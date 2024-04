RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Partite al via, si comincia! Diretta gol live score (oggi 28 aprile 2024)

RISULTATI SERIE D: SI COMINCIA!

Mentre attendiamo fra pochissimo le partite per i risultati Serie D, ci sembra giusto spendere ancora qualche parola su una delle squadre promosse nel calcio professionistico. L’Alcione Milano ha fatto notizia in modo particolare perché la vittoria nel girone A dell’attuale campionato di Serie D porterà una terza società di Milano nel panorama del calcio professionistico, in aggiunta ovviamente a Inter e Milan, tra l’altro nell’anno dello scudetto della seconda stella per i nerazzurri. Il paragone può scattare perché anche i “cuginetti” hanno dominato il proprio campionato.

Per l’Alcione Milano ecco 23 vittorie più nove pareggi e quattro sconfitte in 36 giornate, per un totale di 78 punti in classifica e un margine di nove lunghezze di vantaggio sul Chisola, che è stato l’ultimo ad alzare bandiera bianca tra le inseguitrici di un’Alcione Milano davvero eccellente, che ha conquistato con pieno merito la promozione in Serie C. Adesso però è il momento di festeggiare per chi ha già vinto e di dare battaglia su tantissimi altri campi: parola alle emozioni della domenica della Serie D! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TANTE SITUAZIONI IN GIOCO!

Penultimo appuntamento con i risultati Serie D oggi, domenica 28 aprile 2024: siamo infatti giunti ormai alla trentatreesima oppure alla trentasettesima giornata del massimo torneo dilettantistico del calcio italiano e numerosi gironi hanno già emesso il verdetto più importante, cioè chi sarà la prima classificata che sarà promossa in Serie C. In ordine cronologico, guardando i risultati, erano state Cavese e Trapani le prime due formazioni promosse dalla Serie D 2023-2024, già tre settimane fa e quindi con un mese d’anticipo. La settimana seguente si era aggiunta anche l’Union Clodiense, che vincendo il girone C ha riportato la città di Chioggia nel panorama del calcio professionistico dopo decenni di assenza.

Infine, le due neopromosse più recenti dalla Serie D sono quelle che hanno tagliato il traguardo domenica scorsa, cioè l’Alcione Milano nel girone A e l’Altamura nel girone H. Per il capoluogo lombardo è l’aggiunta di una terza squadra nei campionati professionistici, il trionfo dell’Altamura completa invece il quadro delle formazioni promosse in Serie C in arrivo dai gironi più meridionali della Serie D, che si sono risolti tutti con ampio anticipo. Il verdetto più importante resta quindi in bilico solamente in quattro gironi con 180 minuti ancora da giocare, approfondiamo la nostra analisi proprio su questi gruppi verso una nuova domenica in compagnia dei risultati Serie D.

RISULTATI SERIE D: I GIRONI CON LE PROMOZIONI ANCORA IN BILICO

Innanzitutto, ricordiamo che l’appuntamento con le partite sarà anche oggi alle ore 15.00 del pomeriggio, salvo variazioni. La nostra panoramica sui risultati Serie D ci porta adesso innanzitutto nel girone B, che difficilmente emetterà oggi il suo verdetto dal momento che ci sono ben quattro squadre ancora in lizza. Il Caldiero Terme resta capolista, ma con una sola lunghezza di vantaggio sul più blasonato Piacenza, senza dimenticare che ci sono in agguato anche Desenzano e Pro Palazzolo: oggi giocano tutte in casa e sulla carta la sfida più complicata è quella contro l’Arconatese che sarà di scena a Desenzano. Cambierà qualcosa nei rapporti di forza? Nel girone D, gravato dalla dolorosa scomparsa della Pistoiese, la situazione è invece più semplice, perché la capolista Carpi ha quattro lunghezze di vantaggio sul Ravenna: la trasferta a Imola potrebbe quindi sancire il ritorno del Carpi in Serie C.

I gironi dell’Italia centrale sono d’altronde ancora tutti a caccia di una vincitrice per i risultati Serie D, allora adesso presentiamo la situazione nel girone E, che è ancora diversa dalle due precedenti, perché in corsa abbiamo tre squadre. Favorita è la capolista Pianese, perché a due giornate dalla fine sono un bel margine di vantaggio i tre punti sul Follonica Gavorrano e le quattro lunghezze sul Grosseto, mentre nel girone F abbiamo un duello con due sole formazioni rimaste in lizza, la capolista Campobasso e L’Aquila che insegue con due lunghezze di ritardo, con speranze tornate vive dopo il pareggio dei molisani nello scorso turno, che ha reso più incerta la situazione.

RISULTATI SERIE D: PARTITE DI OGGI E CLASSIFICHE DEI GIRONI

GIRONE A

Alba Derthona

Albenga Bra

Asti Alcione Milano

Chieri PDHA

Città di Varese Vogherese

Fezzanese Gozzano

Ligorna Chisola

Sanremese Pinerolo

Ticino Lavagnese

Vado Borgosesia

GIRONE B

Brusaporto Varesina

Caldiero Terme CiseranoBergamo

Clivense Castellanzese

Club Milano Tritium

Crema Folgore Caratese

Desenzano Arconatese

Legnano Casatese

Piacenza Real Calepina

Ponte San Pietro Villa Valle

Pro Palazzolo Caravaggio

GIRONE C

Bassano Mestre

Campodarsego Adriese

Castegnato Treviso

Chions Union Clodiense

Dolomiti Bellunesi Portogruaro

Luparense Este

Montebelluna Cjarlins Muzane

Montecchio Maggiore Breno

Mori Bolzano

GIRONE D

Certaldo Aglianese

Fanfulla Lentigione

Forlì Mezzolara

Imolese Carpi

Prato Victor San Marino

San Donnino Ravenna

Sangiuliano City Sant’Angelo

SCD Progresso Sammaurese

GIRONE E

Figline Mobilieri Ponsacco

Follonica Gavorrano Real Forte Querceta

Grosseto Orvietana

Livorno Trestina

Sangiovannese Poggibonsi

SC Cenaia Ghivizzano Borgo

Seravezza Pozzi Pianese

Tau San Donato

Vivi Altotevere Montevarchi

GIRONE F

Avezzano Fano

Chieti Campobasso

Fossombrone Sora

Real Monterotondo Matese

SN Notaresco Atletico Ascoli

Sambenedettese Roma City

Termoli L’Aquila

United Riccione Vigor Senigallia

Vastogirardi Tivoli

GIRONE G

Anzio Cavese

Atletico Uri Flaminia

Cassino Budoni

Cynthialbalonga Gladiator

Ischia Ostia Mare

Latte Dolce Nuova Florida

Romana Sarrabus Ogliastra

San Marzano Boreale

Trastevere Nocerina

GIRONE H

AC Nardò Palmese

Barletta Città di Fasano

Bitonto Altamura

Gallipoli Angri

Gelbison Gravina

Manfredonia Casarano

Matera Martina

Paganese Santa Maria Cilento

Rotonda Fidelis Andria

GIRONE I

Acireale Locri

Gioiese Trapani

Licata Castrovillari

Portici Vibonese

Reggio Calabria Sancataldese

Sant’Agata USD Ragusa

San Luca Real Casalnuovo

Siracusa Akragas

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D











