Risultati Serie D/ Classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite

La quarta serie del calcio italiano torna in campo ancor oggi domenica 5 maggio 2019 per l’ultima sua giornata regolare: sono quindi gli ultimi tre punti che vengono messi in palio e capiamo bene come i risultati di Serie D che ricaveremo questo pomeriggio potranno rivelarsi decisivi per definire tanti verdetti per la stagione regolare 2019-2019 che ormai volge al termine. Se infatti già nelle settimane precedenti abbiamo ricevuto alcuni verdetti netti, come le promozioni di Bari, Lecco e solo settimana scorsa pure quella del Como, gli appassionati sanno ben che molto può ancora accadere e che pure in vetta come in coda nelle classifiche dei 9 gironi coinvolti non tutto è ancora già fissato. Ci attende quindi una domenica di grande calcio per il campionato di Serie D e come al solito tutti gli incontri avranno luogo oggi alle ore 15,00. In attesa però di scoprire quali saranno i risultati di Serie D che arriveranno vediamo che sta succedendo gruppo per gruppo nelle varie classifiche: chi oggi riuscirà ad ottenere una promozione nel terzo campionato italiano in extremis?.

RISULTATI SERIE D: CHI A UN PASSO DALLA PROMOZIONE

Andiamo quindi a vedere gruppo per gruppo che sta accanendo in vetta alle classifiche dei 9 gironi in cui è diviso il campionato di Serie D, ormai arrivato all’ultimo turno regolare. Ecco quindi che nel gruppo A è già nota da tempo la promozione assicurata del Lecco, come nel girone B quella raggiunta da Como solo nella precedente giornata di campionato. Pure nel girone C poi i giochi paiono fatti alla vigilia della 34^ giornata: l’Arzignano Chiampo è infatti leader con 69 punti e ne vanta 4 di distacco sull’Adriese. E’ quindi nel gruppo D che la questione è ancora apertissima con il Modena e la Pergolettese entrambi al primo posto con 70 punti ciascuna: situazione pure incerta in vetta al gruppo E dove si contendono all’ultima giornata la promozione in Lega Pro Pianese e Ponsacco, distanti appena una lunghezza. Va quindi ricordato che i risultati di Serie D che raccoglieremo oggi saranno decisivi per il verdetto ultimo del girone F: qui il Cesena è primo in classifica ma avendo un vantaggio di tre punti sul Matelica ancora non può festeggiare la promozione. Grande incertezza regna invece per il girone G dove Avellino e Lanusei Calcio si contendo alla pari il pass per il terzo campionato italiano. Non vi sono invece dubbi nel girone H dove il Picerno ha già festeggiato la raggiunta promozione in serie C: stessa situazione infine per il Bari, che ormai da diverse settimane ha messo in cassaforte la prima posizione in classifica e quindi l’approdo nel terzo campionato italiano.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Borgosesia-Unione Sanremo

Bra-Sestri Levante

Casale-Stresa Sportiva

Fezzanese-Chieri

Folgore Caratese-Borgaro

Inveruno-Milano City

Lavagnese-Dronero

Lecco-Arconatese

Savona-Ligorna

1. Lecco 33 26 5 2 72:23 83 2. Unione Sanremo 33 16 10 7 47:33 58 3. Savona 33 14 12 7 48:32 54 4. Ligorna 33 13 14 6 48:39 53 5. Inveruno 33 14 9 10 55:44 51 6. Folgore Caratese 33 13 12 8 53:38 51 7. Casale 33 12 15 6 38:27 51 8. Bra 32 13 7 12 45:43 46 9. Chieri 33 13 5 15 52:44 44 10. Lavagnese 33 10 12 11 47:46 42 11. Milano City 33 11 7 15 35:47 40 12. Fezzanese 33 10 10 13 39:48 40 13. Borgosesia 33 10 10 13 41:48 40 14. Sestri Levante 33 9 10 14 34:48 37 15. Arconatese 33 8 12 13 37:44 36 16. Borgaro 33 7 5 21 26:61 26 17. Dronero 33 6 8 19 36:66 26 18. Stresa Sportiva 32 6 7 19 25:47 25

GIRONE B

1. Como 33 27 5 1 67:18 86 2. Mantova 33 26 4 3 73:27 82 3. Pro Sesto 33 20 6 7 59:41 66 4. Rezzato 33 20 5 8 52:33 65 5. Caronnese 33 17 8 8 57:40 59 6. Sondrio 33 11 11 11 37:37 44 7. Virtus Bergamo 33 11 11 11 33:40 44 8. Seregno 33 10 10 13 34:41 40 9. Caravaggio 33 10 10 13 44:51 40 10. Villa Alme 33 10 10 13 34:34 40 11. Pontisola 33 11 7 15 50:49 40 12. Scanzorosciate 33 8 12 13 31:37 36 13. Legnago Salus 33 9 8 16 36:56 35 14. Darfo Boario 33 7 11 15 23:45 32 15. Villafranca 33 6 12 15 36:44 30 16. Ambrosiana 33 8 6 19 40:60 30 17. Ciserano 33 6 8 19 40:63 26 18. Olginatese 33 3 10 20 26:56 19

