Risultati Serie B, classifica/ Tutti in campo per l’ultima volta! Diretta gol live score, oggi 10 maggio 2024

RISULTATI SERIE B: VIA ALL’ULTIMO TURNO!

Ci siamo davvero, i risultati di Serie B stanno per farci compagnia un’ultima volta nella stagione regolare. Il Parma ha già festeggiato promozione e vittoria del campionato: i ducali tornano in Serie A dopo tre anni, la cosa davvero curiosa è che hanno impiegato lo stesso tempo di quando, nel 2015, erano sprofondati in Serie D a seguito del fallimento. All’epoca erano arrivate tre promozioni consecutive firmate Luigi Apolloni e Roberto D’Aversa, stavolta il Parma ha penato inizialmente, non qualificandosi per i playoff nella prima stagione (e rischiando anche il playout) e poi fermandosi in semifinale contro il Cagliari nell’annata seguente.

Finalmente Fabio Pecchia ha trovato la quadratura del cerchio e la squadra gialloblu ha dominato, ottenendo il primo posto in classifica già alla quinta giornata e poi riprendendolo, per non lasciarlo più, proprio dopo aver battuto il Como a fine ottobre, alla decima giornata. Una cavalcata trionfale per un Parma che adesso spera che la sua permanenza nel massimo campionato duri più a lungo: l’ultima volta erano stati tre anni, numero dunque ricorrente, tra qualche settimana bisognerà vedere come sarà impostata la corsa alla salvezza. Per ora però c’è un’ultima partita da onorare, quella contro una Reggiana già tranquilla: che il derby abbia inizio come tutte le altre gare della 38^ giornata, per i risultati di Serie B finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

SENZA OBIETTIVI

Nel parlare dei risultati di Serie B abbiamo detto che ci sono squadre che in questa 38^ e ultima giornata giocano senza più obiettivi. È il caso soprattutto di Sudtirol, Cosenza, Cittadella, Pisa, Reggiana e Modena: sei squadre che si sono salvate in anticipo, ma non possono più andare a prendersi un posto nei playoff. Le sensazioni sono chiaramente diverse: la più delusa è certamente il Cittadella, che a causa di otto sconfitte consecutive ha mancato la post season riprendendosi troppo tardi (e relativamente), peccato perché questo club partiva con propositi di ingresso tra le prime otto. Per il Cittadella c’è anche una finale playoff recente: così come il Pisa.

I nerazzurri però possono dirsi soddisfatti per un campionato di Serie B tutto sommato positivo, nel quale Alberto Aquilani ha dimostrato di poter essere un allenatore interessante; deluso il Modena ma solo per come aveva iniziato, l’addio di Attilio Tesser lasciava intendere che ci sarebbe stato un ridimensionamento e comunque la salvezza è arrivata, sia pure con qualche affanno. Il Sudtirol aveva sorpreso lo scorso anno, stavolta ha faticato molto di più ma comunque i playoff li ha sfiorati; bella salvezza per la Reggiana di Alessandro Nesta e il Cosenza, decimo in classifica un anno dopo aver rischiato tantissimo con quel playout vinto nei confronti del Brescia. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO L’ULTIMA GIORNATA!

Tutto in 90 minuti nell’ultima giornata dedicata ai risultati di Serie B: ancora una volta, come già nel turno di domenica, si gioca in contemporanea per garantire la regolarità del campionato e la 38^ giornata fornirà gli ultimi verdetti, lanciandoci ovviamente verso i playoff e i playout. Chi non li giocherà sarà una tra Como e Venezia: i lariani hanno mancato il primo match point pareggiando a Modena e i lagunari si sono portati a due punti in classifica, avendo anche la doppia sfida diretta a favore. Ciò significa che al Como potrebbe non bastare un pareggio casalingo contro il Cosenza, ma il pronostico è dalla sua parte visto che ormai i lupi sono tranquilli.

Per il resto, sappiamo che i risultati di Serie B hanno già stabilito la promozione del Parma, che ha anche vinto il campionato ricevendone il trofeo qualche giorno fa dopo il pareggio contro la Cremonese, e per contro le retrocessioni – abbastanza annunciate – di Lecco e Feralpisalò; sono già note anche le squadre che giocheranno i playoff (al netto appunto del duello Como-Venezia) ma qui bisogna ancora provare a piazzarsi al meglio nella griglia, cosa che però riguarda soltanto le ultime tre. Adesso noi ci dobbiamo accomodare e stare a vedere quello che succederà nella 38^ e ultima giornata per i risultati di Serie B, come detto la stagione cadetta poi proseguirà…

RISULTATI SERIE B: ULTIMI VERDETTI IN ARRIVO

C’è davvero grande attesa per i risultati di Serie B: sarà un venerdì sera davvero intenso, anche se alcune partite conteranno poco perché, forse curiosamente visto che solitamente la bagarre rimane ampia sino all’ultimo turno, molti verdetti sono ufficiali e dunque ci sono parecchie squadre che saluteranno la stagione senza particolari patemi, oppure cercheranno la condizione migliore in vista dei prossimi impegni ma sapendo già che il loro destino non cambierà. È questo per esempio il caso di Cremonese e Catanzaro: una già certa del quarto posto e della semifinale playoff immediata, l’altra comunque quinta e solo in attesa della sua avversaria.

È anche il caso delle società che si sono salvate ma hanno mancato la qualificazione alla post season: il Brescia, ottavo in classifica, è riuscito a mettere 4 punti tra sé e il Sudtirol chiudendo in anticipo qualunque discorso, tra l’altro va fatto un applauso alle rondinelle che sono state ripescate, essendo formalmente retrocesse lo scorso giugno, e ora hanno migliorato di netto il loro passo riuscendo a garantirsi un posto nei playoff, con il tentativo di giocare il ruolo di mina vagante. Staremo a vedere cosa ci diranno i campi nell’ultima giornata dedicata ai risultati di Serie B, almeno per quanto riguarda la stagione regolare.

RISULTATI SERIE B: 38^ GIORNATA

Ore 20:30 Ascoli Pisa 0-0

Ore 20:30 Bari Brescia 0-0

Ore 20:30 Catanzaro Sampdoria 0-0

Ore 20:30 Como Cosenza 0-0

Ore 20:30 Cremonese Cittadella 0-0

Ore 20:30 Feralpisalò Ternana 0-0

Ore 20:30 Lecco Modena 0-0

Ore 20:30 Reggiana Parma 0-0

Ore 20:30 Spezia Venezia 0-0

Ore 20:30 Sudtirol Palermo 0-0

CLASSIFICA SERIE B

Parma 75

Como 72

Venezia 70

Cremonese 64

Catanzaro 60

Palermo 53

Sampdoria (-2) 52

Brescia 51

Sudtirol 47

Cosenza, Cittadella, Pisa, Reggiana 46

Modena 44

Spezia 41

Ternana 40

Bari, Ascoli 38

Feralpisalò 33

Lecco 26











