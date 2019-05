SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C/ Tabellone: gli orari, Monza sulla Rai (1° turno nazionale)

Il sorteggio playoff Serie C, come abbiamo visto, ha definito quali saranno le partite del primo turno della fase nazionale. Gli incontri d’andata saranno giocati già domenica 19 maggio e saranno Feralpisalò-Catanzaro, Potenza-Catania, Arezzo-Viterbese, Carrarese-Pisa e Monza-Imolese. Iniziano ad esserci pure alcune notizie sul calendario degli orari: ad esempio, possiamo dire che la partita trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport + HD sarà Monza Imolese, che avrà inizio allo stadio Brianteo della città lombarda alle ore 18.00 di domenica pomeriggio. Sappiamo anche l’orario di Feralpisalò-Catanzaro, che avrà inizio alle ore 20.00, mentre il derby toscano Carrarese-Pisa si svolgerà alle ore 16.30. Il calendario esatto con gli orari di tutte le partite va però ancora definito: i tifosi sperano di scoprirle tutte al più presto, perché domenica dista ormai solamente tre giorni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL TABELLONE DELLE PARTITE

Il sorteggio playoff Serie C ha definito quali saranno le partite del primo turno della fase nazionale: domenica 19 maggio dunque si giocheranno Feralpisalò-Catanzaro, Potenza-Catania, Arezzo-Viterbese, Carrarese-Pisa e Monza-Imolese, mentre le partite di ritorno (naturalmente a campi invertiti) saranno in programma per mercoledì 22 maggio. Possiamo dunque notare che in ben tre casi su cinque si sfideranno squadre in arrivo dallo stesso girone, cioè Potenza-Catania dal girone C, Carrarese-Pisa che è anche derby toscano dal girone A e Monza-Imolese dal girone B. Abbiamo poi Arezzo-Viterbese che, pur arrivando da gironi diversi, sono in realtà espressione di città abbastanza vicine, l’eccezione dunque è Feralpisalò-Catanzaro, che metterà di fronte lombardi e calabresi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FOCUS SUL CATANIA

In attesa del sorteggio playoff Serie C, concentriamo la nostra attenzione sul Catania, che ha conquistato lo status di testa di serie pur arrivando dal precedente turno. Questo perché i siciliani sono stati i migliori nella stagione regolare, avendo chiuso al quarto posto il girone C con 65 punti in 36 partite giocate. Nessun altro ha fatto meglio tra le formazioni che ieri sera hanno superato il secondo turno della prima fase dei playoff Serie C, ecco dunque perché il Catania si aggiunge alle teste di serie. Inoltre i siciliani ieri sera hanno fornito una prestazione davvero convincente, travolgendo per 4-1 la Reggina. Catania presto in vantaggio grazie al gol di Sarno ma subito raggiunto dal gol di Salandria, al riposo siciliani comunque in vantaggio grazie all’autorete di Gasparetto. È stato comunque nella ripresa che il successo siciliano ha assunto le proporzioni di una goleada, grazie agli altri due gol segnati da Di Piazza e Marotta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI IL SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C PER LA FASE NAZIONALE

Il sorteggio del primo turno della fase nazionale dei playoff Serie C si svolgerà alle ore 12.00 di oggi, giovedì 16 maggio 2019, presso la sede della Lega Pro a Firenze. Ricordiamo innanzitutto quali sono le squadre che parteciperanno a questo turno: si tratta innanzitutto di Pisa, Imolese e Catanzaro (terze classificate nei tre gironi della stagione regolare) più la Viterbese vincitrice della Coppa Italia di Serie C, che entrano in gioco proprio da questo primo turno della fase nazionale dei playoff Serie C, mentre dal secondo turno della prima fase si sono qualificate Carrarese e Arezzo dal girone A, Monza e Feralpisalò dal girone B, Catania e Potenza dal girone C. Da notare infine che ci sono altre tre squadre che entreranno in scena nei playoff Serie C ancora più tardi: Piacenza, Triestina e Trapani (seconde dei gironi) infatti cominceranno il proprio cammino nel secondo turno della fase nazionale.

SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C: IL REGOLAMENTO

In attesa del sorteggio playoff Serie C che determinerà il tabellone degli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale, diamo alcuni cenni al regolamento. Le teste di serie sono le squadre che entrano in gioco adesso (Pisa, Imolese, Catanzaro e Viterbese) più il Catania, la migliore fra le sei provenienti dalla prima fase dei playoff in base al piazzamento in classifica e ai punteggi nella regular season nel proprio girone. Adesso naturalmente decade la divisione in gironi, l’unico paletto è che ogni testa di serie affronterà una non testa di serie e giocherà in casa la partita di ritorno. Questa infatti è l’altra novità rispetto ai turni precedenti: basta turni in gara secca, si giocheranno sfide di andata e ritorno. A parità di gol complessivi passerà il turno la squadra col miglior piazzamento ed il miglior punteggio nel proprio girone di campionato – di norma quella che gioca in casa la gara di ritorno, con l’unica eccezione della Viterbese qualificata a questa fase tramite la Coppa Italia Serie C ma dodicesima nel girone C. Ecco infine le date di questo primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C: partite d’andata domenica 19 maggio, ritorno mercoledì 22 maggio.



