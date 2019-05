Video/ Venezia Pescara (2-2): highlights, Domizzi pareggia al 94’ (Serie B)

Partita a dir poco rocambolesca al Penzo di Venezia, dove i padroni di casa pareggiano due a due contro il Pescara di Pillon: il video di Venezia Pescara ci mostra dunque una partita che merita di essere raccontata. La partita è subito vivace e si accende attorno al ventesimo, quando i delfini trovano la via del gol. Bell’iniziativa da parte di Mancuso che riesce ad inserirsi dentro l’area da rigore, servendo Sottil, il cui lancio per Brugman si rivela vincente, con il colpo di testa del compagno che finisce in rete. La gioia del vantaggio biancazzurro dura appena nove minuti, perchè i padroni di casa ottengono un rigore grazie alla trattenuta ingenua di Balzano ai danni di Bocalon dentro l’area. Dagli undici metri si presenta Domizzi, che non fallisce e insacca l’uno a zero. La partita resta vibrante e il Pescara ritrova il vantaggio nel corso del secondo tempo. A siglare il momentaneo sorpasso ci pensa Mancuso che si fa trovare al posto giusto al momento giusto e sugli sviluppi di un contropiede perfetto insacca il due a uno. Grande merito di Brugman nell’azione del gol, capace di impostare l’azione in maniera chirurgica e coi tempi giusti. Il Venezia non si arrende e dopo aver premuto rimette il tabellino in equilibrio, ancora grazie ad un rigore causato questa volta da Scognamiglio per un fallo su Segre. Dal dischetto c’è di nuovo Domizzi, che fa due su due e sigla il pareggio. Finale a dir poco movimentato, con il Pescara che si mangia le mani per un paio di occasioni sciupate.

VIDEO VENEZIA PESCARA: IL TABELLINO

Venezia-Pescara 2-2 (primo tempo 1-1)

Marcatori: 21′ Sottil (P), 30′ Domizzi rig. (V), 75′ Mancuso (P), 94′ Domizzi rig. (V)

Venezia: (3-5-2): Vicario; Coppolaro, Modolo, Domizzi; St Clair (76′ Rossi), Segre, Schiavone, Besea (80′ Bentivoglio), Mazan; Bocalon, Di Mariano (25′ Pimenta). All. Cosmi.

Pescara: (4-3-3): Fiorillo; Perrotta, Balzano, Scognamiglio, Grosso; Crecco, Bruno, Brugman; Mancuso (85′ Monachello), Bellini (60′ Marras), Sottil (78′ Capone). All. Pillon

Arbitro: Piccinini di Forlì

Ammoniti: 51′ Coppolaro (V), 94′ Bocalon (V), 94′ Perrotta (V)

VIDEO VENEZIA PESCARA: GLI HIGHLIGHTS





