi pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris di Marassi sarà già molto delicata per le stringenti esigenze di classifica, che comincia già a scricchiolare per Sampdoria e Bari, entrambe a quota un punto dopo tre giornate, appaiate al tristissimo ultimo posto, che ovviamente ad agosto non è una condanna, ma certamente è già un segnale d’allarme molto chiaro.

Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score: due pareggi pirotecnici! (oggi 25 agosto 2024)

Il Bari dopo due sconfitte consecutive è riuscito almeno a spezzare la serie negativa nel turno infrasettimanale con un buon pareggio contro il Sassuolo, però ovviamente solo un altro risultato positivo a Marassi potrebbe di nuovo riportare il sereno in casa pugliese, dove si teme di rivivere un’altra stagione sofferta come la precedente. La Sampdoria invece arriva da due sconfitte consecutive, martedì sera si è fatta rimontare dalla Salernitana e adesso deve approfittare del turno casalingo per evitare di arrivare alla prima sosta della Serie B 2024-2025 con una classifica già preoccupante.

RISULTATI SERIE B, 4^ GIORNATA

ore 18.00

Sampdoria Bari

ore 20.30

Modena Cittadella

Pisa Reggiana

Sassuolo Cremonese

Sudtirol Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Juve Stabia, Reggiana 7

Cesena, Sudtirol, Salernitana 6

Spezia, Pisa, Sassuolo 5

Cosenza, Mantova, Modena, Cittadella 4

Brescia, Cremonese, Carrarese, Palermo 3

Catanzaro, Frosinone 2

Sampdoria, Bari 1