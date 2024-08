RISULTATI SERIE B: SUBITO UN INFRASETTIMANALE!

Si torna subito in campo per i risultati Serie B, perché martedì 27 agosto inizia già il primo turno infrasettimanale della stagione: siamo alla terza giornata ed è tempo di parlare di turnover e impegni ravvicinati, con sette partite che già oggi ci faranno compagnia e che inizieranno alle ore 20:30, sempre in serale visto che siamo ancora ad agosto, poi conosceremo i risultati Serie B anche di quelli che potremmo chiamare i posticipi. Intanto nei risultati Serie B di stasera potremmo dire che spiccano soprattutto due partite, vale a dire Cremonese Palermo e Salernitana Sampdoria; i rosanero in particolar modo sono sotto i riflettori essendo ancora inchiodati a quota zero punti.

Come loro la neopromossa Carrarese, che però certamente può avere due attenuanti: la prima è quella di essere appunto tornata in Serie B dopo 70 anni e dunque di doversi adattare a una categoria sconosciuta e che concede poco, la seconda è quella di aver giocato entrambe le partite fuori casa e contro squadre non esattamente malleabili, perché anche il Cesena pur arrivato dalla Serie C è stato costruito con ambizioni. Adesso vedremo quello che i risultati Serie B racconteranno per le partite del turno infrasettimanale, la terza giornata è ormai dietro l’angolo e noi dobbiamo anche scoprire come cambierà la classifica del campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora dei risultati Serie B per questa terza giornata dobbiamo sicuramente citare il Sudtirol, capolista a punteggio pieno: per gli altoatesini possiamo fare un discorso inverso rispetto a quello della Carrarese, e tra l’altro è interessante notare che proprio questa sera ci sarà l’incrocio tra queste due squadre perché il Sudtirol ha giocato due volte al Druso, certamente è stato bravo a sfruttare il fattore campo (contro la Salernitana ha vinto all’ultimo respiro) ma adesso la formazione guidata da Federico Valente viene attesa al varco della prima trasferta, e la Carrarese al contrario può abbracciare finalmente il calore dello stadio dei Marmi per prendersi qualche punto storico.

Tra le altre squadre impegnate nei risultati Serie B stasera abbiamo già parlato di Salernitana e Sampdoria, avversarie all’Arechi: entrambe sono candidate alla promozione, i blucerchiati però sono partiti male esattamente come era successo lo scorso anno, e allora attenzione perché in quell’occasione la rincorsa aveva sì portato ai playoff, ma anche a non avere il fattore campo, un dato poi risultato decisivo perché la Sampdoria era stata eliminata subito. Occhio anche a Reggiana e Brescia che vogliono fare un bel campionato, ma come detto la classifica in questi risultati Serie B è ancora molto relativa…

RISULTATI SERIE B: 3^ GIORNATA

Ore 20:30 Bari Sassuolo

Ore 20:30 Carrarese Sudtirol

Ore 20:30 Cittadella Pisa

Ore 20:30 Cremonese Palermo

Ore 20:30 Frosinone Modena

Ore 20:30 Reggiana Brescia

Ore 20:30 Salernitana Sampdoria

CLASSIFICA SERIE B

Sudtirol 6

Pisa, Spezia, Reggiana, Sassuolo 4

Juve Stabia, Cosenza, Salernitana, Cesena, Modena, Cittadella, Brescia, Cremonese 3

Mantova, Catanzaro, Frosinone, Sampdoria 1

Carrarese, Bari, Palermo 0