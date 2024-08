RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: FOCUS SUL MANUZZI

Continuando a presentare le partite in programma oggi per i risultati Serie B, possiamo adesso spendere qualche parola circa Cesena Catanzaro. I romagnoli sono una neopromossa dalla Serie C, hanno debuttato vincendo per 2-1 in casa contro l’altra neopromossa Carrarese mentre nella seconda giornata si sono dovuti inchiodare con lo stesso risultato al Sassuolo nel derby emiliano-romagnolo. Le indicazioni sono comunque globalmente positive per un Cesena che l’anno scorso aveva sfiorato la tripla cifra e allora vuole provare a recitare da rivelazione anche in Serie B.

L’esempio potrebbe essere in un certo senso proprio il Catanzaro, che l’anno scorso era una neopromossa capace di arrivare quinta e quindi giocare i playoff per la promozione in Serie A. Per i calabresi di conseguenza adesso l’obiettivo è quello di confermarsi ai vertici, l’inizio è stato senza infamia e senza lode grazie a un doppio pareggio casalingo contro Sassuolo (1-1) e Juve Stabia (0-0), chissà se sarà curiosamente la prima trasferta l’occasione per cogliere la prima vittoria nel nuovo campionato… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMPLETA IL TURNO INFRASETTIMANALE

Altra sera in compagnia dei risultati Serie B oggi, mercoledì 28 agosto 2024, perché ci attendono i tre posticipi per completare il programma della terza giornata, che è anche il primo turno infrasettimanale della nuova Serie B 2024-2025. Siccome il calendario è già molto intenso, dobbiamo precisare che naturalmente giocheranno oggi le squadre che nel weekend erano state impegnate nei posticipi della domenica sera, alle quali naturalmente non sarebbe stato possibile chiedere di tornare in campo già ieri sera, quando la terza giornata di Serie B è iniziata con le sue prime sette partite.

Spiegato il motivo della suddivisione degli incontri, non ci resta che ricordare adesso che cosa ci proporrà il mercoledì sera in compagnia dei risultati Serie B, con fischio d’inizio programmato in contemporanea alle ore 20.30. Le partite di oggi saranno Cesena Catanzaro, Cosenza Spezia e Juve Stabia Mantova, al termine delle quali avremo un quadro più preciso anche per quanto riguarda la classifica di Serie B, fermo restando che poi tra sabato e domenica sarà già in programma il prossimo turno del campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B: BELLA SFIDA FRA NEOPROMOSSE

Scegliamo di mettere subito in evidenza Juve Stabia Mantova fra le citate partite per i risultati Serie B. Innanzitutto si tratta di una sfida fra neopromosse, con i campani che hanno vinto il girone C della scorsa Serie C e i lombardi che hanno fatto lo stesso, però logicamente nel girone A. Inoltre entrambe sono partite bene, con una vittoria e un pareggio che collocano le Vespe e i virgiliani a pari merito a quota 4 punti nella classifica di Serie B, dato non banale dopo due sole partite nella categoria superiore.

Per la Juve Stabia c’è l’ulteriore soddisfazione di averli raccolti in una doppia trasferta su campi blasonati. L’acuto è stato naturalmente il successo per 1-3 a Bari nella prima giornata, ma anche il pareggio per 0-0 a Catanzaro di domenica sera è stata una ottima conferma sul valore e la forma della Juve Stabia. Nelle partite del Mantova invece è assicurato il divertimento: pareggio per 2-2 in casa della Reggiana al debutto e vittoria casalinga per 3-2 contro il Cosenza domenica sera, l’attacco dei lombardi di certo funziona mentre in difesa c’è qualcosa da rivedere, ma il bilancio è in ogni caso largamente positivo.

RISULTATI SERIE B, 3^ GIORNATA

ore 20.30

Cesena Catanzaro

Cosenza Spezia

Juve Stabia Mantova

CLASSIFICA SERIE B

Reggiana 7

Sudtirol, Salernitana 6

Pisa, Sassuolo 5

Juve Stabia, Mantova, Spezia, Modena, Cittadella 4

Cesena, Cosenza, Brescia, Cremonese, Carrarese, Palermo 3

Catanzaro, Frosinone 2

Sampdoria, Bari 1