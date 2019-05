PLAYOFF SERIE B/ Calendario e risultati partite: oggi Verona-Perugia. Niente playout

Dopo il Cittadella, vittorioso ieri sul campo dello Spezia, quale sarà la prossima squadra a staccare il pass per la semifinale dei playoff di Serie B? Una risposta l’avremo già questa sera al termine del confronto che vedrà opposte Verona e Perugia. La formazione umbra in particolare ha una chance a dir poco inaspettata: la retrocessione in Serie C del Palermo ha di fatto liberato un posto tra le aspiranti promosse in Serie A e a beneficiarne direttamente è stata proprio la squadra allenata da Alessandro Nesta. Chi ha più da perdere è proprio l’Hellas Verona, che davanti al pubblico del Bentegodi non può perdere l’opportunità di qualificarsi per la semifinale playoff contro il Pescara. Ricordiamo che in caso di pareggio al 90′ a qualificarsi non sarà la miglior classificata: si procederà infatti fino ai supplementari e soltanto in caso di ennesima parità deciderà il miglior posizionamento. Escluso il ricorso alla lotteria dei rigori.

PLAYOFF SERIE B, CALENDARIO E ORARI

La semifinale di andata dei playoff di Serie B tra Cittadella e Benevento si disputerà martedì 21 maggio alle ore 21, quella di ritorno sabato 25 maggio alla stessa ora. La vincente di Verona-Perugia affronterà in casa la gara d’andata contro il Pescara, in programma mercoledì 22 maggio alle ore 21. La partita di ritorno verrà disputata domenica 26 maggio sempre alle 21. La stessa finale playoff sarà strutturata su andata e ritorno: la prima partita si giocherà in casa della peggior classificata nella “regular season” sabato 30 maggio, il ritorno in casa della miglior classificata domenica 2 giugno. Quest’anno non si disputeranno i playout: il Consiglio Direttivo della Lega di Serie B, riunito dopo la sentenza del Tribunale Federale Nazionale che ha retrocesso il Palermo in Serie C ha infatti proceduto “al completamento delle retrocessioni di cui tre già avvenute sul campo in data 11 maggio 2019 (Foggia, Padova e Carpi) e la quarta (Palermo) decisa dalla giustizia sportiva”.

