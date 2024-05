RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Caldiero Terme e Carpi completano le promozioni! (5 maggio 2024)

RISULTATI SERIE D: PROMOSSE CALDIERO TERME E CARPI!

Restavano solo tre gironi in cui definire, nei risultati di Serie D, le promozioni: è un finale pazzesco quello del girone B dove il Caldiero Terme vince sul campo del Villa Valle e si prende una storica promozione in Serie C, approfittando anche del fatto che il Piacenza pareggia contro la Varesina che grazie a questo punto, e per la doppia sfida diretta, si prende il playoff a scapito dell’Arconatese. Nel girone D invece fa festa il Carpi grazie al netto 5-1 sul Certaldo: inutile la rincorsa del Ravenna che vince contro l’Imolese ma è solo seconda, e al massimo potrà sperare in un eventuale ripescaggio, così come tante altre squadre che apriranno la post season.

Abbiamo dunque tutto il quadro delle promozioni per quanto riguarda i risultati di Serie D, arrivati al termine di una lunga e appassionante stagione regolare: Alcione Milano, Caldiero Terme, Union Clodiense, Carpi, Pianese, Campobasso, Cavese, Altamura e Trapani sono le nove squadre che si sono classificate al primo posto in classifica nei loro rispettivi gironi, l’anno prossimo le vedremo in Serie C ma ora giocheranno anche la poule scudetto, mentre il campionato di quarta divisione proseguirà anche con i playoff e i playout. (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI SI DECIDONO GLI ULTIMI VERDETTI!

Siamo all’ultimo capitolo della storia: oggi domenica 5 maggio 2024 ci attendono (a seconda dei gironi) la trentaquattresima oppure la trentottesima giornata del campionato di Serie D 2023-2024 e di conseguenza siamo all’epilogo per quanto riguarda i risultati Serie D. Ben sette gironi su nove hanno già emesso il verdetto più importante, cioè chi sarà la prima classificata e quindi la squadra promossa in Serie C. Abbiamo nel girone A il successo dell’Alcione Milano, che darà al capoluogo lombardo una terza squadra tra i professionisti; nel girone C ha vinto l’Union Clodiense, poi passiamo al Centro-Sud Italia, perché dal girone E in poi tutti i verdetti sono noti e allora possono festeggiare Pianese, Campobasso, Cavese, Altamura e Trapani, ne restano due da stabilire e proprio su questi gruppi ci concentriamo.

Detto che l’appuntamento con le partite sarà anche oggi alle ore 15.00 del pomeriggio, salvo variazioni, naturalmente la copertina dei risultati Serie D va dedicata ai due gironi ancora in bilico. Cominciamo dal girone D, purtroppo condizionato dal fallimento della Pistoiese in corso d’opera, un grande dolore per l’addio di una piazza storica ma anche un elemento fondamentale della lotta fra Carpi e Ravenna, che si sarebbero presentate a pari punti all’ultima giornata se non fossero stati annullati tutti i risultati delle partite della Pistoiese, togliendo 6 punti al Ravenna che le aveva vinte entrambe e solamente 4 al Carpi, che una volta aveva pareggiato e quindi adesso si trova capolista con due lunghezze di vantaggio sui rivali.

RISULTATI SERIE D: ECCO I DUE GIRONI CON LE PROMOZIONI ANCORA IN BILICO

Oggi ci attendono Carpi Certaldo e Ravenna Imolese per i risultati Serie D ed è chiaro come i romagnoli siano obbligati a vincere per sperare ancora, mentre la capolista sa che con una vittoria sarebbe promossa, qualsiasi cosa accada nell’altra partita. Attenzione però agli scontri diretti che sono favorevoli al Ravenna, che quindi in caso di vittoria sarebbe promosso anche in caso di pareggio del Carpi, oltre che con una sconfitta dei modenesi. La classifica avulsa potrebbe essere ancora più delicata nel girone B, perché in questo caso la differenza tra la capolista Caldiero Terme e la sua blasonata inseguitrice Piacenza è di un solo punto verso Varesina Piacenza e Villa Valle Caldiero Terme.

Naturalmente i veronesi sono padroni del loro destino e saranno certamente promossi in caso di vittoria, mentre il discorso sulla classifica avulsa si fa decisamente intricato perché c’è una vittoria per parte, entrambe per 2-1. In ogni caso, va detto che tutto questo sarà d’interesse solo in caso di sconfitta dei veneti e pareggio degli emiliani, unica possibilità di arrivo a pari punti. Sarà comunque un finale davvero intenso per i risultati Serie D, in questo caso con la grande curiosità di un duello tra una piccola realtà di provincia e una città che vanta invece anche nobili trascorsi in Serie A, ma oggi deve inseguire…

RISULTATI SERIE D: PARTITE DI OGGI E CLASSIFICHE DEI GIRONI

GIRONE A

Alcione Milano Vado

Borgosesia Chieri

Bra Asti

Chisola Fezzanese

Derthona Ligorna

Gozzano Città di Varese

Lavagnese Albenga

PDHA Sanremese

Pinerolo Alba

Vogherese Ticino

GIRONE B

Arconatese Clivense

Caravaggio Desenzano

Castellanzese Brusaporto

CiseranoBergamo Legnano

Folgore Caratese Club Milano

Real Calepina Ponte San Pietro

Tritium Pro Palazzolo

USD Casatese Crema

Varesina Piacenza

Villa Valle Caldiero Terme

GIRONE C

Adriese Castegnato

Bolzano Campodarsego

Breno Chions

Cjarlins Muzane Luparense

Este Bassano

Mestre Dolomiti Bellunesi

Portogruaro Mori

Treviso Montecchio Maggiore

Union Clodiense Montebelluna

GIRONE D

AC Carpi Certaldo

Aglianese Forlì

Corticella Prato

Mezzolara SCD Progresso

Ravenna Imolese

Sammaurese Sangiuliano City

Sant’Angelo Fanfulla

Victor San Marino San Donnino

GIRONE E

Ghivizzano Borgo Follonica Gavorrano

Mobilieri Ponsacco Cenaia

Montevarchi Grosseto

Orvietana Livorno

Pianese Tau

Poggibonsi Figline

Real Forte Querceta Seravezza Pozzi

San Donato Vivi Altotevere

Trestina Sangiovannese

GIRONE F

AJ Fano Real Monterotondo

Atletico Ascoli United Riccione

Campobasso Termoli

L’Aquila SN Notaresco

Matese Chieti

Roma City Vastogirardi

Sora Avezzano

Tivoli Fossombrone

Vigor Senigallia Sambenedettese

GIRONE G

Boreale Cynthialbalonga

Budoni Anzio

Flaminia Latte Dolce

Gladiator Trastevere

Nocerina Ischia

Nuova Florida Romana

Ostia Mare Atletico Uri

Sarrabus Ogliastra Cassino

Cavese San Marzano

GIRONE H

Altamura Matera

Angri Barletta

Casarano Bitonto

Città di Fasano Paganese

Fidelis Andria Gelbison

Gravina Manfredonia

Martina Gallipoli

Palmese Rotonda

Santa Maria Cilento Nardò

GIRONE I

Akragas Portici

Canicattì San Luca

Castrovillari Gioiese

Igea Virtus Reggio Calabria

Real Casalnuovo Siracusa

Sancataldese Acireale

Trapani Sant’Agata

Vibonese Licata

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D