GIRONE C

Adriese-Levico Terme

Bolzano-Tamai

Cartigliano-Sandona

Chions-ArzignanoChiampo

Cjarlins Muzane-Campodarsego

Delta Rovigo-Montebelluna

Este-ASC St. Georgen

Feltre-Clodiense

Trento-Belluno

1. ArzignanoChiampo 33 21 6 6 62:34 69 2. Adriese 33 18 11 4 67:35 65 3. Feltre 33 17 12 4 50:27 63 4. Campodarsego 33 16 12 5 54:36 60 5. Bolzano 33 13 10 10 46:40 49 6. Delta Rovigo 33 11 13 9 47:42 46 7. Montebelluna 33 12 9 12 37:43 45 8. Cjarlins Muzane 33 11 10 12 59:54 43 9. Este 33 9 14 10 43:45 41 10. Chions 33 9 12 12 36:41 39 11. Clodiense 33 9 11 13 40:45 38 12. Cartigliano 33 8 14 11 34:44 38 13. Levico Terme 33 10 7 16 32:44 37 14. Belluno 33 7 14 12 32:37 35 15. Sandona 33 8 11 14 35:37 35 16. Tamai 33 10 5 18 32:48 35 17. ASC St. Georgen 33 9 6 18 28:58 33 18. Trento 33 5 11 17 28:52 26

GIRONE D

Adrense-Reggio Audace

Calvina-Lentigione

Classe-OltrepoVoghera

Crema-Axys Zola

Fanfulla-Ciliverghe Mazzano

Fiorenzuola-Mezzolara

Modena-San Marino

Pavia-Vigor Carpaneto

Sasso Marconi-Pergolettese

1. Modena 33 20 10 3 59:27 70 2. Pergolettese 33 21 7 5 60:31 70 3. Reggio Audace 33 19 9 5 55:24 66 4. Fanfulla 33 16 8 9 55:49 56 5. Fiorenzuola 33 15 8 10 47:30 53 6. Crema 33 12 13 8 52:48 49 7. Vigor Carpaneto 33 11 13 9 41:34 46 8. Adrense 33 11 11 11 41:43 44 9. Ciliverghe Mazzano 33 11 7 15 35:45 40 10. Lentigione 33 8 15 10 33:34 39 11. Axys Zola 33 10 8 15 38:45 38 12. Calvina 33 7 15 11 38:50 36 13. Pavia 33 9 8 16 31:45 35 14. Mezzolara 33 7 14 12 38:45 35 15. Sasso Marconi 33 8 10 15 30:48 34 16. San Marino 33 5 16 12 24:31 31 17. Classe 33 6 11 16 24:50 29 18. OltrepoVoghera 33 3 13 17 21:43 22

GIRONE E

Cannara-Real Forte Querceta

Ghivizzano Borgo-Gavorrano

Montevarchi Calcio-Massese

Ponsacco-Sangiovannese

Sangimignano Sport-Prato

Seravezza Pozzi-Pianese

Trestina-San Donato

Tuttocuoio-Aglianese Calcio

UC Sinalunghese-Bastia

Viareggio-Scandicci

1. Pianese 37 20 11 6 56:21 71 2. Ponsacco 37 19 13 5 59:26 70 3. Seravezza Pozzi 37 19 8 10 62:40 65 4. Gavorrano 37 18 9 10 47:32 63 5. Montevarchi Calcio 37 17 10 10 47:38 61 6. San Donato 37 15 15 7 48:32 60 7. Ghivizzano Borgo 37 16 11 10 48:35 59 8. Tuttocuoio 37 15 9 13 41:41 54 9. Prato 37 15 9 13 49:47 53 10. Cannara 37 12 15 10 33:36 51 11. Trestina 37 13 11 13 39:37 50 12. Sangiovannese 37 11 12 14 35:39 45 13. Bastia 37 12 9 16 45:54 45 14. Aglianese Calcio 37 10 15 12 41:50 45 15. Real Forte Querceta 37 11 10 16 40:54 43 16. Scandicci 37 11 9 17 44:53 42 17. Viareggio 37 8 12 17 42:50 36 18. Sangimignano Sport 37 8 11 18 21:50 35 19. UC Sinalunghese 37 7 13 17 28:54 34 20. Massese 37 2 10 25 26:62 16

