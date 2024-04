RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Partite al via, si comincia! Diretta gol live score (oggi 21 aprile 2024)

RISULTATI SERIE D: PARTITE AL VIA!

Finalmente si comincia a giocare per questa appassionante domenica dedicata ai risultati di Serie D. Se nel girone B la situazione è clamorosamente ingarbugliata, altre classifiche concedono una situazione di maggiore “respiro”: abbiamo citato il girone D dove il testa a testa è tra Carpi e Ravenna, quattro punti di vantaggio per gli emiliani che dunque potrebbero già festeggiare oggi la loro promozione in Serie C. Come loro, anche altre squadre: nel girone A abbiamo 6 punti di vantaggio dell’Alcione Milano nei confronti del Chisola, con tanto di doppia sfida a favore, che ci dice come la capolista sarà promossa battendo il Borgosesia in casa.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Union Clodiense promossa, Alcione e Caldiero ci credono! (14 aprile 2024)

Nel girone E comanda la Pianese, ma il Follonica Gavorrano non molla (tre punti sotto) e a -4 c’è anche il Grosseto: qui, la corsa al salto di categoria rischia di protrarsi anche all’ultima giornata. Il girone F ci propone un Campobasso con 4 punti di vantaggio su L’Aquila, può arrivare la festa molisana ma attenzione agli abruzzesi, che intanto hanno vinto entrambi i confronti con la rivale. Infine il girone H, nel quale l’Altamura è ad un passo dalla promozione: ha 7 punti sul Martina e ospita il Gallipoli quartultimo in classifica. Quale altre squadra si prenderà oggi la promozione? Lo scopriremo insieme: diamo la parola ai campi, per i risultati di Serie D si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie D, classifiche/ Tutto invariato nel girone B, Campobasso ok, Pianese ko! (7 aprile 2024)

OGGI ALTRE PROMOZIONI?

Alle ore 15:00 di domenica 21 aprile si apre un altro interessantissimo appuntamento dedicato ai risultati di Serie D: che si tratti di gironi da 18 o 20 squadre siamo arrivati alla terzultima giornata della stagione regolare, ma siamo ancora alla ricerca di parecchi verdetti e in particolar modo sulle promozioni in Serie C che, come ricordiamo, competono solo a ciascuna delle squadre che vincono la classifica di competenza. Domenica scorsa ha festeggiato l’Union Clodiense, che ha dominato il girone C: i chioggiotti si sono così uniti a Cavese e Trapani che avevano già ottenuto la promozione, il che ci dice che ci sono altri sei gironi che devono definire la battaglia.

Risultati Serie D, classifiche/ Il Caldiero affonda il Piacenza, il Carpi resiste in vetta! (28 marzo 2024)

Alcuni sono ancora in totale divenire: basti pensare al girone D dove Carpi e Ravenna affrontano partite casalinghe nel tentativo di allungare o al contrario operare il sorpasso, ma soprattutto a un girone B davvero pazzesco nel quale sono addirittura quattro le squadre che hanno la possibilità di centrare la promozione, ora che si sono giocati anche i recuperi e il quadro è più chiaro. Scopriremo tutto a breve perché tra poche ore per i risultati di Serie D si comincerà a giocare, noi ovviamente non vediamo l’ora che arrivino anche gli ultimi verdetti di un campionato di quarta divisione che, lungo e tortuoso com’è, è sempre capace di regalare grandi emozioni.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Avendo parlato del girone B nei risultati di Serie D, è giusto soffermarsi proprio su questa classifica che ci sta dando davvero un contesto entusiasmante. Il Caldiero Terme è in testa alla classifica con 68 punti, ma alle sue spalle abbiamo il Piacenza ad una sola lunghezza, la Pro Palazzolo che si trova a -1 e il Desenzano, staccato di tre punti dalla vetta. È uno scenario clamoroso, peraltro condito dal fatto che Varesina e Arconatese, che se la sono giocata fino a qualche settimana fa prima di calare, almeno aritmeticamente non sarebbero tagliate fuori dal discorso, anche se a -8 e con tanta concorrenza davanti sarà per loro impossibile arrivare in Serie C.

Tutte e quattro oggi giocano in trasferta: sulla carta l’impegno più difficile ce l’ha la Pro Palazzolo che affronta la Folgore Caratese, squadra di metà classifica che però non ha più obiettivi concreti da andare ad afferrare. Le altre se la vedono invece con squadre in zona playoff: per Caldiero Terme e Piacenza ecco Real Calepina e Castellanzese che sono in lotta per salvarsi senza passare dallo spareggio, per il Desenzano c’è la Tritium che deve evitare la retrocessione diretta. Insomma, la classifica del girone B con i risultati di Serie D di oggi potrebbe essere stravolta nelle sue prime posizioni…

GIRONE A

Alcione Milano Borgosesia

Bra Vado

Chieri Sanremese

Chisola Città di Varese

Derthona Fezzanese

Gozzano Ticino

Lavagnese Asti

PDHAE Alba

Pinerolo Ligorna

Vogherese Albenga

GIRONE B

Caravaggio Arconatese

Castellanzese Piacenza

Ciserano-Bergamo Crema

Clivense Brusaporto

Folgore Caratese Pro Palazzolo

Real Calepina Caldiero Terme

Tritium Desenzano

Casatese Club Milano

Varesina Ponte San Pietro

Villa Valle Legnano

GIRONE C

Bolzano Adriese

Breno Montebelluna

Castegnato Montecchio Maggiore

Bassano Este

Dolomiti Bellunesi

Mestre Mori

Portogruaro Campodarsego

Treviso Chions

Union Clodiense Luparense

GIRONE D

Carpi Forlì

Aglianese Progresso

Corticella San Donnino

Lentigione Prato

Mezzolara Sammaurese

Ravenna Certaldo

Sangiuliano City Fanfulla

Victor San Marino Imolese

GIRONE E

Ghivizzano Borgo Seravezza Pozzi

Livorno Sangiovannese

Mobilieri Ponsacco Follonica Gavorrano

Montevarchi Orvietana

Pianese Vivi Altotevere

Poggibonsi Cenaia

Real Forte Querceta Tau

San Donato Grosseto

Trestina Figline

GIRONE F

Atletico Ascoli Sambenedettese

Campobasso Notaresco

L’Aquila United Riccione

Matese Termoli

Real Monterotondo Chieti

Roma City Fossombrone

Sora Fano

Tivoli Avezzano

Vigor Senigallia Vastogirardi

GIRONE G

Budoni Boreale

Flaminia Cassino

Gladiator Atletico Uri

Nocerina Latte Dolce

Nuova Florida Anzio Calcio

Ostia Mare Romana

Sarrabus Ogliastra San Marzano

Trastevere Ischia

GIRONE H

Nardò Rotonda

Altamura Gallipoli

Angri Paganese

Casarano Matera

Città di Fasano Santa Maria Cilento

Fidelis Andria Manfredonia

Gravina Bitonto

Martina Bartletta

Palmese Gelbison

GIRONE I

Akragas San Luca

Canicattì Acireale

Castrovillari Portici

Locri Reggio Calabria

Sancataldese Igea Virtus

Ragusa Gioiese

Vibonese Siracusa

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D











© RIPRODUZIONE RISERVATA