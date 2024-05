Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 37^ giornata, oggi domenica 5 maggio 2024

RISULTATI SERIE B: ECCOCI ALLA PENULTIMA GIORNATA!

Una domenica pomeriggio di fondamentale importanza per i risultati Serie B ci attende oggi, 5 maggio 2024, perché è in programma la trentasettesima giornata, cioè il penultimo turno della stagione regolare della Serie B 2023-2024. La posta in palio è quindi sempre più alta, naturalmente ad eccezione di chi già conosce quale sarà il proprio destino, ma si tratta solamente della capolista Parma già promossa in Serie A ed invece all’estremo opposto è certa la retrocessione in Serie C del fanalino di coda Lecco, per il resto tutto è ancora da stabilire.

Andiamo allora a scoprire quello che ci attenderà nelle prossime ore, perché sarà una domenica pomeriggio meravigliosa in compagnia dei risultati Serie B, grazie al fatto che le dieci partite saranno tutte in contemporanea alle ore 15.00, quindi ci attenderanno due ore circa con tutti in campo per avere la classifica di Serie B, a quel punto a soli 90 minuti dalla fine. L’appuntamento è quindi con Brescia Lecco, Cittadella Bari, Cosenza Spezia, Modena Como, Palermo Ascoli, Parma Cremonese, Pisa Sudtirol, Sampdoria Reggiana, Ternana Catanzaro e Venezia FeralpiSalò.

RISULTATI SERIE B: DOMENICA MEMORABILE PER IL COMO?

Presentato tutto il programma, ecco che in copertina oggi per i risultati Serie B avremo senza ombra di dubbio il Como, che dopo la vittoria di mercoledì pomeriggio contro il Cittadella è davvero a un passo dalla promozione in Serie A che riporterebbe i lariani nella massima categoria del calcio italiano dopo un’assenza di ben 22 anni. È stata una stagione non sempre facile, in particolare a causa dell’esonero di Moreno Longo che stava già facendo molto bene, ma adesso con Cesc Fabregas e Osian Roberts il Como è davvero a un passo dall’obiettivo che, dopo una così lunga assenza, possiamo ben definire storico.

Uno sguardo alla classifica di Serie B ci dice che il Como ha ben quattro punti di vantaggio sul Venezia, che invece nel turno infrasettimanale è caduto a Catanzaro. Per festeggiare già oggi, tali devono restare (o naturalmente aumentare), perché con tre punti di margine peserebbe il fatto che in caso di arrivo a pari punti lo scontro diretto favorisce il Venezia. Comunque, il Como sarà sicuramente promosso già oggi in caso di vittoria a Modena; con un pareggio, avrebbe bisogno che il Venezia non vinca; in caso di sconfitta, dovrebbero evidentemente perdere anche i lagunari, scenario in verità improbabile in casa contro la FeralpiSalò.

RISULTATI SERIE B: 37^ GIORNATA

ore 15.00

Brescia Lecco

Cittadella Bari

Cosenza Spezia

Modena Como

Palermo Ascoli

Parma Cremonese

Pisa Sudtirol

Sampdoria Reggiana

Ternana Catanzaro

Venezia FeralpiSalò

CLASSIFICA SERIE B

Parma 74

Como 71

Venezia 67

Cremonese 63

Catanzaro 60

Palermo 52

Sampdoria 49

Brescia 48

Sudtirol, Reggiana 46

Cosenza, Pisa, Cittadella 45

Modena 43

Spezia 40

Ascoli, Ternana, Bari 37

Feralpisalò 33

Lecco 26