GIRONE F

Agnonese-Vastese

ASD Francavilla-Savignanese

Avezzano-ASD Pineto Calcio

Castelfidardo-Montegiorgio

Forlì-Recanatese

Giulianova-Cesena

Matelica-Isernia

Sammaurese-Campobasso

Sangiustese-Jesina

Santarcangelo-S. N. Notaresco

1. Cesena 37 25 7 5 69:28 82 2. Matelica 37 25 4 8 73:35 79 3. Recanatese 37 15 18 4 55:33 63 4. ASD Pineto Calcio 37 17 11 9 59:40 62 5. ASD Francavilla 37 15 14 8 57:42 59 6. Sangiustese 37 14 16 7 47:38 58 7. S. N. Notaresco 37 14 12 11 46:40 54 8. Jesina 37 12 15 10 33:36 51 9. Montegiorgio 37 12 12 13 33:41 48 10. Savignanese 37 12 11 14 41:41 47 11. Campobasso 37 12 13 12 49:48 47 12. Sammaurese 37 11 13 13 34:47 46 13. Giulianova 37 11 10 16 34:47 43 14. Vastese 37 11 9 17 45:58 42 15. Forlì 37 9 13 15 45:47 40 16. Avezzano 37 12 6 19 46:50 39 17. Agnonese 37 7 15 15 33:45 36 18. Isernia 37 8 10 19 27:52 34 19. Santarcangelo 37 7 13 17 38:59 34 20. Castelfidardo 37 5 10 22 33:70 25

GIRONE G

Albalonga-Anzio Calcio 1924

Aprilia-Cassino

Budoni-Flaminia

Ladispoli-Citta di Anagni

Latina-Avellino

Lupa Roma-Lanusei Calcio

Ostia Mare-Monterosi FC

Torres-SFF Atletico

Trastevere Calcio-Latte Dolce

Vis Artena-Castiadas

1. Avellino 37 25 5 7 68:36 80 2. Lanusei Calcio 37 24 8 5 60:29 80 3. Trastevere Calcio 37 23 5 9 69:38 74 4. Latte Dolce 37 19 13 5 55:31 70 5. Cassino 37 20 6 11 62:42 66 6. Monterosi FC 37 19 7 11 56:39 64 7. Latina 37 15 11 11 54:38 56 8. Aprilia 37 16 7 14 49:45 55 9. SFF Atletico 37 15 9 13 63:53 54 10. Vis Artena 37 15 7 15 64:62 52 11. Albalonga 37 13 12 12 56:50 51 12. Flaminia 37 11 10 16 45:48 43 13. Budoni 37 10 10 17 48:58 40 14. Ostia Mare 37 9 12 16 35:43 39 15. Ladispoli 37 10 9 18 47:66 39 16. Citta di Anagni 37 8 14 15 29:42 38 17. Torres 37 11 4 22 33:58 37 18. Castiadas 37 8 12 17 42:60 36 19. Lupa Roma 37 7 10 20 43:77 29 20. Anzio Calcio 1924 37 4 5 28 28:91 17

GIRONE H

A.C.D. Nardo-SS Nola 1925

Altamura-Andria

Francavilla-Audace Cerignola

Gelbison Cilento-Savoia

Gravina-Citta di Fasano

Picerno-Bitonto

Pomigliano-Sarnese

Sorrento-Taranto

Vesuvio Ercolanese-Gragnano

1. Picerno 33 24 6 3 64:22 78 2. Audace Cerignola 33 22 6 5 65:28 72 3. Taranto 33 21 8 4 64:26 71 4. Bitonto 33 17 8 8 52:28 59 5. Andria 33 15 11 7 37:23 56 6. Savoia 33 15 11 7 39:27 56 7. Gravina 33 13 9 11 46:40 48 8. Citta di Fasano 33 13 8 12 55:48 47 9. Altamura 33 12 8 13 40:49 44 10. Francavilla 33 11 10 12 30:32 43 11. Sorrento 33 11 7 15 45:49 40 12. Gelbison Cilento 33 8 13 12 37:48 37 13. SS Nola 1925 33 11 3 19 36:53 36 14. A.C.D. Nardo 33 7 13 13 28:39 34 15. Sarnese 33 9 6 18 29:48 33 16. Gragnano 33 8 8 17 30:43 32 17. Pomigliano 33 4 7 22 15:56 19 18. Vesuvio Ercolanese 33 3 4 26 21:74 13

GIRONE I

Città di Messina-Castrovillari

Gela-Locri 1909

Nocerina-Marsala

Portici 1906-Turris

Roccella-Bari

Rotonda-Messina

Sancataldese-Igea Virtus

Troina-Cittanovese

US Palmese-AS Acireale

1. Bari 33 24 6 3 68:20 78 2. Turris 33 21 6 6 72:25 67 3. Marsala 33 14 11 8 44:29 53 4. Castrovillari 33 12 13 8 39:37 49 5. Portici 1906 33 12 11 10 45:45 47 6. AS Acireale 33 13 8 12 50:49 47 7. Cittanovese 33 13 7 13 54:52 46 8. Troina 33 10 14 9 33:34 44 9. Gela 33 12 8 13 48:48 44 10. US Palmese 33 10 14 9 32:32 44 11. Nocerina 33 10 14 9 32:39 44 12. Messina 33 10 10 13 37:43 40 13. Sancataldese 33 10 9 14 48:51 39 14. Città di Messina 33 10 7 16 30:49 37 15. Locri 1909 33 10 6 17 39:59 36 16. Roccella 33 7 14 12 30:45 35 17. Rotonda 33 8 7 18 32:44 31 18. Igea Virtus 33 4 9 20 16:48 21

