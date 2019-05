Video/ Roma-Juventus (2-0) gol e highlights: i giallorossi tengono il passo (Serie A)

Atalanta, Milan e Torino chiamano, la Roma risponde battendo la Juventus per 2-0 nel big match della 36^ giornata di Serie A 2018-19: nel video degli highlights troverete i gol di Alessandro Florenzi ed Edin Dzeko che hanno deciso la sfida in favore della formazione di Claudio Ranieri che resta agganciata al treno buono per la Champions League. Terza sconfitta in campionato assolutamente indolore per gli uomini di Massimiliano Allegri che comunque hanno provato a onorare l’impegno, almeno nel primo tempo. Se il risultato è rimasto in equilibrio il merito è tutto di Antonio Mirante che nelle gerarchie ha scavalcato Robin Olsen diventando così il portiere titolare dei giallorossi. L’ex-estremo difensore di Parma e Bologna (che militò nella Juve quando giocava in Serie B) ha compiuto quattro parate decisive, tre nella prima frazione di gioco (salvando su Cuadrado e per ben due volte su Dybala) e una nella ripresa quando ha abbassato la saracinesca davanti a Emre Can. Quando i campioni d’Italia sono calati e hanno abbassato la guardia, la Roma ha trovato sempre più spazi per attaccare, strappando i tre punti nelle battute conclusive del match. Tre punti importantissimi che consentono ai capitolini di non perdere contatto dalle dirette rivali che hanno vinto e non accennano a rallentare. A 180 minuti dalla fine del campionato le posizioni dalla terza all’ottava sono tutte da definire, e in mezzo c’è anche la finale di Coppa Italia, per cui non è affatto scontato che la sesta e la settima vadano in Europa League…

VIDEO ROMA-JUVENTUS 2-0, LE DICHIARAZIONI

L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, dopo la fine della partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sono soddisfatto per come sono andate le cose anche se c’è voluto un grandissimo Mirante per tenerci in partita nel primo tempo, dobbiamo continuare a crederci, non dipende tutto da noi ma il nostro obiettivo è stare con la coscienza a posto al termine del campionato. L’anno prossimo? Ho accettato l’incarico fino a maggio e – come da accordi – non intendo assolutamente oltre, penserò comunque a svolgere nel migliore dei modi il mio lavoro per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”. Ha parlato anche Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus non sembra più di tanto deluso per il KO che non ha alcuna ripercussione sul giudizio complessivo della stagione: “Come ogni anno a fine campionato tireremo le somme e capiremo dove si può ancora migliorare, ormai il margine d’errore è sempre più sottile. Abbiamo portato a casa due trofei, purtroppo nel momento decisivo siamo usciti dalla Champions, ai quarti ci mancavano troppi giocatori importanti e non eravamo nelle migliori condizioni per tenere testa a una squadra arrembante e giovane come l’Ajax. Sul mercato lascio la parola alla società, sono sicuro che i dirigenti prenderanno le decisioni migliori per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione”.

VIDEO ROMA JUVENTUS, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





